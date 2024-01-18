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Новую Prince of Persia: The Lost Crown запустили на Xiaomi POCO X3 Pro в 60 FPS 

YouTube-блогер EmuGaming ID запустил новую Prince of Persia: The Lost Crown на POCO X3 Pro. Релиз игры состоялся сегодня на большинстве платформ. Для запуска он использовал эмулятор игровой консоли Nintendo Switch Yuzu NCE 195 и драйвер Turnip 15. 

Большая часть игрового процесса проходит в 50-60 FPS. Просадки заметны только в катсценах и при наличии большого количества спецэффектов. В остальном никаких проблем с запуском игры на POCO X3 Pro не возникло.  

На официальном сайте POCO данный смартфон можно приобрести за 42 990 рублей (6/128 ГБ) и 46 990 рублей (8/256 ГБ). Он оснащен 8-ядерным чипом 2019 года Qualcomm Snapdragon 860. 

Накануне пользователь Reddit запустил Ghostrunner на среднебюджетном смартфоне от Xiaomi –POCO F5. 

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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