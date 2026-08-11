MacBook Neo: 8 причин купить и 8 причин пройти мимо

Apple наконец сделала то, чего от неё ждали лет десять. MacBook Neo стоит как средний смартфон, ставится на полку рядом с iPhone и официально называется самым дешёвым макбуком в истории компании.

Только вот восторгов в обзорах поровну с разочарованиями, а форумы делятся на два лагеря: одни кричат «бери, не думай», другие — «накопи и возьми Air». Разбираемся, на чьей стороне правда, и кому Neo реально подойдёт, а кому лучше пройти мимо.

Что такое MacBook Neo и почему о нём вообще говорят

4 марта 2026 года Apple провела камерный анонс под названием Special Apple Experience и подсунула рынку устройство, которого никто не ждал. Не очередной апдейт Air, а целую новую линейку.

MacBook Neo — это первый ноутбук Apple, в котором стоит не M-чип, а мобильный процессор A18 Pro из iPhone 16 Pro. Причём ещё и в урезанной конфигурации: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU и 16-ядерный Neural Engine.

Звучит странно. Но именно за счёт этого Apple удалось уронить цену до 699 долларов за версию с 256 ГБ и до 799 долларов за 512 ГБ. Для студентов в США — вообще 599 долларов. По меркам Apple это революция. До этого даже базовый Air стартовал почти от тысячи.

В России новинка приехала по параллельному импорту и стоит сейчас от 90 000 рублей за младшую версию. В «Эльдорадо», например, базовая конфигурация продаётся за 92 999, на Яндекс Маркете — от 68 000 рублей. Цена будет падать. Это вопрос пары месяцев.

Характеристики MacBook Neo коротко

Прежде чем разбирать плюсы и минусы, держите шпаргалку по железу:

Процессор: Apple A18 Pro (6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16 ядер Neural Engine)

Apple A18 Pro (6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16 ядер Neural Engine) Память: 8 ГБ объединённой памяти, не апгрейдится

8 ГБ объединённой памяти, не апгрейдится Накопитель: 256 или 512 ГБ SSD

256 или 512 ГБ SSD Экран: 13 дюймов, Liquid Retina, 2408×1506, 60 Гц, 500 нит, sRGB

13 дюймов, Liquid Retina, 2408×1506, 60 Гц, 500 нит, sRGB Корпус: алюминий, 12,7 мм толщины, 1,23 кг веса

алюминий, 12,7 мм толщины, 1,23 кг веса Порты: один USB-C 3.1 Gen 2, один USB-C 2.0, мини-джек

один USB-C 3.1 Gen 2, один USB-C 2.0, мини-джек Беспровод: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0

Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 Аккумулятор: 36,5 Вт·ч, до 16 часов видео по заявлениям Apple

36,5 Вт·ч, до 16 часов видео по заявлениям Apple Камера: FaceTime HD 1080p

FaceTime HD 1080p ОС: macOS Tahoe 26.3

macOS Tahoe 26.3 Цена в РФ: от 68 000 рублей (256 ГБ)

Touch ID есть только в версии с 512 ГБ. Подсветки клавиатуры нет вообще ни в одной. Зарядки MagSafe нет. Thunderbolt нет. Force Touch на трекпаде нет. Запомните эти четыре «нет», ниже разберём, насколько они критичны.

Плюсы MacBook Neo — за что его действительно стоит хвалить

Цена, ради которой Apple явно поступилась гордостью

Главный и неоспоримый плюс. За условные 70 тысяч рублей вы получаете настоящий MacBook с настоящей macOS, а не «облегчённую» версию системы или какой-нибудь iPadOS на ноутбучном корпусе.

Это полноценный Mac. Со всеми приложениями и со всей экосистемой. До этого момента точкой входа в мир Apple был MacBook Air минимум за 100 тысяч рублей в российских реалиях. Теперь порог снижен в полтора раза.

Производительность, которая удивляет

Главный сюрприз Neo — это его процессор. На бумаге A18 Pro выглядит компромиссом. На практике в бенчмарках он рвёт MacBook Air на M1 и в одноядерных тестах подбирается к M3.

Geekbench 6 показывает 3461 балл в одноядерном и 8668 — в многоядерном тестах. Metal — 31 286 баллов в графике. Тот же M1 в Air на 2020 году выдавал около 7500 в многоядерном и 21 000 в Metal.

Что это значит на практике? Браузер с десятком вкладок, документы, презентации, монтаж в Final Cut Pro в формате 1080p, лёгкая работа в Photoshop, базовая обработка фото в Lightroom — всё это Neo тянет без вопросов.

Некоторые тестировщики даже монтировали 4K-видео и заявляли, что «это абсолютно нормально, даже с другими приложениями параллельно». Не M3 Pro, конечно, но и не цена M3 Pro.

