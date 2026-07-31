Три дня без тикетов: как прошёл слёт сисадминов под Ярославлем

В преддверии Дня системного администратора, который в этом году отмечают 31 июля, под Ярославлем снова собрались люди, благодаря которым по понедельникам работают офисы, почта и корпоративные сервисы. С 24 по 26 июля здесь прошёл ежегодный Слёт системных администраторов, который проводят с 2006 года. В этот раз мы решили посмотреть, как отдыхают специалисты, привыкшие большую часть года решать чужие проблемы.

Темой слёта стала «ИИ. Время технологий», хотя главным здесь традиционно остаётся не программа, а возможность выдохнуть после рабочего года. Участники живут лагерями, и у каждого лагеря своя история, оформление и негласное соревнование с соседями за звание самого весёлого.

Связь на поляне поддерживают через рации на общем канале PMR7. Искать человека среди сотен палаток криком в эфир проще, чем ногами. Среди конкурсов были метание компьютерной мыши, сборка клавиатуры по памяти на скорость, обжим патч-корда шестой категории, Cable Hell, админские шахматы, «Лавка старьёвщика», КабельNET и силовые состязания.

В пятницу ближе к полудню на поляне открылась площадка Яндекс 360. Её построили вокруг идеи, которая на клавиатуре занимает одну клавишу: Esc от стресса. Сисадмины круглый год отвечают за чужое спокойствие, поэтому хотя бы на слёте кто-то должен позаботиться об их собственном отдыхе.

Одной из самых популярных точек стал Трекер-паб, где напитки оформляли почти так же, как рабочие задачи. Гость подходил к экрану, создавал заявку через специальный интерфейс, после чего заказ попадал в обработку и закрывался уже в виде готового напитка.

Задумка попала точно. Человек, который весь год разбирает чужие тикеты, здесь наконец заводил задачу для себя и получал на выходе не очередной инцидент, а возможность немного выдохнуть.

У стойки постоянно собирались небольшие компании. Одни обсуждали рабочие истории, другие задавали вопросы команде Яндекс 360, третьи просто отдыхали и знакомились. Без презентаций, сцены и длинных рассказов о продукте площадка быстро превратилась в одну из обычных точек притяжения на слёте.

Рядом работала фотозона, стилизованная под интерфейс административной панели. Участников снимали фотографы, а готовые кадры позже загрузили на Яндекс Диск, где каждый мог найти себя и свою команду.

Ещё одной активностью стала расслабляющая йога прямо на траве. После нескольких часов за компьютером возможность размяться на свежем воздухе оказалась особенно кстати. Участников также ждал розыгрыш мерча.

Про работу сисадмины на поляне говорят заметно охотнее, чем в офисе. Один из участников на вопрос о любимом в профессии ответил без паузы:

«Всё. Моя работа самая любимая работа в мире».

Но также отметил, что больше всего он любит кабель-менеджмент и маркировку. Второй сформулировал ещё короче:

«Моя работа — это моё хобби».

Рецепты спокойствия в момент, когда вокруг всё горит, тоже оказались разными. Одному помогают кружка кофе и сырок. Другому правильно составленный в голове план и понимание дальнейших действий.

Когда в компании работает хороший сисадмин, его почти не замечают. Почта приходит, компьютеры включаются, доступы работают, а принтер печатает. За этой незаметностью скрываются ночные дежурства, рутинные задачи и постоянная готовность разобраться с очередной проблемой.

На слёте всё устроено наоборот. Здесь сисадмины на несколько дней перестают быть людьми, к которым приходят со словами «у меня ничего не работает», и становятся обычными участниками большого летнего фестиваля.

Вечером субботы на поляне зажгли традиционный Большой сисадминский костёр. После него начались концерт, салют и дискотека. В воскресенье участники сделали общее фото, свернули палатки и разъехались до следующего июля.