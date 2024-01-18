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М.Видео-Эльдорадо открыли предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S24

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:18

После вчерашней презентации серии Galaxy S24 российские магазины начали принимать предварительные заказы на новинки. Первыми предзаказы начали собирать сеть магазинов Samsung galaxystore и МТС. Сегодня стало возможно оформить новый смартфон от Samsung в М.Видео и Эльдорадо.

Цены следующие:

  • Samsung Galaxy S24 от 89 999 рублей.
  • Samsung Galaxy S24+ от 111 999 рублей.
  • Samsung Galaxy S24 Ultra от 146 999 рублей.

Смартфоны доступны в рассрочку до 24 месяцев. В подарок дарят беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Доставить предзаказы обещают в первых числах февраля.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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