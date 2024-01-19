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Гарнитурой Apple Vision Pro не получится пользоваться за пределами США

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 19:33

Сегодня Apple открыла предзаказы на гарнитуру Vision Pro и неожиданно стало известно, что пользоваться ею могут только жители США.

Ограничения в работе связаны с необходимостью использования американского Apple ID для полноценной загрузки приложений. Кроме того, интерфейс поддерживает только английский язык, и некоторый контент будет недоступен в других странах.

Интересно, что для заказа специальных линз за $99 или $149 пользователю потребуется рецепт американских врачей.

Таким образом, гарнитура смешанной реальности Vision Pro будет доступна только в США и первые пользователи, можно сказать, станут бесплатными тестировщиками Apple. Ведь уже известно, что блогерам и журналистам гарнитура за $3500 не понравилась.

Появление гарнитуры в других странах, возможно, произойдет ближе к лету или осени 2024 года.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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