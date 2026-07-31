Три дня без тикетов: как прошёл слёт сисадминов под Ярославлем
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Три дня без тикетов: как прошёл слёт сисадминов под Ярославлем

Костёр, метание мышей и напитки по тикетам.

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 12:45

В преддверии Дня системного администратора, который в этом году отмечают 31 июля, под Ярославлем снова собрались люди, благодаря которым по понедельникам работают офисы, почта и корпоративные сервисы. С 24 по 26 июля здесь прошёл ежегодный Слёт системных администраторов, который проводят с 2006 года. В этот раз мы решили посмотреть, как отдыхают специалисты, привыкшие большую часть года решать чужие проблемы.

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Темой слёта стала «ИИ. Время технологий», хотя главным здесь традиционно остаётся не программа, а возможность выдохнуть после рабочего года. Участники живут лагерями, и у каждого лагеря своя история, оформление и негласное соревнование с соседями за звание самого весёлого.

Связь на поляне поддерживают через рации на общем канале PMR7. Искать человека среди сотен палаток криком в эфир проще, чем ногами. Среди конкурсов были метание компьютерной мыши, сборка клавиатуры по памяти на скорость, обжим патч-корда шестой категории, Cable Hell, админские шахматы, «Лавка старьёвщика», КабельNET и силовые состязания.

В пятницу ближе к полудню на поляне открылась площадка Яндекс 360. Её построили вокруг идеи, которая на клавиатуре занимает одну клавишу: Esc от стресса. Сисадмины круглый год отвечают за чужое спокойствие, поэтому хотя бы на слёте кто-то должен позаботиться об их собственном отдыхе.

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Одной из самых популярных точек стал Трекер-паб, где напитки оформляли почти так же, как рабочие задачи. Гость подходил к экрану, создавал заявку через специальный интерфейс, после чего заказ попадал в обработку и закрывался уже в виде готового напитка.

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Задумка попала точно. Человек, который весь год разбирает чужие тикеты, здесь наконец заводил задачу для себя и получал на выходе не очередной инцидент, а возможность немного выдохнуть.

У стойки постоянно собирались небольшие компании. Одни обсуждали рабочие истории, другие задавали вопросы команде Яндекс 360, третьи просто отдыхали и знакомились. Без презентаций, сцены и длинных рассказов о продукте площадка быстро превратилась в одну из обычных точек притяжения на слёте.

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Рядом работала фотозона, стилизованная под интерфейс административной панели. Участников снимали фотографы, а готовые кадры позже загрузили на Яндекс Диск, где каждый мог найти себя и свою команду.

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Ещё одной активностью стала расслабляющая йога прямо на траве. После нескольких часов за компьютером возможность размяться на свежем воздухе оказалась особенно кстати. Участников также ждал розыгрыш мерча.

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Про работу сисадмины на поляне говорят заметно охотнее, чем в офисе. Один из участников на вопрос о любимом в профессии ответил без паузы:

«Всё. Моя работа самая любимая работа в мире».

Но также отметил, что больше всего он любит кабель-менеджмент и маркировку. Второй сформулировал ещё короче:

«Моя работа — это моё хобби».

Рецепты спокойствия в момент, когда вокруг всё горит, тоже оказались разными. Одному помогают кружка кофе и сырок. Другому правильно составленный в голове план и понимание дальнейших действий.

Когда в компании работает хороший сисадмин, его почти не замечают. Почта приходит, компьютеры включаются, доступы работают, а принтер печатает. За этой незаметностью скрываются ночные дежурства, рутинные задачи и постоянная готовность разобраться с очередной проблемой.

На слёте всё устроено наоборот. Здесь сисадмины на несколько дней перестают быть людьми, к которым приходят со словами «у меня ничего не работает», и становятся обычными участниками большого летнего фестиваля.

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Вечером субботы на поляне зажгли традиционный Большой сисадминский костёр. После него начались концерт, салют и дискотека. В воскресенье участники сделали общее фото, свернули палатки и разъехались до следующего июля.

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