Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
The GEEK :: Обзоры :: Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе
Обзоры СЕЛЕКТ

Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

Роскошное сочетание визуала и современных возможностей.

Елизавета Панявина

Керамические HUAWEI WATCH 6 Pro заинтересовали меня не только своими возможностями, но и внешним видом. Необычный ремешок, сапфировое стекло и большой AMOLED-дисплей звучат как сочетание из премиального сегмента. Кажется, что к таким часам сложно придраться хотя бы на уровне материалов и исполнения. Но у меня есть привычка не доверять красивым характеристикам до тех пор, пока не проверю устройство в деле. Ведь за самыми громкими обещаниями, часто скрываются ощутимые «подвохи»: не самая удобная посадка, посредственная автономность или неидеальная работа с уведомлениями.

Я провела с HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition несколько недель, носила их в обычной жизни и проверила, насколько заявленные преимущества ощущаются на практике. Рассказываю, удалось ли найти те самые подводные камни и оправдывают ли часы первое впечатление.

Характеристики HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition

  • Модель: LEB-AL10
  • Габариты: 43,5 × 43,5 × 10,2 мм
  • Дисплей: 1,38 дюйма, LTPO 2.0 AMOLED, 466 × 466 пикселей, 338 PPI
  • Пиковая яркость: 3500 нит
  • Материалы корпуса: керамика, сапфировое стекло
  • Браслет: белый керамический
  • Вес: около 50 г без браслета
  • Обхват запястья: 130–190 мм
  • Защита от воды: 5 ATM, IP69, фридайвинг до 40 м
  • Датчики: пульс, ЭКГ, температура тела, X-TAP, акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчики освещённости и глубины
  • Навигация: GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
  • Беспроводная связь: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, NFC, NearLink, eSIM
  • Цена на момент обзора: 55 990 ₽

Комплектация

В комплекте с часами идут зарядное устройство в виде «шайбы», документация, дополнительные звенья для регулировки длины керамического браслета и силиконовый ремешок.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition-komplect-thegeek

Последний особенно порадовал: теперь не придется отдельно покупать ремешок для тренировок и занятий спортом.

Дизайн и удобство: хочется носить каждый день

Что сразу выделяет керамические HUAWEI WATCH 6 Pro так это то, что они больше похожи на полноценные наручные часы, чем на спортивный браслет с экраном.

huawei-watch-6-pro_3-thegeek

Корпус выполнен из нанотехнологичной керамики с блестящей жемчужной поверхностью, экран защищает сапфировое стекло, а поворотная коронка покрыта 18-каратным золотом. Это сочетание сразу дает понять, что передо мной эксклюзивный премиальный аксессуар: похожие часы я не встречу на каждом втором, и даже каждом третьем.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_6-thegeek

На руке часы сидят удобно, не ощущаются массивными, не натирают и от них не устаешь в течение дня. Сама длина браслета легко регулируется: звенья как снимаются, так и добавляются.

Почти все время тестирования я ходила именно с керамическим ремешком: он выглядит красиво и универсально, менять на спортивный силиконовый приходилось только для тренировок.

huawei-watch-6-pro-t

На корпусе расположены вращающаяся заводная головка, которая открывает основное меню; датчик X-TAP и боковая кнопка. С их помощью можно управлять интерфейсом, не ограничиваясь одним только сенсорным экраном.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_9
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_8
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_7
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_11

Экран: яркая картинка даже на солнце

В HUAWEI WATCH 6 Pro установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,38 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей. Он отображает картинку с хорошей детализацией в любую погоду. Отдельно хочется отметить яркость. На солнечном свете изображение остаётся четким и хорошо читаемым. Не приходится прикрывать экран ладонью или искать тень, чтобы посмотреть время и уведомления.

huawei-watch-6-pro_2-thegeek

Анимация быстрая и плавная, чувствуется что на «внутрянке» не экономили. Переключение между экранами, открытие меню и взаимодействие с элементами интерфейса не сопровождаются раздражающими задержками.

Циферблат настраивается под нужные параметры: можно оставить только время и дату или вывести на экран дополнительные сведения об активности и здоровье.

Управление и уведомления: удобно даже с iPhone

Одно из главных достоинств HUAWEI WATCH 6 Pro для меня заключается в том, что они не требуют постоянно обращаться к смартфону. Я тестировала часы в связке с айфоном, и в повседневном использовании они показали себя хорошо.

