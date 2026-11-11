Samsung разрабатывает смартфон «слайдер» со сворачиваемым экраном

Samsung работает над необычным смартфоном с выдвижным дисплеем, который сможет менять соотношение сторон с 16:9 до 21:9. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ice Universe.

Благодаря специальному механизму пользователи смогут самостоятельно выбирать формат экрана в зависимости от своих задач. Соотношение сторон 16:9 идеально подходит для просмотра сериалов и классических видеороликов на YouTube, тогда как соотношение 21:9 пригодится для фильмов, длинных документов и просмотра веб-страниц. Выдвижной форм-фактор позволит сделать смартфон компактным при этом сохранив большой дисплей.

Рендеры на основе патентных чертежей

Однако оснащение такого устройства батареей большой ёмкости станет серьёзной проблемой. Поскольку двигатели и направляющие выдвижного механизма занимают критически важное пространство внутри девайса, внутреннее пространство будет ещё более ограниченным, чем в стандартных складных смартфонах.

Ранее инсайдеры заявляли, что Samsung представит свой первый смартфон со сворачиваемым экраном в первой половине 2028 года. Ожидается, что устройство нового форм-фактора получит название «Galaxy Z Roll» — соответствующий товарный знак южнокорейский техногигант уже зарегистрировал.