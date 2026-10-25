Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

Одна из приятных особенностей велосипеда заключается в том, что на нём можно ехать куда угодно, пока хватает сил. Но что, если не хочется крутить педали после рабочего дня или преодолевать очередной подъём? Электромотор меняет привычный сценарий: можно продолжать ехать самостоятельно, подключить помощь или вообще доверить движение двигателю.

Именно ради такой свободы мне и был интересен RASKAT E-MTB. Внешне перед нами обычный горный велосипед с большими колёсами, но внутри рамы спрятан аккумулятор, а заднее колесо приводит в движение электромотор.

За сезон я успел привыкнуть к электротяге, оценить поведение велосипеда на разных дорогах и разобраться с особенностями эксплуатации. Впечатления остались преимущественно положительными, хотя без вопросов к конструкции не обошлось.

Характеристики RASKAT E-MTB

Модель: RASKAT E-MTB (EMB-TT-20-29WT) от Яндекс Фабрики

RASKAT E-MTB (EMB-TT-20-29WT) от Яндекс Фабрики Тип: горный электровелосипед, хардтейл

горный электровелосипед, хардтейл Рама: алюминиевый сплав, размеры 18″ и 20″

алюминиевый сплав, размеры 18″ и 20″ Цвета: белый, тёмно-синий

белый, тёмно-синий Вес: около 25 кг

около 25 кг Колёса: 29 дюймов

29 дюймов Передняя вилка: SR Suntour, амортизационная, ход 100 мм, блокировка

SR Suntour, амортизационная, ход 100 мм, блокировка Тормоза: дисковые гидравлические, передние и задние

дисковые гидравлические, передние и задние Трансмиссия: Shimano, 10 механических передач

Shimano, 10 механических передач Электромотор: 250 Вт, мотор-колесо сзади

250 Вт, мотор-колесо сзади Максимальная скорость на моторе: 25 км/ч

25 км/ч Уровни помощи при педалировании: 5

5 Движение без педалирования: поддерживается

поддерживается Аккумулятор: съёмный, литий-ионный, 36 В, 10,4 А·ч (374,4 Вт·ч)

съёмный, литий-ионный, 36 В, 10,4 А·ч (374,4 Вт·ч) Заявленный запас хода: до 35 км на электротяге, до 50 км с помощью при педалировании

до 35 км на электротяге, до 50 км с помощью при педалировании Зарядка: через разъём на велосипеде или отдельно снятого аккумулятора

через разъём на велосипеде или отдельно снятого аккумулятора Дополнительное оснащение: передняя/задняя фара, подножка

передняя/задняя фара, подножка Цена на момент обзора: 89 990 ₽

Дизайн и конструкция

Внешне RASKAT E-MTB довольно близок к обычному горному велосипеду. Алюминиевая рама, 29-дюймовые колёса, широкие покрышки, прямая рулевая конструкция. Главные отличия выдают массивная нижняя труба рамы с аккумулятором и увеличенная задняя втулка, внутри которой находится электромотор.

У меня белая версия, и сочетание светлой рамы с чёрными компонентами выглядит удачно. Велосипед не пытается казаться футуристичным транспортом. Перед нами вполне привычный MTB, которому просто добавили электротягу.

С практической стороны конструкция тоже продумана неплохо. Кабели и гидролинии у руля частично проходят снаружи, затем проводка уходит внутрь рамы. Седло с центральным вырезом регулируется по высоте, а для парковки предусмотрена подножка.

Седло с центральным вырезом. Его высоту можно отрегулировать под рост велосипедиста.

Последняя оказалась полезнее, чем можно подумать. Велосипед довольно тяжёлый, поэтому возможность просто поставить его, не разыскивая подходящую стену, заметно упрощает повседневное использование.

Но главный компромисс конструкции связан именно с массой.

RASKAT E-MTB весит около 25 кг. Для электровелосипеда с полноразмерной рамой и аккумулятором показатель не выглядит необычным, однако на фоне классического MTB разница ощутимая.

Аккумулятор встроен в раму, при этом велосипед сохраняет обычный педальный привод.

Я храню велосипед в гараже, поэтому обычно достаточно выкатить его и отправиться на прогулку. Если нужно перенести через препятствие или немного приподнять, сделать это вполне реально. Но назвать такую процедуру приятной сложно.

Тем, кто собирается каждый день поднимать E-MTB по лестнице или заносить в квартиру без лифта, советую заранее оценить собственные возможности. Причём желательно буквально: попробовать поднять велосипед ещё до покупки.

Управление и впечатления от езды

Самое интересное в RASKAT E-MTB начинается после включения питания. На руле установлен дисплей, который показывает скорость, уровень заряда и выбранный режим электрической помощи. Рядом расположены кнопки управления. Вся необходимая информация находится перед глазами, а переключать режимы можно прямо во время поездки.

Дисплей и кнопки управления электрической помощью расположены на руле.

На выбор доступны пять уровней помощи. При желании можно пользоваться только педалями или полностью положиться на мотор, не прикладывая усилий для движения.

