Гарнитурой Apple Vision Pro не получится пользоваться за пределами США

Сегодня Apple открыла предзаказы на гарнитуру Vision Pro и неожиданно стало известно, что пользоваться ею могут только жители США.

Ограничения в работе связаны с необходимостью использования американского Apple ID для полноценной загрузки приложений. Кроме того, интерфейс поддерживает только английский язык, и некоторый контент будет недоступен в других странах.

Интересно, что для заказа специальных линз за $99 или $149 пользователю потребуется рецепт американских врачей.

Таким образом, гарнитура смешанной реальности Vision Pro будет доступна только в США и первые пользователи, можно сказать, станут бесплатными тестировщиками Apple. Ведь уже известно, что блогерам и журналистам гарнитура за $3500 не понравилась.

Появление гарнитуры в других странах, возможно, произойдет ближе к лету или осени 2024 года.