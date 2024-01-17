Apple разрешила совершать покупки в обход App Store

Разработчики из США получили возможность встраивать в приложения собственные ссылки на покупку цифровых товаров, которые не связаны с App Store. Чтобы добавить ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок, необходимо подать соответствующую заявку. Правила действуют только в США.

Примеры использования ссылок

Однако, Apple была бы не Apple, если бы не предусмотрела собственную выгоду. Компания планирует продолжать взимать комиссию 12-27% за контент, купленный таким образом. Отчисления будут применяться к транзакциям цифровых товаров и услуг, которые происходят на веб-сайте разработчика в течение семи дней после того, как пользователь перейдет по внешней ссылке.

При переходе по сторонней ссылке, Apple предупредит покупателей о том, что они покидают App Store. При покупке на внешнем сайте защита App Store будет недоступна.

Предупреждение о переходе на сторонний сайт

Изменения стали следствием судебной тяжбы Apple с Epic Games в 2021 году. Apple выиграла спор, и суд не признал, что она нарушила антимонопольное законодательство США. В то время компании было предписано отменить правила, не позволяющие разработчикам информировать клиентов об альтернативных способах покупок.

Напомним, похожая схема была реализована осенью 2023 года в России. В частности, разработчикам приложений Apple разрешила вставлять ссылки для приема платежей в обход App Store.