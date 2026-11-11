HUAWEI анонсировала бренд Starburst (OSTA), который будет выпускать смартфоны

После многочисленных слухов и утечек HUAWEI официально анонсировала новый суббренд Starburst (OSTA), о котором китайский техногигант пообещал рассказать на презентации 20 ноября. Одновременно с этим были созданы официальные аккаунты «OSTA Starburst Phone» в социальных сетях Weibo, Douyin и Xiaohongshu, которые раскрыли логотип бренда:

По инсайдерской информации, основным направлением нового бренда станут смартфоны. В первой линейке устройств будут модели OSTA O1 и OSTA O1 Pro, которые получат широкий корпус с пропорциями, напоминающими фаблет HUAWEI Pura X View.

Помимо этого, поданная в Китае заявка на регистрацию товарного знака «OSTA» раскрывает, что HUAWEI под новым брендом планирует выпускать следующие устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, «умные» очки, наушники и микросхемы. Больше подробностей узнаем уже через 9 дней.