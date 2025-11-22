GEEK WEEK 11: iPhone и Android подружились, Windows 11 ломается, Ubisoft тестирует ИИ-навыки

Неделя выдалась плотной: платформы снова шума навели, обновления подъехали, бренды пытались выкрутиться из правил, а игры получили свежий эксперимент с ИИ. Собрали всё важное, что не вошло в большие материалы.

Android и iPhone получили прямой файлообмен

Google включила совместимость Quick Share и AirDrop. Обмен файлами между Android и iPhone начинает работать без обходных путей и впервые доступен на устройствах Pixel 10. Функция построена на шифровании и прошла независимые проверки безопасности.

Google планирует расширить поддержку на другие Android-смартфоны и продолжить развитие межплатформенной совместимости после внедрения RCS и уведомлений о неизвестных трекерах.

Spotify добавил импорт плейлистов с других платформ

Spotify запустил импорт плейлистов из других сервисов, включая Apple Music, YouTube Music, Deezer, Soundcloud и Amazon Music. Перенос работает через TuneMyMusic и активируется в разделе «Моя медиатека» в приложении Spotify.

Сервис добавил интеграцию с ChatGPT: достаточно упомянуть Spotify в диалоге, после чего чат-бот предложит подключить профиль и начнёт выдавать персональные рекомендации по музыке и подкастам.

Motorola отказалась выполнять новое требование ЕС о пятилетней поддержке смартфонов

Motorola проигнорировала постановление ЕС, которое с июня обязывает производителей обеспечивать смартфоны обновлениями минимум 5 лет. Компания продолжила продавать устройства с меньшим сроком поддержки.

В Европе смартфоны Motorola не входят в число популярных, но в США бренд остаётся в тройке лидеров по поставкам. По данным источников, компания не хочет поддерживать бюджетные вроде Moto G06, который стоит около 100 евро.

Юристы нашли лазейку: в постановлении указано, что если обновления предоставляются 5 лет и дольше, они должны быть бесплатными. Производители и так не берут деньги за обновления безопасности, поэтому Motorola оставила сроки поддержки прежними и формально не нарушила правило о бесплатности.

Ubisoft показал голосовое управление ИИ-напарниками в игровой техдемке

Ubisoft представила экспериментальный проект Teammates, где игрок управляет ботами голосом. Напарники реагируют не только на команды, но и на тон и эмоциональный окрас речи, что делает взаимодействие более живым.

Демонстрация выполнена в сеттинге антиутопии. Помимо напарников, помогает ИИ-ассистент: подсказывает лор, выделяет врагов и важные точки, ставит демо на паузу и облегчает прохождение.

Teammates пока проходит закрытое тестирование. Ubisoft обещает поделиться подробностями позже.

Microsoft признала сбой в ключевых компонентах Windows 11

Microsoft подтвердила наличие ошибок в Windows 11, связанных с XAML — языком разметки, на котором работают многие элементы интерфейса. Сбой затрагивает меню «Пуск», панель задач, проводник, системные настройки и другие части оболочки.

Компания сообщает, что зависимые компоненты могут аварийно завершаться или не запускаться. Среди симптомов, частое падения Explorer.exe и shellhost.exe, отсутствие панели задач при работающем проводнике, ошибки StartMenuExperience, проблемы ImmersiveShell и сбои приложений при инициализации XAML-представлений.

Сбой присутствует с июля 2025 года, когда вышло обновление KB5062553. Подтверждение получено только сейчас, хотя проблема затрагивает и свежую Windows 11 25H2, построенную на той же кодовой базе, что и версия 24H2.

Xiaomi выпустила HyperOS 3 для ещё четырёх моделей

Xiaomi расширяет список устройств, получающих стабильную HyperOS 3 на базе Android 16. После флагманов и моделей среднего класса прошивка стала доступна Poco F7 Pro, Poco F7, Poco M6 и бюджетному Redmi 13. Обновление распространяется волнами в зависимости от региона.

HyperOS 3 приносит улучшенную производительность, обновлённый интерфейс и HyperIsland — фирменную реализацию динамического островка. Добавлены расширенные настройки экрана блокировки, глубже интегрированы функции на базе Gemini от Google и ряд других изменений.

Прошивка выходит на сборках OS3.0.4.0.WOKMIXM, OS3.0.3.0.WOLMIXM и OS3.0.2.0.WNTMIXM в зависимости от модели.

