Как вернуть режим модема на iPhone

После каждого обновления iPhone, пользователи сталкиваются с проблемой включения режима модема. Пункт “режим модема” исчезает и в большинстве случаев об этом узнаешь, когда рядом отсутствует привычная Wi-Fi сеть. К счастью, проблема легко решается небольшими манипуляциями в настройках.

Как вернуть режима модема в iOS 17 на любой iPhone:

Открываем Настройки Выбираем пункты Сотовая связь > Сотовая сеть передачи данных Переходим в Режим модема

После того как зашли в “Режим модема” вводим настройки для своего сотового оператора:

МТС

APN: internet.mts.ru

Имя пользователя: mts

Пароль: mts

Мегафон

APN: internet

Имя пользователя: gdata

Пароль: gdata

Теле2

APN: internet.tele2.ru

Билайн

APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

Тинькофф

APN: m.tinkoff

Yota

APN: m.tinkoff

После этого сохраняем параметры и возвращаемся на главный экран “Настройки”. Пункт “Режим модема” появится на старом месте и будет готов к запуску.