Для сопряжения устройств нужно установить фирменное приложение HUAWEI Здоровье. Там же можно выбрать циферблаты, отслеживать всю статистику и получать награды за активность.

Обзор HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition: элегантность и функциональность в одном флаконе

Уведомления приходят без задержек и отображаются полностью, а не обрываются после первых двух-трёх слов, оставляя гадать о содержании. Однако ответить на сообщение с часов не получится ни текстом, ни заранее подготовленными шаблонами. Не исключаю, что ограничение связано с айфоном и при подключении к Android-смартфону такой проблемы не будет.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_5-thegeek

При уведомлениях срабатывает вибрация и она достаточно сильная. Даже, если менять ее на самый слабый уровень, она все равно остается ощутимой и даже жестковатой.

Часы оснащены динамиком и микрофоном, поэтому отвечать на звонки можно прямо с запястья. Собеседника слышно хорошо, связь стабильная, обрывов и зависаний за время тестирования я не заметила. Контакты синхронизируются со смартфоном, есть история вызовов и цифровая клавиатура для набора номера.

huawei-watch-6-pro-ceramic-thegeek

Отдельный плюс HUAWEI WATCH 6 Pro заключается в поддержке eSIM, позволяющей звонить без смартфона поблизости. В России функция доступна у ряда операторов, включая МТС, МегаФон, Билайн и T2.

Управлять часами можно не только через сенсорный экран и физические кнопки, но и с помощью жестов. Они позволяют выполнять некоторые действия движениями пальцев, не прикасаясь к дисплею. В настройках доступны два основных жеста, которые легко запомнить и освоить. На практике пользоваться ими довольно удобно.

huawei-watch-6-pro-ceramic--thegeek

В сочетании с плавной анимацией это делает управление приятным и понятным.

Здоровье: следить за собой проще

HUAWEI WATCH 6 Pro умеют гораздо больше, чем просто считать шаги. Часы измеряют пульс, анализируют качество сна, отслеживают физическую активность и предлагают целый набор функций для контроля показателей организма.

За отслеживание сна отвечает технология HUAWEI TruSleep. Она определяет время засыпания и пробуждения, общую продолжительность сна, его фазы и периоды бодрствования. Во время отдыха часы также отслеживают пульс, уровень кислорода в крови и показатели дыхания. Утром подробная статистика с оценкой качества сна появляется в приложении.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_10

Отдельного внимания заслуживает система X-TAP (комплекс датчиков для быстрого измерения показателей здоровья). С её помощью измеряется температура кожи (температура поверхности кожи, а не внутренняя температура организма), кислород в крови, пульс и ЭКГ. Для этого нужно приложить палец к соответствующему датчику и дождаться завершения измерения.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_1
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_4
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_3
huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_2

При этом умные часы не заменяют медицинские приборы и консультацию врача. Их показатели стоит рассматривать как дополнительную информацию о самочувствии, а не как основание для самостоятельной постановки диагноза.

Спорт: активность под контролем

HUAWEI WATCH 6 Pro подойдут не только тем, кто регулярно тренируется, но и тем, кто хочет больше двигаться в течение дня. Часы поддерживают множество спортивных режимов, включая ходьбу, бег, велосипедные тренировки и плавание.

Во время тренировок часы отслеживают пульс и другие показатели в зависимости от выбранного вида спорта. Встроенная спутниковая навигация позволяет записывать маршруты пробежек и прогулок без помощи смартфона. После завершения тренировки подробная статистика сохраняется в приложении HUAWEI Здоровье.

Часы защищены от воды по стандартам 5 ATM и IP69, а также поддерживают фридайвинг на глубине до 40 метров. Здесь стоит ещё раз вспомнить о комплектном силиконовом ремешке, который для занятий в воде подходит лучше основного.

Впрочем, необязательно заниматься спортом всерьёз, чтобы пользоваться всеми преимуществами часов. Они помогают следить за повседневной активностью и напоминают, когда пора немного размяться. За последнее отвечает очаровательная панда, которая появляется на экране и предлагает подвигаться. Анимацию сделали настолько плавной и забавной, что отказывать этому красавчику даже неловко. Приходится вставать и нахаживать шаги.

