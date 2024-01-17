Samsung представила Galaxy S24 и S24+: встроенный ИИ, флагманские процессоры и ёмкий АКБ

Компания Samsung анонсировала выход новейших флагманов линейки Galaxy S24 – Galaxy S24 и Galaxy S24+. Внешне смартфоны практически не изменились в сравнении с прошлым поколением, лишь слегка увеличены экраны.

Основное изменение – новые процессоры, аккумуляторы и набор функций на основе искусственного интеллекта Galaxy AI. Основой Galaxy AI является функция Live Translate, обеспечивающая двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в реальном времени без необходимости установки сторонних приложений.

Кроме того, Galaxy AI включает в себя «Переводчик», «Ассистент для заметок», «Ассистент для аудиозаписей» и ряд инструментов для редактирования фотографий, включая удаление нежелательных объектов, корректировку композиции и кадрирование.

Сравнение габаритов Galaxy S24 и Galaxy S24+

Характеристики Samsung Galaxy S24

Габариты: 70,6×147,0×7,6 мм, 167 г

Экран: 6,2 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080, 1-120 Гц, 418 ppi, HDR10+

Процессор: Samsung Exynos 2400/Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128/256 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8, сверхширокоугольная – 12 Мп, f/2.2, телевик – 10 Мп, f/2.4, фронтальная – 12 Мп, f/2.2

Батарея: 4000 мАч (быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт)

Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, GPS, ГЛОНАСС, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, Beidou, Galileo, NFC

Цвета: Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray

Характеристики Samsung Galaxy S24+

Габариты: 75,9×158,5×7,7 мм, 196 г

Экран: 6,7 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440, 1-120 Гц, 505 ppi, HDR10+

Процессор: Samsung Exynos 2400/Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.8, сверхширокоугольная – 12 Мп, f/2.2, телевик – 10 Мп, f/2.4, фронтальная – 12 Мп, f/2.2

Батарея: 4900 мАч (быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт)

Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, GPS, ГЛОНАСС, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, Beidou, Galileo, NFC

Цвета: Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray

Цены на устройства следующие:

S24 (128 ГБ) – €899 (~86 300 рублей)

S24 (256 ГБ) – €959 (~92 200 рублей)

S24+ (256 ГБ) – €1149 (~110 400 рублей)

S24+ (512 ГБ) – €1269 (~121 900 рублей)