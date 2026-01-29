Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android

Если в Телеграм на Android перестали отображаться уведомления о днях рождения контактов, а дата при этом по-прежнему отображается в профиле, проблема не в настройках и не в сбое аккаунта.

В версиях Telegram из Google Play и других магазинов приложений, уведомления о днях рождения могут не работать из-за встроенных ограничений. Включить их обратно внутри приложения невозможно — соответствующего пункта в настройках просто нет. Но после моей личной проверки выяснилось, что решение есть и оно максимально простое.

Что нужно сделать

Перейдите на официальный сайт Telegram и скачайте приложение напрямую. Установите приложение поверх текущей версии. Аккаунт, чаты и данные сохраняются. Проверьте уведомления. После установки напоминания о днях рождения снова появляются над всеми чатами.

Что делать не нужно

не ищите скрытые переключатели в настройках

не сбрасывайте кэш и данные

не переустанавливайте Telegram из Google Play — это не решает проблему

Результат

уведомления о днях рождения снова работают

никаких дополнительных настроек не требуется

функция возвращается в стандартном виде

Если коротко: нужна версия Telegram без ограничений и она есть только на официальном сайте.