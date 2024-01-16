Apple запустила новый App Store для гарнитуры Vision Pro

Уже 2 февраля Apple начнет продавать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. А пока компания официально запустила цифровой магазин App Store для своей новинки, но доступ к нему есть только у обзорщиков и разработчиков из США.

Так ранний доступ позволит ознакомиться со всеми особенностями Vision Pro и адаптировать приложения для него должным образом. Ожидается, что в App Store для Vision Pro будут размещены приложения для iOS с 2D-режимом, так и созданные специально для visionOS.

В Apple утверждают, что существующие приложения можно будет перенести в гарнитуру без каких-либо манипуляций со стороны разработчиков. Всё это говорит о том, что на старте для устройства будет доступно множество приложений.

Предзаказы Vision Pro стартуют в США с 19 января.