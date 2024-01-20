GEEK WEEK №7: новые Samsung Galaxy S24, предзаказ Apple Vision Pro и Индиана Джонс

После месячного перерыва возвращаемся со свежим дайджестом. Собрали самые интересные новости гик-индустрии за прошедшую неделю, которая выдалась насыщенной на события и анонсы. Приступим!

Что интересного произошло с 15 по 20 января:

Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S24

В новую серию вошли Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra на чипах Samsung Exynos 2400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Процессоры уже сравнили в AnTuTu.

Базовые устройства внешне практически не изменились, лишь слегка увеличены экраны. Galaxy S24 Ultra избавился от «водопада» и обрел полностью плоский экран с титановой рамкой, а также новый перископический телеобъектив.

Вся линейка оснащена бесплатным (до конца 2025 года) пакетом ИИ-функций Galaxy AI. Однако, его ключевая функция в России работать не будет. В дальнейшем Galaxy AI получат и другие устройства Samsung Galaxy.

Предзаказы на Galaxy S24 уже открыли сеть магазинов Samsung galaxystore и М.Видео-Эльдорадо.

Apple открыла предзаказ на гарнитуру Apple Vision Pro

Apple открыла предзаказ на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro в США. Несмотря на то, что самый дешевый вариант стоит $3499 (~313 000 рублей), все предзаказы были распроданы за час. Старт продаж запланирован на 2 февраля.

Пока гарнитуру можно будет использовать только в США, так как для нее необходим американский Apple ID. Позже устройство появится в других странах, в частности в Канаде, Китае и Великобритании.

Журналисты протестировали гарнитуру и пока минусов у нового устройства Apple больше, чем плюсов. Кроме того, компания уже запустила полноценный цифровой магазин App Store для Vision Pro.

Apple начала продавать Apple Watch Series 9 и Ultra 2 без функции измерения кислорода в крови

Apple отключила функцию измерения кислорода в крови на Apple Watch Series 9 и Ultra 2, чтобы продолжить продажи устройств в США.

Теперь на американский версии сайта компании есть плашка с предупреждением об отсутствии пульсоксиметра. Стоимость умных часов не изменилась.

Несколько недель назад Комиссия США по международной торговле подтвердила тот факт, что Apple нарушила патент на технологию измерения уровня кислорода в крови, которая принадлежит Masimo. В связи с этим Apple Watch с данной функцией запретили к распространению в стране.

HUAWEI представила собственную операционную систему HarmonyOS NEXT

Визуальное оформление HarmonyOS NEXT слегка изменилось, но все еще напоминает Android-версию HarmonyOS. Значительные изменения коснулись архитектуры системы.

Разработчики HUAWEI сообщили, что новая ОС была создана полностью собственными силами и никакого отношения к Android не имеет.

Напомним, HarmonyOS NEXT не поддерживает APK-приложения. Однако, гендиректор HUAWEI Ричард Ю ранее заверил, что устройства будут поставляться на глобальный рынок с прежней ОС и поддержкой Android-приложений.

Realme запускает новую линейку смартфонов Note

В начале недели realme анонсировала новую серию смартфонов Note. Вероятно, компания хочет начать конкурировать с Xiaomi, которая пользуется большой популярностью на рынке бюджетных устройств.

Спустя несколько дней был представлен первый смартфон – Note 50. Он получил процессор 2022 года Unisoc T612 и 4/64 ГБ памяти. Стоимость устройства всего $65 (~5800 рублей). Ожидается, что realme Note 50 появится на российском рынке в ближайшие недели.

Кроме того, в сети появилась информация о еще одном смартфоне линейки – realme Note 1.

Apple разрешила совершать покупки в обход App Store и даст доступ сторонних разработчиков к NFC

Apple разрешила разработчикам в США добавлять в свои приложения прямые ссылки на покупку цифровых товаров. Это позволит обходить транзакции в App Store.

Однако, комиссия за контент, приобретенный через такие ссылки, составит 12-27%.

Также стало известно, что Apple предоставит доступ к NFC на iPhone и Apple Watch в Евросоюзе. После этого в европейских странах можно будет оплачивать товары через альтернативные сервисы оплаты вместо Apple Pay.

Новая версия realme C53 уже появилась в России

Компания realme объявила о выпуске обновленной модели смартфона C53, теперь с увеличенным объемом памяти 8/256 ГБ. Это расширит возможности использования устройства для различных целей.

Первая модель realme C53 (обзор) на 6/128 ГБ была выпущена на российский рынок в августе 2023 года, в рамках празднования пятилетия компании.

По данным realme, на данный момент в России реализовано более 6,3 миллиона устройств из C-серии, а общемировые продажи этих устройств превысили 100 миллионов экземпляров.

Xiaomi представила бюджетный игровой монитор Redmi Monitor G34WQ с поддержкой 180 Гц

Xiaomi выпустила новый 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Redmi G34WQ по привлекательной цене.

