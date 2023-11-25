Субботний дайджест №4

Рабочая неделя завершилась, а значит пришло время вспомнить об интересных событиях, произошедших за этот период.
Что интересного произошло с 20 по 25 ноября:
Основателя OpenAI восстановили в должности гендиректора
Санта-Барбара в OpenAI закончилась. В компании сообщили, что Сэм Альтман будет восстановлен в должности генерального директора.
Подробностей соглашения не приводится, однако упоминается «новый» совет директоров, в состав которого вошли Брет Тейлор (председатель), Ларри Саммерс и Адам Д’Анджело.
Хороший сценарий для будущего фильма.
Появился новый вирус AMOS, который маскируется под обновление браузеров Google Chrome и Safari
Используя взломанные сайты, злоумышленники распространяют фейковые обновления браузеров, которые максимально похожи на реальные уведомления. При нажатии кнопки «Обновить», вирус под названием AMOS скачивается на устройство.
После попадания на компьютер жертвы, вирус начинает похищать пароли, криптокошельки, файлы, данные банковских карт и другую персональную информацию.
Единственный способ обезопасить себя – предотвратить загрузку AMOS.
HUAWEI сохранит поддержку Android-приложений с расширением APK на своих смартфонах
Китайская компания намерена наращивать поддержку разработчиков по всему миру, чтобы обеспечить стабильность работы приложений на своих устройствах без использования сервисов Google.
Также HUAWEI продолжит работать с EMUI на глобальном рынке до тех пор, пока не будет полностью уверена, что пользователи готовы принять переход на HarmonyOS.
Блокировщики рекламы Google Chrome перестанут работать в 2024 году
Google представила план полного отключения API Manifest V2 в своем браузере Chrome, что повлечет за собой недоступность множества текущих блокировщиков рекламы и других расширений.
Переход компании полностью на API Manifest V3 означает, что пользователи больше не смогут устанавливать расширения, основанные на предыдущей версии, через онлайн-магазин Chrome Web Store.
Nubia показала игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ с активной системой охлаждения и плоской камерой
Nubia представила игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, которые на фоне конкурирующих девайсов выделяются наличием продвинутой гибридной системой охлаждения, состоящей из рекордно большой испарительной камеры площадью 10 182 мм² и турбины со скоростью вращения до 22 000 об/мин.
Смартфоны получили 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей BOE Q9+ с разрешением 2480 х 1116 точек и частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, тач 960-2000 Гц, максимальная яркость достигает до 1600 нит, а соотношение сторон составляет 20:9.
iPhone 14 подешевел в России почти на 20%
В некоторых российских онлайн-магазинах стоимость iPhone 14 на 128 ГБ, который был представлен в 2022 году, снизилась почти на 20%.
Если на старте продаж смартфон стоил от 85 тысяч рублей, то сейчас на Яндекс Маркете некоторые продавцы предлагают новый iPhone 14 менее, чем за 70 тысяч рублей.
Представлен HONOR 100 — первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3
На презентации в Китае была представлена юбилейная линейка смартфонов HONOR 100, состоящая из двух устройств — HONOR 100 и HONOR 100 Pro. Смартфоны имеют заметные различия в характеристиках и внешнем виде. Более подробно о новинках в отдельном материале.
На этом всё. Увидимся уже в первых числах декабря. Хороших выходных!