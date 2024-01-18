Новую Prince of Persia: The Lost Crown запустили на Xiaomi POCO X3 Pro в 60 FPS 

YouTube-блогер EmuGaming ID запустил новую Prince of Persia: The Lost Crown на POCO X3 Pro. Релиз игры состоялся сегодня на большинстве платформ. Для запуска он использовал эмулятор игровой консоли Nintendo Switch Yuzu NCE 195 и драйвер Turnip 15.

Большая часть игрового процесса проходит в 50-60 FPS. Просадки заметны только в катсценах и при наличии большого количества спецэффектов. В остальном никаких проблем с запуском игры на POCO X3 Pro не возникло.

На официальном сайте POCO данный смартфон можно приобрести за 42 990 рублей (6/128 ГБ) и 46 990 рублей (8/256 ГБ). Он оснащен 8-ядерным чипом 2019 года Qualcomm Snapdragon 860.

Накануне пользователь Reddit запустил Ghostrunner на среднебюджетном смартфоне от Xiaomi –POCO F5.