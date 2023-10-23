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Как вернуть режим модема на iPhone

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Валентин Снежин 23 октября 2023 в 19:04

После каждого обновления iPhone, пользователи сталкиваются с проблемой включения режима модема. Пункт “режим модема” исчезает и в большинстве случаев об этом узнаешь, когда рядом отсутствует привычная Wi-Fi сеть. К счастью, проблема легко решается небольшими манипуляциями в настройках.

Как вернуть режима модема в iOS 17 на любой iPhone:

  1. Открываем Настройки
  2. Выбираем пункты Сотовая связь > Сотовая сеть передачи данных
  3. Переходим в Режим модема

После того как зашли в “Режим модема” вводим настройки для своего сотового оператора:

МТС

APN: internet.mts.ru
Имя пользователя: mts
Пароль: mts

Мегафон

APN: internet
Имя пользователя: gdata
Пароль: gdata

Теле2

APN: internet.tele2.ru

Билайн

APN: internet.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline

Тинькофф

APN: m.tinkoff

Yota

APN: m.tinkoff

После этого сохраняем параметры и возвращаемся на главный экран “Настройки”. Пункт “Режим модема” появится на старом месте и будет готов к запуску.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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