Бесшумная работа без вентиляторов

A18 Pro — мобильный чип, ему не нужны вентиляторы. Корпус Neo пассивно охлаждается алюминием, как iPad. В итоге ноутбук работает абсолютно бесшумно при любой нагрузке. Apple такое уже делала с MacBook Air на M1, но Neo идёт ещё дальше — он холоднее под нагрузкой.

Дизайн и цвета без скучного «офисного» намёка

Алюминиевый корпус толщиной 12,7 мм и весом 1,23 кг — это лёгкий, тонкий и приятный на ощупь ноутбук. Никакого пластика, никаких компромиссов в материалах. Четыре цвета: Silver, нежный розовый Blush, ярко-жёлтый Citrus и насыщенный синий Indigo. Клавиатура и резиновые ножки покрашены под цвет корпуса. Внешне Neo не отличить от Air, если не считать чуть более толстых рамок вокруг экрана.

И отдельно про дисплей. Apple зовёт его Liquid Retina, плотность пикселей — 218 ppi, разрешение 2408×1506. Картинка резкая, цвета точные в рамках sRGB. Это первый MacBook без «чёлки» с 2022 года — у Neo рамка идёт ровной полосой. Кому-то это плюс, кому-то ностальгия по «классике до 2021».

Ремонтопригодность — внезапно лучшая за 14 лет

Большой и неожиданный плюс, который заметили парни из iFixit. MacBook Neo оказался самым ремонтопригодным макбуком за последние 14 лет. Аккумулятор крепится на винтах, а не на клее. Клавиатура — тоже на винтах. Порты и динамики — модульные. Никакой пресловутой «парности» комплектующих, когда замена детали требует прошивки на «материнке».

Это означает, что если через три года у вас умрёт батарея — её реально заменят без хирургии. Для бюджетного устройства, которое должно жить долго, это огромный плюс.

macOS со всеми её фишками

Это всё ещё MacBook. У вас есть macOS Tahoe с поддержка всей экосистемы — AirDrop, Handoff, синхронизация с iPhone, единый буфер обмена. Если у вас уже есть iPhone, Neo интегрируется в этот мир сразу из коробки. Никакой Windows-ноутбук за те же деньги этого не предложит. В принципе никакой.

Минусы MacBook Neo. Где Apple зажала по полной

А вот тут начинается интересное. Чтобы уложиться в цену 699 долларов, Apple сэкономила буквально везде. И часть этих экономий бьёт прямо в повседневный комфорт.

8 ГБ памяти без возможности апгрейда

Это главная боль и главный потолок Neo. Объединённая память на 8 ГБ — единственная конфигурация, никаких 16 ГБ или 24 ГБ нет даже за доплату. Для macOS в 2026 году это маловато. Современный браузер с десятком вкладок ест 4–5 гигов, мессенджеры и почта — ещё пару, плюс системные процессы.

Для базовых задач вроде «браузер плюс документы плюс YouTube» всё нормально. Для всего более серьёзного — узкое горлышко на годы вперёд. И вы его не расширите.

Нет подсветки клавиатуры

На дворе 2026 год, а в ноутбуке Apple за 70 тысяч рублей нет подсветки клавиш. Совсем. Печатать в темноте — только вслепую или с настольной лампой. Это не просто экономия, это унижение. Подсветка клавиатуры есть даже в китайских ноутбуках за 25 тысяч. У Neo её нет.

Порты, на которых сэкономили грубо

Два USB-C на левой стороне. И это всё. Один — нормальный USB-C 3.1 Gen 2 с 10 Гбит/с и поддержкой DisplayPort. Второй — USB-C 2.0 со скоростью 480 Мбит/с, как у разъёма из 2003 года.

Зарядка идёт через один из них, что блокирует второй. Подключить два внешних монитора нельзя — только один. Никакого Thunderbolt, никакого MagSafe. Док-станции работают ограниченно. Если вы любите много периферии, готовьтесь к хабам и танцам.

Урезанный трекпад без Force Touch

Трекпад на Neo — обычный механический, без Taptic Engine и без поддержки Force Touch. Это значит, что нельзя «сильно нажать» для дополнительных действий вроде быстрого просмотра ссылки или вызова словаря. На обычные жесты macOS это не влияет, но та самая «магия» трекпада Apple ушла. По ощущениям это панель из чехла-клавиатуры для iPad. Хорошая, но без виброотклика.

Экран без True Tone и DCI-P3

Liquid Retina на Neo выглядит хорошо, но Apple убрала из него две заметные технологии. Нет True Tone — автоматической подстройки цветовой температуры под окружающее освещение. И нет широкого охвата DCI-P3 — здесь только sRGB.

Для просмотра видео и работы с документами — без разницы. Для серьёзной работы с фото и видео — да, потолок. И рамки вокруг экрана заметно толще, чем у современных Air. Внешне это ноутбук образца 2020 года.

