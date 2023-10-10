Обзор realme C53: народный смартфон

Выбирая смартфон, каждый ориентируется на свои потребности. Для одних важен имидж, для других — мощный процессор, а некоторые ищут просто современное устройство для связи и общения в мессенджерах. Один из таких вариантов — realme C53, выпущенный в 2023 году. Он предлагает большой экран с частотой обновления 90 Гц, современный дизайн и быструю зарядку. Но что еще скрывается за его доступным ценником?

Характеристики realme C53

Модель: realme C53 (RMX3760)

Габариты (ВxШxТ): 167,26×76,67×7,49 мм, 182 г

Дисплей: 6,74 дюйма (1600×720), IPS, 90 Гц, 260 ppi

Процессор: Unisoc T612

ОЗУ: 6 ГБ

Память: 128 ГБ

Батарея: 5000 мАч, SUPERVOOC 33 Вт

Камера основная: 50+0.08 Мп, f/1.8

Камера фронтальная: 8 Мп

ОС: Android 13 (оболочка гealme UI T Edition)

Связь: Bluetooth 5.0

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке, разблокировка по лицу

NFC: есть

Защита от воды: нет

Стоимость на момент обзора: 15 990 рублей

Комплектация

Поставляется realme C53 в стандартной коробке желтого цвета.

Смартфон

Блок питания SUPERVOOC 33 Вт

Зарядный шнур

Силиконовый чехол

Инструкции

Больше ничего нет. Стандартный набор для доступного смартфона.

Внешний вид

Дизайн смартфона стал одной из самой интересной составляющей. Несмотря на демократичный ценник, аппарат выглядит куда дороже. Плоские грани, большой блок камер и каплевидный вырез для фронтальной панели.

На правой стороне качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Слева расположился лоток для симки и microSD. На нижней грани вырезы под динамик и микрофон, уже редкий, но нужный разъём 3,5 мм и порт USB Type-C.

Задняя сторона обладает квадратным блоком для камер, который выполнен в духе айфона. На деле два отверстия задействованы под камеры, а третье для вспышки.

Толщина корпуса смартфона всего 7,49 мм, а вес 182 г. В руке лежит комфортно и никуда ничего не впивается. Лично, пока не встречал людей, который хоть как-то жаловались на плоские грани смартфона и они вызывали у них дискомфорт.

Насчёт цвета, тут всё вполне стандартно. Модель выпускается в золотом и чёрном оттенке. На мой скромный взгляд, тёмный окрас самый удачный для realme C53. Да, ещё на этой задней панели есть какое-то напыление, которое проявляет себя на свету. Выглядит интересно и достаточно скромно.

Теперь поговорим о передней панели. Тут мне сразу не понравился каплевидный вырез для камеры, ведь это давно уже немодно и почему производитель решил применить его в модели 2023 года, неизвестно. Также чуть выше расположен разговорный динамик.

Дисплей

Дисплей устройства приобрел небольшие изгибы по периметру, которые плавно переходят в корпус. Его размер достаточно внушителен – 6,74 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей и поддержкой частотой обновления на уровне 90 Гц. При близком рассмотрении можно заметить пиксели, однако к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать.

В условиях яркого солнечного света, придётся выкручивать максимальную яркость экрана. Ещё мне не понравился, как работает датчик света. Находясь в помещении он постоянно сильно понижал мне яркость экрана. Пришлось отрубать.

В меню настроек предоставлен выбор между двумя режимами отображения: “Яркие цвета” и “Нежность”. При этом цветопередача остается практически неизменной.

Интересно, что realme продолжает развивать идею со своей мини-капсулой, которая впервые появилась в realme С55. Это некий аналог Dynamic Island из iPhone, но только для Android. С её помощью можно следить за состоянием заряда аккумулятора смартфона, а также просматривать пройденные шаги. На этом пока всё, но в realme обещают, что будет добавлять новые возможности для капсулы.