Автономность

По заявлению Huawei, часы работают до трёх дней в стандартном режиме. Производитель также указывает более длительное время работы при использовании энергосберегающего режима.

В моём случае (включенный Always on Display, автояркость и бесконечное количество уведомлений) часы продержались без зарядки чуть больше двух дней. Вполне комфортный результат.

Скорость зарядки здесь еще один повод для радости. За 35 минут часы заряжаются с нуля до 85%, для 100% нужно примерно 45-50 минут.

Кому подойдут HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition

Я бы в первую очередь рекомендовала HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition тем, кто ценит качество и не ищет просто базовые умные часы. Здесь есть всё необходимое для повседневного использования: контроль активности, уведомления и запись тренировок. При этом часы радуют еще и премиальным дизайном и дорогими материалами.

huawei-watch-6-pro-ceramic-edition_

На мой взгляд, один из самых удачных сценариев покупки — переход с более бюджетных умных часов на модель такого уровня. Именно в этом случае разница будет особенно видна: плавные анимации, быстрая реакция на действия, отсутствие раздражающих задержек, широкий набор возможностей и качественные материалы корпуса. Все это формирует ощущение, что вы понимаете за что конкретно сейчас заплатили (или что нужно было выбирать такое сразу).

Отдельно отмечу, что HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition станут прекрасным подарком женщине практически любого возраста.

Итоги

HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition ощущаются как часы премиального класса не только благодаря материалам и исполнению корпуса, но и в повседневном использовании. Здесь продуманы многие детали, от удобства посадки на запястье до процесса зарядки. Серьёзных недостатков за время тестирования я не обнаружила. Придраться можно разве что к интенсивности виброуведомлений, но на общее впечатление от часов данный нюанс практически не влияет.

Трудно подчеркнуть еще какие-то минусы устройства, кроме как цены. Но это тот редкий случай, когда она вполне себе оправдана. Здесь вы покупаете красивый и многофункциональный аксессуар, с которым комфортно будет ходить хоть в театр, хоть в спортивный зал.

Плюсы

  • Премиальный керамический корпус, устойчивый к царапинам.
  • eSIM, звонки без смартфона и двухдиапазонный GPS
  • Дополнительный спортивный ремешок в комплекте
  • X-TAP для быстрой проверки показателей организма
  • Плавная работа интерфейса и быстрая зарядка
  • Совместимость с Android и iPhone
  • Яркий AMOLED-дисплей до 3500 нит

Что стоит учесть

  • На iPhone нельзя отвечать на сообщения с часов
  • Интенсивная вибрация уведомлений
  • Автономность около 2–3 дней

The GEEK

СелектНаграды
08
Стиль и технологииStyle & Tech
THE GEEK
the-geek.ruсегодня в 11:45
Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости HUAWEI анонсировала бренд Starburst (OSTA), который будет выпускать смартфоны

В будущем под этим брендом могут выйти планшеты, ноутбуки, наушники и другие устройства.
Новости Теперь часами HUAWEI можно расплачиваться по NFC через Яндекс Пэй Новости HUAWEI анонсировала планшет MateBook Fold S со складным дисплеем и дополнительным экраном

Похожие материалы

Honor Фаблет OSTA O1 Pro от HUAWEI показали на официальных рендерах

Первый смартфон от нового суббренда Starburst могут представить уже в этом месяце.

 HUAWEI HUAWEI добавила в WATCH 6 четыре циферблата знаменитого российского часовщика

Коллекцию пополнили «Волк», «Клоун», «Зебра» и «Кролик».

 Honor Грядущий суббренд Starburst от HUAWEI вне Китая будет называться OSTA

Информация о первых смартфонах уже появилась, а дебют может состояться уже в этом месяце.

 HUAWEI Третьяковка объединила классиков фотографии и победителей конкурса Huawei XMAGE

Часть представленных произведений широкой публике покажут впервые.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Anker начала продавать в России наушники-клипсы с ИИ и LDAC за 12 990 рублей Яндекс вернул автозагрузку фото и видео на Диск. Восстановление данных продолжается Сбер выпустил новые умные лампы с Matter дешевле 1000 рублей Apple выпустит две версии iPad Air с OLED-дисплеями в начале 2027 года Apple восстановила работу iCloud после массового сбоя почты, календаря и других сервисов Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →