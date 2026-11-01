AirPods быстро разряжаются? Что проверить, прежде чем покупать новые

Ещё недавно AirPods хватало на дорогу и несколько часов музыки, а теперь они просятся на зарядку уже к обеду? Причина может быть в настройках, проблемах с зарядкой или износе аккумуляторов. Начните с простых проверок — они помогут понять, нужен ли наушникам сервис.

Инструкция рассчитана на AirPods и AirPods Pro с зарядным футляром.

Убедитесь, что оба наушника заряжаются

Иногда AirPods не столько быстро разряжаются, сколько не успевают нормально зарядиться. Особенно если утром один наушник показывает полный заряд, а второй — почти пустой аккумулятор.

Положите оба наушника в футляр и подключите его к питанию кабелем минимум на 15 минут. Затем откройте крышку рядом с iPhone и проверьте заряд каждого наушника и самого кейса. Если зарядка не начинается, проверьте кабель, адаптер и розетку. Такой порядок проверки рекомендует Apple.

Проверьте заряд каждого наушника и самого футляра.

Если один наушник регулярно остаётся разряженным, сначала стоит разобраться с его зарядкой.

Почистите наушники и футляр

Осмотрите AirPods и гнёзда футляра: внутри могут скапливаться пыль и другой мусор.

Для корпуса используйте мягкую сухую ткань без ворса. Не пытайтесь доставать загрязнения иголкой или скрепкой и не заливайте жидкость внутрь кейса. Apple отдельно предупреждает: посторонние предметы в зарядных портах могут повредить металлические контакты.

Если наушники влажные после тренировки или чистки, дайте им полностью высохнуть перед зарядкой. Для сеток и других элементов способы очистки различаются — выбирайте инструкцию для своей модели.

Проверьте, с чем вы сравниваете автономность

В характеристиках AirPods указано время работы в определённых условиях. Громкость, режимы прослушивания и сценарий использования влияют на результат. Кроме того, автономность с подзарядкой от футляра — это суммарное время, а не продолжительность одного сеанса.

Для проверки зарядите оба наушника до одинакового уровня и послушайте музыку дома на привычной умеренной громкости. На время отключите пространственное аудио и отслеживание движений головы, если используете их.

Затем сравните результат с характеристиками именно своей модели. В таблице Apple отдельно указаны условия измерений и время работы с разными функциями.

Учитывайте холод и перегрев

Если AirPods заметно быстрее садятся только на зимней прогулке, повторите проверку в помещении. По данным Apple, рабочий диапазон температуры для наушников составляет от 0 до 35 °C.

На холоде время работы может временно сокращаться, вплоть до отключения. После возвращения к нормальной температуре автономность должна восстановиться. Сильная жара опаснее: она способна необратимо сократить срок службы аккумулятора.

Не оставляйте кейс под прямым солнцем или в нагретом автомобиле. При перегреве зарядка также может замедляться или останавливаться.

Обновите прошивку

Обновление стоит проверить, если поведение наушников изменилось внезапно. При этом новая прошивка не гарантирует увеличения автономности: всё зависит от причины проблемы.

AirPods обновляются автоматически. Чтобы создать нужные условия:

Обновите ПО iPhone, iPad или Mac и включите Bluetooth. Убедитесь, что AirPods подключаются к этому устройству. Положите наушники в футляр, закройте крышку и подключите кейс к питанию. Оставьте его рядом с устройством минимум на 30 минут.

После этого проверьте версию прошивки: на iPhone откройте «Настройки» → Bluetooth → ⓘ рядом с AirPods и найдите соответствующую строку.

Актуальные версии опубликованы на странице поддержки Apple.

Не отключайте оптимизированную зарядку без необходимости

Если AirPods иногда не заряжаются выше 80%, это не обязательно неисправность. На совместимых моделях оптимизированная зарядка сокращает время, которое аккумуляторы проводят полностью заряженными, и помогает уменьшить их износ.

Храните AirPods в футляре между сеансами прослушивания.

Когда наушники нужны надолго, проверьте доступные параметры зарядки в настройках своей модели. Постоянно отключать защитную функцию ради проверки батареи не стоит.

Если проблема осталась, сбросьте AirPods

Сброс может помочь при неполадках, но порядок действий зависит от поколения.

AirPods 1, 2, 3 и AirPods Pro 1, 2:

Положите наушники в футляр, закройте крышку и подождите 30 секунд. На iPhone откройте «Настройки» → Bluetooth → ⓘ рядом с AirPods → «Забыть это устройство». Откройте крышку футляра. Удерживайте кнопку сзади около 15 секунд, пока индикатор не замигает оранжевым, а затем белым. Подключите наушники заново.

AirPods 4, AirPods 5 и AirPods Pro 3 сбрасываются касаниями передней части кейса. После первых двух шагов откройте крышку и дважды коснитесь передней панели, пока индикатор светится.

Повторите двойное касание, когда он замигает белым, и ещё раз — когда мигание ускорится. Дождитесь оранжевого, затем белого сигнала и подключите AirPods.

Когда пора обращаться в сервис

Если после проверки зарядки, обновления и сброса полностью заряженные AirPods по-прежнему работают заметно меньше прежнего, стоит провести диагностику.

У аккумуляторов ограниченный срок службы. По мере износа им требуется всё более частая зарядка, а настройки не возвращают утраченную ёмкость. Apple рекомендует обратиться за обслуживанием, если устройство приходится заряжать всё чаще.

Перед ремонтом уточните, что именно предлагает сервис: обслуживание аккумулятора, замену отдельного наушника или футляра. Сравните стоимость с покупкой новой пары — особенно если вашим AirPods уже несколько лет.