Touch ID только в старшей версии

Чтобы получить сканер отпечатков пальцев, нужно доплатить за версию с 512 ГБ. В базовой 256-гигабайтной модели его нет вообще.

MacBook Neo 256 Гб / MacBook Air M5

Никакой биометрии, никакого Apple Pay по отпечатку, пароль придётся вводить руками каждый раз. И все это в 2026 году. В ноутбуке Apple.

Зарядка медленная, блок питания слабый

В комплекте идёт адаптер на 20 Вт. Сам ноутбук принимает максимум 24 Вт. С нуля до 100% — около трёх часов. Никакой быстрой зарядки нет в принципе. В Европе адаптер вообще не кладут в коробку — покупайте отдельно. Это не катастрофа, но после iPhone с 27-ваттной зарядкой выглядит странно.

Аккумулятор маленький по меркам линейки

В Neo стоит батарея на 36,5 Вт·ч. Для сравнения, в свежих MacBook Air ёмкость уже за 50 Вт·ч. Apple обещает до 16 часов видео и до 11 часов веба. Реальная автономность под обычной нагрузкой — 7–8 часов. Не плохо, но и не «полтора рабочих дня без розетки», как у Air.

MacBook Neo vs MacBook Air

Самый частый и самый правильный вопрос. Считаем деньги.

В России базовый MacBook Air на M4 стоит сейчас около 110 000 рублей. MacBook Air на M2 в «сером» магазине можно найти в районе 85–95 тысяч. MacBook Air на M1 на вторичке — 45–55 тысяч рублей.

Где здесь Neo? Между M1 и M2. И вот честная оценка:

Если вы выбираете между Neo за 70 тысяч и Air на M1 за 45–55 тысяч — берите Neo. У него мощнее процессор, новее ОС, новее железо и больше лет поддержки впереди. M1 уже на грани.

— берите Neo. У него мощнее процессор, новее ОС, новее железо и больше лет поддержки впереди. M1 уже на грани. Если вы выбираете между Neo за 70 тысяч и Air на M2 за 75 тысяч — берите Air. У него больше памяти за доплату, лучше экран, есть Touch ID, MagSafe, подсветка клавиатуры, два Thunderbolt-порта.

— берите Air. У него больше памяти за доплату, лучше экран, есть Touch ID, MagSafe, подсветка клавиатуры, два Thunderbolt-порта. Если вы выбираете между Neo за 70 тысяч (когда цены упадут) и любым Air — берите Neo. Это будет лучший по цене и характеристикам ноутбук Apple на рынке.

Падение цены — вопрос времени. По прогнозам, к весне 2027 Neo в РФ будет стоить ближе к 60 тысячам, а на вторичке появятся варианты от 40–50 тысяч.

Кому реально подойдёт MacBook Neo

Сводим всё к практике.

Берите Neo, если вы:

Студент или школьник, которому нужен ноутбук для лекций, документов и сериалов

Впервые покупаете MacBook и хотите попробовать macOS без переплаты

Используете компьютер для браузера, почты, документов, мессенджеров и видео

Любите бесшумные устройства и работаете в тихих местах

Хотите второй ноутбук «для дороги» в дополнение к стационарному ПК

Не берите Neo, если вы:

Монтируете 4K-видео или работаете с большими RAW-фотографиями

Держите открытыми десятки вкладок и приложений одновременно

Нуждаетесь в подсветке клавиатуры или биометрии

Работаете с двумя внешними мониторами

Используете тяжёлый софт вроде Logic Pro с большими проектами или Xcode

Можете доплатить 25–30 тысяч и взять MacBook Air на M4

Итог. Покупать или нет

MacBook Neo — это не урезанный MacBook Air. Это другой продукт с другой логикой и другой аудиторией. Apple впервые за десять лет сделала ноутбук, который не претендует на «лучший в классе». Он претендует на «самый доступный Mac». И с этой задачей справляется.

Главные две вещи, которые надо понять перед покупкой:

Это всё ещё MacBook. Со всеми достоинствами macOS, с долгой поддержкой, с алюминием, с бесшумной работой, с интеграцией в экосистему Apple. Если вам нужна именно macOS, Neo даёт её дешевле всех в истории компании. Это макбук с компромиссами на каждом углу. И главный из них — 8 ГБ памяти, которые не расширяются. Это потолок, который через два-три года начнёт давить.

Прямо сейчас, по нынешним ценам в 60–90 тысяч рублей, Neo выглядит спорно — рядом стоит MacBook Air на M2 за плюс-минус те же деньги. Но как только цена упадёт до 50 тысяч (а это произойдёт), Neo станет лучшим бюджетным макбуком на рынке. И продаваться он будет тоннами.

Если вам нужен «компьютер на каждый день и для учёбы», ответ — да, берите. Если вам нужен «рабочий инструмент на пять лет вперёд под тяжёлые задачи», ответ — нет, копите на Air.