Представлена HarmonyOS NEXT – новая ОС HUAWEI без поддержки Android-приложений

В Китае HUAWEI представила новую версию своей операционной системы – HarmonyOS NEXT. Отличительной чертой ОС является отсутствие компонентов AOSP (Android Open Source Project), что делает её несовместимой с Android-приложениями.

Ранее гендиректор HUAWEI Ричард Ю отмечал, что поставляемые на глобальный рынок устройства сохранят поддержку Android-приложений.

Визуально HarmonyOS NEXT похожа на Android-версию HarmonyOS, но основные изменения произведены в архитектуре системы. Разработчики компании сообщили, что HarmonyOS NEXT создана полностью собственными силами, включая язык программирования и компилятор. Система также включает возможности искусственного интеллекта.

На данный момент в HarmonyOS NEXT доступно около 200 программ и 70 игр. HUAWEI планирует значительно расширить этот ассортимент, достигнув к концу 2024 года более 5000 приложений, а в последующие годы – до 500 000.

Разработчики уже могут принять участие в закрытом бета-тестировании HarmonyOS NEXT на смартфонах Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5. Для обычных пользователь HarmonyOS NEXT выпустят в IV квартале 2024 года.