В работе

Сердцем realme C53 стал бюджетный 8-ядерный процессор Unisoc T612 (два ядра Cortex-A75 на 1800 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 1800 МГц), изготавливаемый по 12-нанометровому техпроцессу, который показывает неплохой баланс между производительностью и энергоэффективностью. За графику отвечает Mali-G57 MP1.

Вдобавок realme C53 оснащен 6 ГБ оперативной памяти, а технология динамической памяти (Dynamic RAM Expansion) дает возможность увеличить ее еще на 6 ГБ, обеспечивая в сумме 12 ГБ. Скорости это вряд ли прибавит, но парочку дополнительных приложений в фоновом режиме запустить будет возможно.

Смартфон набирает в AnTuTu 244 177 балла, из которых:

CPU – 88 502 баллов.

GPU – 23 138 баллов.

Память (MEM) – 63 753 балл.

Пользовательский опыт – 68 804 баллов.

В Geekbench 6 девайс показывает свыше 420 баллов в одноядерном режиме и более 1 490 в многоядерном, в тесте графической производительности он получил 424 балла в Vulkan.

Устройство отлично себя показывает при выполнении базовых задач, таких как звонки, сообщения, просмотр видео и интернет-серфинг. Что касается игр, то здесь все сложнее.

На «минималках» запускаются не только легкие игры по типу Wild Castle, но и более требовательные, например, PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, при этом корпус остается холодным, в том числе благодаря оптимизированной прошивке. На таких настройках мелкие шрифты становятся менее разборчивыми, но, тем не менее, игровой процесс более-менее стабильный. Справедливости ради, устройство и не позиционируется как игровое, а учитывая его стоимость, результат более чем достойный.

В итоге, хоть смартфон и не показывает выдающихся результатов в бенчмарках и иногда не может поддерживать стабильную частоту кадров в требовательных играх, он обеспечивает достаточно высокую скорость работы системы и не подведет в выполнении базовых задач.

Камеры

Фотографии на realme C53 получаются весьма хорошими, но только в условиях хорошего света и умелых руках. Поэтому хотите получить хорошие детализированный кадры, ищите большие окна с источником света или делайте фото на улице. Кроме того, есть портретный режим, но его обработка на среднем уровне.

За качество сделанных снимков отвечает основная камера на 50 Мп с диафрагмой (f) 1.8 мм. Есть цифровой зум до 10x, фазовый автофокус, а вот стабилизация изображения — отсутствует. Камера для селфи с разрешением 8 Мп.

Работа зума 10x

Ночью снимки оставляют желать лучшего и как у основной, так и у фронтальной камеры. Даже встроенный ночной режим не сильно улучшает ситуацию.

Видео, собственно, не вызывает особых восторгов. Это всего лишь среднее качество записи в 30 кадрах в секунду с разрешением 720p. Если вам нужно просто сделать быструю запись, то смартфон справится с задачей. Но стоит помнить, что его камера не спроектирована для съемки на уровне устройств, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей.

Автономность

Вот за время работы без зарядки с realme C53 можно не переживать. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч может выдержать более 8-10 часов в умеренном режиме. Если играть в игры, смотреть видео и общаться в мессенджерах, то смартфон спокойно протянет до вечера.

Комплектная зарядка позволяет зарядиться до 50% всего за 40 минут. Весьма шустро и редко для данного сегмента. После её использования, навряд ли кто-то захочет возвращаться к медленным вариантам.

Итого

Новый realme C53 предназначен для пользователей, которые ценят базовый функционал в доступных смартфонах. Устройство оснащено крупным аккумулятором, обеспечивающим долгое время работы, простыми камерами и поддержкой экрана с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавное отображение.

Несмотря на корпус из пластика, дизайн realme C53 придется по вкусу многим пользователям.

valentin Плюсы Хорошая цветопередача

Отличная автономность

Большой экран с 90 Гц

Разъём для наушников

Быстрая зарядка 33 Вт

Симпатичный дизайн Недостатки Не самый быстрый процессор

Нет защиты от воды

Простые камеры