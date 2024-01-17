Своих денег не стоит: журналисты протестировали шлем Apple Vision Pro

На днях журналисты из США получили в свое распоряжение тестовую версию гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. И первые реакции не заставили себя ждать. Пока минусов у нового устройства Apple больше, чем плюсов.

Так стало известно, что очки нужно тщательно подгонять к голове, иначе начинается сильный дискомфорт. Особенно это касается ушей. Также виртуальная клавиатура вживую выглядит красиво, но на деле она работает плохо.

Отмечаются и некоторые достоинства: гарнитура передает эффект погружения на все 100%.

Однако главным разочарованием остается неподъемный для многих ценник. Журналисты считают, что Apple Vision Pro не стоит того, чтобы тратить на нее баснословные $3500.

Продажи гарнитуры начинаются уже 2 февраля.