Монитор обладает разрешением 3440×1440, частотой обновления 180 Гц, кривизной 1500R и покрывает 95% цветовой гаммы DCI-P3. Также устройство имеет время отклика всего 1 мс, яркость 350 нит и высокую точность цветопередачи (ΔE<2).

Redmi G34WQ поступил в продажу 17 января по цене 1499 юаней (около 18 200 рублей).

Telegram получил обновление 10.6.1

Второй апдейт января принес в мессенджер очередные новые функции для пользователей с Premium-подпиской.

Теперь они могут ограничивать доступ к личным сообщениям для пользователей, которые не находятся в списке контактов и не имеют Premium.

Обычным пользователям стала доступна функция отображения времени прочтения сообщений в личных чатах.

Павел Дуров сообщил о значительных улучшениях в приложении для iOS и отметил, что в обновлении присутствуют другие новые функции, о которых он расскажет позже.

Представлен концепт смартфона Илона Маска «Объект X» с двумя дисплеями

Дизайнер Антонио Де Роса предложил уникальный концепт смартфона, который мог бы выпустить Илон Маск. Внешний вид устройства, получившего название «Объект X», вдохновлен логотипом социальной сети X.

Особенностями «Объекта X» являются 6,9-дюймовый главный экран, асимметричные рамки и второй дисплей, предназначенный в первую очередь для просмотра ленты Х.

Форма блока камер повторяет логотип X и включает в себя четыре сенсора с функциями искусственного интеллекта.

Техноблогер создал полностью портативную версию PlayStation 5

Известный зарубежный техноблогер DIY Perks разработал портативную версию игровой консоли PS5.

Он трансформировал консоль, перенеся ее внутренности в новый корпус и добавив экран от ноутбука.

Консоль обрела мобильность, теперь она легко умещается в стандартный рюкзак. Для ее работы достаточно наличия розетки.

Игры

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft выпустила приключенческий боевик Prince of Persia: The Lost Crown на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna и ПК.

В этой части игроки вживаются в роль Саргона, молодого и талантливого воина из элитного отряда «Бессмертные». Главный герой должен отправиться в проклятый город Каф и спасти похищенного принца Гассана.

YouTube-блогер EmuGaming ID запустил новую Prince of Persia для Nintendo Switch на среднебюджетном смартфоне POCO X3 Pro.

Онлайн Palworld превысил 545 тысяч игроков в Steam

19 января в раннем доступе Steam состоялся релиз игры Palworld от студии Pocketpair. Она вызвала большой ажиотаж среди игроков.

Основная задача – поимка существ, которые напоминают покемонов. Их можно использовать в боях, для помощи в производстве или сельском хозяйстве.

Онлайн у игры превысил отметку в 545 тысяч игроков. Продажи за первые 8 часов составили более 1 миллиона копий.

Senua’s Saga: Hellblade II выйдет 21 мая

Игра Senua’s Saga: Hellblade II выйдет на ПК и консолях Xbox Series X|S исключительно в цифровом формате и будет стоить $50 (~4500 рублей).

Сюжет игры разворачивается в X веке и рассказывает историю воительницы Сенуа, которая бросает вызов викингам, напавшим на ее родную деревню в Исландии.

Продолжительность будет аналогична оригинальной части. Полное прохождение первой части занимает примерно восемь часов.

ПК-порт Marvel’s Spider-Man 2 появился на торрентах

Фанаты на основе утекших файлов от разработчика Insomniac создали ПК-порт эксклюзива для PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2.

Версия уже полностью функциональна и готова к игре. Но размер порта достигает значительных 250 ГБ, что обусловлено наличием большого количества несжатых текстур.

Indiana Jones: The Great Circle выйдет в 2024 году

На мероприятии Developer_Direct 18 января был представлен первый игровой трейлер Indiana Jones: The Great Circle. Разработку игры ведет студия MachineGames, известная своими работами над серией шутеров Wolfenstein.

Сюжет игры разворачивается вокруг кражи исторического артефакта из музея колледжа Маршалла, где работает Индиана Джонс.

Игра выйдет в 2024 году на ПК и Xbox Series. Точная дата релиза пока не объявлена. В день выхода игры она будет включена в Game Pass.

Fortnite может вернуться на iPhone

В ближайшее время игра Fortnite может снова появиться на устройствах iOS.

Причина в том, что Apple должна разрешить пользователям устанавливать приложения не из магазина App Store.

В августе 2020 года Apple исключила Fortnite из своего магазина приложений. Это решение было принято после того, как Epic Games нарушила правила платформы, касающиеся систем оплаты.

На этом все. Однако, самое интересное только впереди. На предстоящей неделе состоится глобальная презентация OnePlus 12. Поэтому встречаемся на The GEEK в следующие выходные!