Чипы Samsung Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy сравнили в AnTuTu 

Днем ранее Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Galaxy S24 и S24+ получили по два разных процессора в зависимости от региона: Samsung Exynos 2400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Но какой из них производительнее?

Вьетнамский YouTube-блогер протестировал оба чипа в AnTuTu. Он сравнил Galaxy S24 на базе Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Первый смартфон набрал 1,7 млн баллов, а Ultra отличился 1,8 млн (+7%).

Samsung Galaxy S24 (Exynos 2400) Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy)

Однако эти цифры, вероятно, ниже, чем те, на которые способны эти чипы. Snapdragon 8 Gen 3 ранее набрал более 2 млн баллов в аналогичных тестах. Вероятно, это связано с тем, что тест проводился на опытном оборудовании с нестабильным ПО и мог не раскрыть весь потенциал чипов.

Кроме того, накануне появился тест Exynos 2400 в 3DMark Wild Life Extreme. Он набрал 4 042 балла, что примерно соответствует уровню Apple A17 Pro.