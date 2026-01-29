Инструкция: как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android | The GEEK
The GEEK :: Инструкции :: Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Инструкции

Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android

Почему Telegram не напоминает о днях рождения и как это исправить?

Ник Денвер сегодня в 18:48

Если в Телеграм на Android перестали отображаться уведомления о днях рождения контактов, а дата при этом по-прежнему отображается в профиле, проблема не в настройках и не в сбое аккаунта.

В версиях Telegram из Google Play и других магазинов приложений, уведомления о днях рождения могут не работать из-за встроенных ограничений. Включить их обратно внутри приложения невозможно — соответствующего пункта в настройках просто нет. Но после моей личной проверки выяснилось, что решение есть и оно максимально простое.

Что нужно сделать

  1. Перейдите на официальный сайт Telegram и скачайте приложение напрямую.
  2. Установите приложение поверх текущей версии. Аккаунт, чаты и данные сохраняются.
  3. Проверьте уведомления. После установки напоминания о днях рождения снова появляются над всеми чатами.

Что делать не нужно

  • не ищите скрытые переключатели в настройках
  • не сбрасывайте кэш и данные
  • не переустанавливайте Telegram из Google Play — это не решает проблему

Результат

  • уведомления о днях рождения снова работают
  • никаких дополнительных настроек не требуется
  • функция возвращается в стандартном виде

Если коротко: нужна версия Telegram без ограничений и она есть только на официальном сайте.

id·218545·20260129_1849
