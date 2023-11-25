Субботний дайджест №4

Рабочая неделя завершилась, а значит пришло время вспомнить об интересных событиях, произошедших за этот период.

Что интересного произошло с 20 по 25 ноября:

Основателя OpenAI восстановили в должности гендиректора

Санта-Барбара в OpenAI закончилась. В компании сообщили, что Сэм Альтман будет восстановлен в должности генерального директора.

Подробностей соглашения не приводится, однако упоминается «новый» совет директоров, в состав которого вошли Брет Тейлор (председатель), Ларри Саммерс и Адам Д’Анджело.

Хороший сценарий для будущего фильма.

Появился новый вирус AMOS, который маскируется под обновление браузеров Google Chrome и Safari

Используя взломанные сайты, злоумышленники распространяют фейковые обновления браузеров, которые максимально похожи на реальные уведомления. При нажатии кнопки «Обновить», вирус под названием AMOS скачивается на устройство.

Так выглядят уведомления с фейковыми обновлениями Google Chrome и Safari

После попадания на компьютер жертвы, вирус начинает похищать пароли, криптокошельки, файлы, данные банковских карт и другую персональную информацию.

Единственный способ обезопасить себя – предотвратить загрузку AMOS.

HUAWEI сохранит поддержку Android-приложений с расширением APK на своих смартфонах

Китайская компания намерена наращивать поддержку разработчиков по всему миру, чтобы обеспечить стабильность работы приложений на своих устройствах без использования сервисов Google.

Также HUAWEI продолжит работать с EMUI на глобальном рынке до тех пор, пока не будет полностью уверена, что пользователи готовы принять переход на HarmonyOS.

Блокировщики рекламы Google Chrome перестанут работать в 2024 году

Google представила план полного отключения API Manifest V2 в своем браузере Chrome, что повлечет за собой недоступность множества текущих блокировщиков рекламы и других расширений.

Переход компании полностью на API Manifest V3 означает, что пользователи больше не смогут устанавливать расширения, основанные на предыдущей версии, через онлайн-магазин Chrome Web Store.

Nubia показала игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ с активной системой охлаждения и плоской камерой

Nubia представила игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, которые на фоне конкурирующих девайсов выделяются наличием продвинутой гибридной системой охлаждения, состоящей из рекордно большой испарительной камеры площадью 10 182 мм² и турбины со скоростью вращения до 22 000 об/мин.

Смартфоны получили 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей BOE Q9+ с разрешением 2480 х 1116 точек и частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, тач 960-2000 Гц, максимальная яркость достигает до 1600 нит, а соотношение сторон составляет 20:9.

iPhone 14 подешевел в России почти на 20%

В некоторых российских онлайн-магазинах стоимость iPhone 14 на 128 ГБ, который был представлен в 2022 году, снизилась почти на 20%.

Если на старте продаж смартфон стоил от 85 тысяч рублей, то сейчас на Яндекс Маркете некоторые продавцы предлагают новый iPhone 14 менее, чем за 70 тысяч рублей.

Представлен HONOR 100 — первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3

На презентации в Китае была представлена юбилейная линейка смартфонов HONOR 100, состоящая из двух устройств — HONOR 100 и HONOR 100 Pro. Смартфоны имеют заметные различия в характеристиках и внешнем виде. Более подробно о новинках в отдельном материале.

На этом всё. Увидимся уже в первых числах декабря. Хороших выходных!