И больше всего мне понравилось, насколько быстро привыкаешь к подобной свободе.

Велосипед трогается практически без задержки. Не возникает неприятного ощущения, что сначала нужно долго ждать отклика двигателя. Выбираешь нужный режим, начинаешь движение, и мотор подключается к работе.

На ровной дороге электротяги достаточно для спокойной поездки со скоростью примерно 25 км/ч. Причём не обязательно постоянно крутить педали.

Примерно до такой скорости RASKAT E-MTB разгоняется на одной электротяге.

Если хочется ехать быстрее, приходится подключать собственные силы. С активным педалированием мне удавалось разогнать электробайк до 35 км/ч. Причём речь именно о скорости, достигнутой с помощью ног, а не о возможностях одного двигателя.

Механическая трансмиссия Shimano с десятью передачами здесь вполне к месту. Можно подобрать подходящее передаточное отношение, а двигатель использовать для снижения нагрузки.

Задний переключатель Shimano: механические передачи работают независимо от выбора уровня помощи мотора.

На подъёмах электрическая помощь особенно кстати, но чудес ждать не стоит. На достаточно крутых участках мощности мотора уже не хватает для комфортного движения без участия велосипедиста. Приходится работать педалями.

И лично меня такой подход устраивает. Всё-таки перед нами велосипед, а не электрический скутер. Двигатель здесь помогает ехать, когда не хочется сильно напрягаться, но не лишает возможности получить обычную физическую нагрузку.

В результате одна прогулка может сочетать сразу несколько сценариев: спокойно ехать на моторе, активно педалировать на ровном участке и включать помощь на подъёмах.

Подвеска, тормоза и комфорт на дороге

Характеристики двигателя привлекают внимание, но впечатления от велосипеда формируются далеко не только электротягой.

За время эксплуатации мне особенно понравились тормоза. Здесь установлены дисковые гидравлические механизмы на обоих колёсах. Торможение очень уверенное, с хорошим запасом эффективности. При достаточно сильном нажатии на ручку велосипед быстро замедляется, поэтому к усилию лучше привыкнуть заранее.

Для тяжёлого E-MTB с мотором подобная отзывчивость особенно важна. Уверенности добавляет и то, что тормоза не заставляют прикладывать чрезмерные усилия.

Спереди установлена амортизационная вилка SR Suntour с ходом 100 мм. Сзади подвески нет, поэтому RASKAT относится к хардтейлам.

На практике вилка работает достаточно мягко. Небольшие неровности, стыки покрытия и обычные грунтовые участки не превращают поездку в постоянную тряску. За время катания у меня не возникало дискомфорта из-за сильных вибраций.

При этом не стоит воспринимать E-MTB как велосипед для экстремального горного катания. Мой опыт в первую очередь связан с повседневными маршрутами, асфальтом и несложными грунтовыми дорогами. Именно в таких условиях он показал себя с хорошей стороны.

На короне вилки предусмотрена блокировка с положениями Lock и Open. Она позволяет ограничить работу амортизации, когда в ней нет необходимости, например на ровном асфальте.

Регулятор блокировки вилки.

Для вечерних поездок предусмотрена передняя фара, установленная под рулём. В комплект также входит красный задний фонарь, который работает как габаритный огонь и светится постоянным светом, делая велосипед заметнее для других участников движения.

В целом по ходовым ощущениям у меня осталось больше положительных впечатлений, чем вопросов. Велосипед уверенно тормозит, нормально справляется с повседневными неровностями и не заставляет постоянно думать о том, когда лучше подключить двигатель.

Аккумулятор и реальный запас хода

Один из главных вопросов при покупке электровелосипеда: насколько далеко он сможет увезти на одном заряде?

RASKAT E-MTB получил литий-ионный аккумулятор на 36 В и 10,4 А·ч. В пересчёте получается около 374 Вт·ч энергии.

Яндекс Фабрика заявляет до 35 км пробега исключительно на электротяге и до 50 км с помощью двигателя при педалировании.

В реальной эксплуатации всё зависит от маршрута, нагрузки, скорости и того, насколько активно велосипедист помогает мотору.

В одной из моих поездок после примерно 15 км оставалось около 50% заряда. Я использовал смешанный режим: часть маршрута ехал самостоятельно, часть с электрической помощью, а временами пользовался мотором без педалирования.

В другой раз удалось проехать больше, активнее работая педалями, и индикатор снова показывал примерно половину заряда.

Поэтому ориентироваться исключительно на пройденные километры не получится. Чем больше участвуешь сам, тем меньше энергии требуется двигателю.

Важно понимать, что показания индикатора не равнозначны точному измерению оставшейся ёмкости. К тому же до полного разряда я батарею ни разу не доводил, поэтому подтверждать заявленные производителем 35 или 50 км собственным испытанием не буду.

Но для моих обычных прогулок автономности хватало, а необходимости постоянно следить за процентами не возникало.

