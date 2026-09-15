Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Хорошая техника для учёбы не обязана быть дорогой. Главное, чтобы она решала реальные задачи, а не лежала где-то в пыли через месяц после покупки.

Мы выбрали пять устройств, которые действительно пригодятся школьнику и студенту, и расположили их по цене.

Xiaomi Smart Band 11 Active: будильник на запястье и уведомления без телефона

Доставать смартфон на уроке нельзя, пропускать сообщения от родителей не хочется. Браслет показывает уведомления на руке и будит вибрацией, поэтому в общежитии не проснётся вся комната.

Что умеет: экран TFT на 1,47 дюйма с частотой 60 Гц, вес вместе с ремешком 18 г, защита от воды до 5 ATM. Больше 50 спортивных режимов, круглосуточный пульс, сатурация, стресс и анализ сна. Со смартфоном связывается по Bluetooth 5.3. Батарея рассчитана примерно на 8 дней обычной работы и до 21 дня в экономном режиме.

Кому брать: школьникам с секциями и физкультурой, первокурсникам, которые встают раньше соседей по комнате, и всем, кому нужен первый недорогой трекер.

Цена: от 2 890 ₽

Яндекс Станция Лайт 2: ответит на тысячу и один вопрос «почемучки»

Значительно облегчить жизнь родителю, школьнику или студенту может Яндекс Станция Лайт 2. «Где? Сколько? В каком году?» Все это задача для голосового помощника, а не для и без того перегруженного мозга взрослого.

Что умеет: ставит будильники и напоминания, включает музыку и отвечает на вопросы. За звук отвечает динамик мощностью 6 Вт, а чувствительный микрофон слышит команды даже из соседней комнаты. Управлять колонкой можно голосом или сенсорными кнопками на верхней панели. LED-экран показывает время и передает эмоции Алисы с помощью глазок: она то подмигнет, то застенчиво опустит глаза, в зависимости от вашего диалога и настроения.

Как колонка показала себя в работе, мы рассказали в обзоре Яндекс Станции Лайт 2.

Кому брать: семьям со школьниками, у которых вопросы не заканчиваются, и студентам, которым нужен будильник и музыка в комнате без лишних трат. Шесть расцветок, от жизнерадостного зеленого до классического черного, позволяют выбрать колонку на любой вкус.

Цена: 5 990 ₽

Xiaomi LED Desk Lamp 2: ровный свет на весь стол и никаких бликов на экране

Обычная настольная лампа светит пятном: одна часть стола освещена, другая остаётся в тени, а на экране ноутбука висит яркое отражение. У этой модели длинная горизонтальная панель, которая нависает над рабочей зоной и освещает её целиком.

Что умеет: панель длиной 60 см со 112 светодиодами, свет направлен вперёд и вниз, чтобы не бить в глаза. Цветовая температура регулируется от 2700 до 5100 K, индекс цветопередачи Ra95, видимого мерцания нет, по синему свету лампа относится к безопасной группе RG0. Яркость и температура меняются сенсорными слайдерами на корпусе, отдельными кнопками включаются режимы для чтения и для концентрации.

Кому брать: тем, кто занимается за ноутбуком или монитором, а также тем, кто рисует и чертит. Ноутбук свободно помещается под панелью, и место на столе не пропадает.

Цена: от 6 490 ₽

realme P4: смартфон, который доживает до вечера после всех пар

Школьник редко помнит про зарядку, у студента между домом, парами и подработкой набегает по десять часов вне дома. realme P4 сделан как раз под такой режим.

Что умеет: аккумулятор на 7000 мА·ч и зарядка на 45 Вт. Смартфон умеет отдавать до 10 Вт по проводу, так что наушники или браслет можно подзарядить прямо от него. При подключении к сети включается обходная зарядка, она меньше греет батарею во время игр. Тут вам и экран AMOLED на 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и частота 120 Гц. Корпус защищён от механических повреждений и прошёл испытания на прочность.

Как P4 показал себя в тестах и чем отличается от P4x и P4 Lite, мы подробно разобрали в обзоре серии realme P4.

Кому брать: в качестве первого серьёзного смартфона для школьника, студентам без привычки носить повербанк и тем, кто регулярно роняет телефон.

Цена: от 16 999 ₽

HUAWEI MatePad 11,5 S 2026: конспекты от руки и рюкзак без ноутбука

Студенту нужен экран больше, чем у телефона, но носить ноутбук на каждую пару тяжело. Планшет с матовым экраном и стилусом заменяет стопку тетрадей, а с клавиатурой подходит для рефератов и презентаций.

Что умеет: экран 11,5 дюйма с разрешением 2800 × 1840. В версии PaperMatte стекло покрыто матовым нанотравлением: бликов меньше, а письмо стилусом по ощущениям ближе к бумаге. Есть режим электронной книги в цветном и чёрно-белом варианте.

Подробный обзор HUAWEI MatePad 11,5 S доступен по ссылке.

Кому брать: студентам, которые пишут конспекты от руки, читают учебники в PDF, рисуют или делают презентации на ходу.

Цена: от 39 999 ₽

Что взять под конкретную задачу

Не проспать первый урок и не пропустить звонок. Xiaomi Smart Band 11 Active.

Xiaomi Smart Band 11 Active. Будильник, напоминания и ответы на вопросы без телефона в руках. Яндекс Станция Лайт 2.

Яндекс Станция Лайт 2. Заниматься по вечерам с удобным светом. Xiaomi LED Desk Lamp 2.

Xiaomi LED Desk Lamp 2. Телефон, который не сядет к концу учебного дня. realme P4.

realme P4. Конспекты и рефераты без тяжёлого ноутбука. HUAWEI MatePad 11,5 S 2026.

Школьнику младших классов больше пользы принесут Станция и браслет: вместе они стоят меньше 9 тысяч рублей. Старшекласснику и студенту в первую очередь стоит обновить смартфон, если нынешний не доживает до вечера, а планшет брать уже под конспекты и учебники в PDF.