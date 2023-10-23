Как вернуть режим модема на iPhone

После каждого обновления iPhone, пользователи сталкиваются с проблемой включения режима модема. Пункт “режим модема” исчезает и в большинстве случаев об этом узнаешь, когда рядом отсутствует привычная Wi-Fi сеть. К счастью, проблема легко решается небольшими манипуляциями в настройках.
Как вернуть режима модема в iOS 17 на любой iPhone:
- Открываем Настройки
- Выбираем пункты Сотовая связь > Сотовая сеть передачи данных
- Переходим в Режим модема
После того как зашли в “Режим модема” вводим настройки для своего сотового оператора:
МТС
APN: internet.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
Мегафон
APN: internet
Имя пользователя: gdata
Пароль: gdata
Теле2
APN: internet.tele2.ru
Билайн
APN: internet.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Тинькофф
APN: m.tinkoff
Yota
APN: m.tinkoff
После этого сохраняем параметры и возвращаемся на главный экран “Настройки”. Пункт “Режим модема” появится на старом месте и будет готов к запуску.