Съёмная батарея оказалась очень удобной

Аккумулятор установлен внутри нижней трубы рамы и удерживается замком. Чтобы его снять, достаточно воспользоваться комплектным ключом и извлечь батарею.

На аккумуляторе расположены индикатор заряда и кнопка питания. Чтобы включить электровелосипед, нужно удерживать кнопку 2–3 секунды.

В моём случае возможность снять аккумулятор оказалась практически обязательной. Велосипед хранится в гараже, а зарядить его удобнее дома. Поэтому я просто забираю батарею с собой, не перемещая весь 25-килограммовый E-MTB.

Чтобы извлечь аккумулятор, сначала нужно разблокировать замок комплектным ключом.

Процедура несложная, хотя к весу самого аккумулятора тоже приходится привыкать. Батарея довольно массивная, особенно, когда несёшь её отдельно.

Ключи, кстати, советую сразу определить в постоянное место. Потеря такой мелочи способна неожиданно усложнить привычную процедуру зарядки.

Сколько времени занимает зарядка

Обычно я подключал аккумулятор к зарядному устройству, когда оставалось примерно 20%. С такого уровня до полного заряда у меня уходило около двух часов. Вполне комфортный результат: можно поставить батарею заряжаться дома и вскоре снова отправляться в дорогу.

Сразу уточню, что речь не о зарядке полностью разряженного аккумулятора. До нуля я его не доводил, поэтому время полного цикла не измерял.

Предусмотрен и альтернативный вариант: аккумулятор можно не вынимать, а подключить зарядное устройство непосредственно к разъёму на раме.

При наличии розетки рядом с велосипедом аккумулятор можно заряжать прямо в раме.

Какой способ удобнее, зависит от условий хранения. Если велосипед стоит дома, можно вообще не вспоминать о съёмной конструкции. В моём случае гораздо проще забрать батарею из гаража.

Что хотелось бы улучшить

За сезон у меня сформировалось два основных пожелания к RASKAT E-MTB. Причём оба связаны не с двигателем, тормозами или ходовыми качествами, а с аккумулятором. Где купить запасной аккумулятор? Съёмная конструкция подразумевает, что батарею можно заменить. Но мне хотелось бы иметь возможность без лишних поисков приобрести вторую. Например, для длительной загородной поездки можно взять запасной аккумулятор и не ограничивать маршрут исключительно оставшимся зарядом. Защита внутренней проводки. Второе замечание касается отверстий, через которые провода уходят внутрь рамы. Они остаются открытыми, поэтому туда могут попадать пыль, вода и грязь. Проблема в том, что добраться до внутренних полостей и нормально их прочистить практически невозможно. Открытые отверстия, через которые проводка уходит внутрь рамы. Очистить внутренние полости от грязи практически невозможно. Для горного велосипеда, который рассчитан в том числе на грунтовые дороги, решение спорное. Хотелось бы видеть резиновые уплотнители в местах ввода проводов, чтобы защитить внутреннюю часть рамы от загрязнений.

Итог. Стоит ли покупать RASKAT E-MTB?

За сезон RASKAT E-MTB оставил у меня хорошие впечатления. Причём главным преимуществом оказалась не максимальная скорость и даже не возможность вообще отказаться от педалирования.

Больше всего понравилось то, что велосипед позволяет самому выбирать степень нагрузки. Хочется покататься ради удовольствия и физической активности? Можно практически не пользоваться мотором. Нужно преодолеть подъём или просто спокойно добраться домой после длинной прогулки? Электрическая помощь заметно облегчает задачу.

При этом RASKAT не воспринимается как обычный велосипед, которому ради галочки добавили аккумулятор. У него хорошие гидравлические тормоза, достаточно комфортная передняя вилка и полноценная механическая трансмиссия. По повседневным ходовым качествам у меня не возникло серьёзных претензий.

Но есть важный нюанс: 25 кг веса никуда не исчезают, даже когда двигатель выключен. Если приходится регулярно переносить велосипед, преимущество электротяги может частично нивелироваться бытовыми неудобствами.

Другой вопрос касается цены. На момент подготовки обзора RASKAT E-MTB стоит порядка 90 тысяч рублей, хотя стоимость зависит от версии и предложений продавцов. За такие деньги стоит заранее определиться, действительно ли нужен электромотор.

Если планируете много кататься по городу, паркам и загородным маршрутам, но не хотите превращать каждую поездку в тренировку, E-MTB заслуживает внимания. Особенно при наличии удобного места для хранения.

А вот ради коротких прогулок, где электрическая помощь не нужна, переплачивать за двигатель и аккумулятор необязательно. Можно выбрать более лёгкий классический велосипед. Например, у нас уже выходил обзор обычного горного Raskat.

Лично для меня RASKAT E-MTB оказался удачным приобретением опыта: электротяга действительно меняет отношение к привычным маршрутам. Начинаешь меньше думать о том, хватит ли сил на обратную дорогу, и чаще выбираешь велосипед просто потому, что хочется прокатиться.