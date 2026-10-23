Аксессуары для iPhone 17 Pro и 18 Pro: топ-7
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7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе

Зарядная станция Magssory Axis в оттенке Burgundy и ещё шесть аксессуаров, которые дополнят iPhone: для защиты, поездок и съёмки.

Редакция The GEEK
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Редакция The GEEK сегодня в 21:00

Аксессуары для iPhone 17 Pro и 18 Pro — тот случай, когда впечатление от дорогого смартфона складывается из деталей. Прозрачный чехол сохраняет его дизайн, аккуратная зарядная станция украшает стол, а компактные микрофоны и внешний SSD открывают больше возможностей для съёмки. Хочется, чтобы каждая такая вещь была и красивой, и полезной.

Собрали семь аксессуаров с акцентом на продуманную конструкцию, материалы и удобство: от MagSafe-зарядки и кошелька с «Локатором» до беспроводных микрофонов RØDE и защищённого накопителя Samsung. Рассказываем, какую задачу решает каждый, кому пригодится и что проверить перед покупкой.

Magssory Axis: премиальная зарядная станция в цвет iPhone 18 Pro

Зарядка тоже может быть украшением рабочего стола. Magssory Axis получила алюминиевый корпус, складную конструкцию и глубокий бордовый оттенок Burgundy, подобранный под iPhone 18 Pro. Одна станция заменяет сразу три зарядки для iPhone, Apple Watch и AirPods, избавляя стол от лишних проводов.

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8 полезных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые действительно пригодятся

Смартфон удерживается мощными магнитами N52, а регулируемый угол наклона позволяет пользоваться им во время зарядки. Ночью iPhone можно превратить в настольные часы благодаря режиму StandBy. Станция поддерживает Qi2.2 и MagSafe, обеспечивая мощность до 15 Вт для смартфона и по 5 Вт для часов и наушников.

8 полезных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые действительно пригодятся

Magssory Axis особенно понравится тем, кто ценит не только функциональность, но и эстетику своих гаджетов. Станция помогает поддерживать порядок на столе и отлично дополняет iPhone 18 Pro в цвете Burgundy.

Цена: 16 990 ₽

Spigen Ultra Hybrid MagFit: прозрачный чехол с MagSafe

Покупать красивый смартфон, чтобы затем прятать его в громоздком чехле, хочется далеко не всем. Spigen Ultra Hybrid MagFit решает проблему за счёт прозрачной задней панели и сравнительно тонкой конструкции, которая сохраняет узнаваемый внешний вид iPhone.

Прозрачный чехол Spigen Ultra Hybrid MagFit на iPhone с магнитным аксессуаром

Жёсткая спинка сочетается с гибкими боковыми гранями, смягчающими повседневные удары. Приподнятые края дополнительно защищают экран и блок камер при контакте с поверхностью. Встроенные магниты обеспечивают совместимость с зарядками и другими аксессуарами MagSafe, включая Magssory Axis.

Хороший выбор для тех, кто хочет защитить дорогой смартфон без ущерба для его внешнего вида. Чехол удобно использовать каждый день, а при выборе подходящего цвета можно подчеркнуть оформление самого iPhone.

Цена: от 4 782 ₽

Spigen GLAS.tR EZ Fit: защитное стекло с установочной рамкой

Наклеить защитное стекло с первого раза, без перекосов, пузырей и пылинок под поверхностью, получается не у каждого. Spigen GLAS.tR EZ Fit заметно упрощает задачу благодаря специальной установочной рамке, которая помогает правильно расположить стекло на экране.

Защитное стекло Spigen GLAS.tR EZ Fit с рамками для установки на iPhone

Аксессуар защищает дисплей от повседневных царапин и потёртостей, сохраняя прозрачность изображения и чувствительность сенсора. Главное преимущество заключается именно в удобстве установки: не нужно часами выравнивать края или пытаться угадать правильное положение стекла. В комплекте предусмотрены два экземпляра.

Spigen GLAS.tR EZ Fit пригодится тем, кто привык носить iPhone в кармане или сумке вместе с другими вещами. Защитное стекло проще и дешевле заменить, чем повреждённый дисплей, хотя полной защиты от падений оно не гарантирует.

Цена: от 3 509 ₽

ESR Geo Wallet Stand: MagSafe-кошелёк с «Локатором» и подставкой

Банковские карты, пропуск и немного наличных необязательно носить в отдельном кошельке. ESR Geo Wallet Stand крепится к задней панели iPhone с помощью MagSafe и позволяет держать самое необходимое под рукой. Особенно удобно, когда не хочется брать с собой лишние вещи.

Кошелёк ESR Geo Wallet Stand с картами на iPhone и экраном поиска в «Локаторе»

Главная особенность аксессуара заключается в поддержке приложения «Локатор» от Apple. Если кошелёк потеряется, его можно найти на карте или включить звуковой сигнал. Встроенная подставка пригодится для просмотра видео и видеозвонков, а магнитное крепление позволяет быстро снимать аксессуар, например перед беспроводной зарядкой.

ESR Geo Wallet Stand в чёрном и коричневом цветах с раскрытой подставкой

ESR Geo Wallet Stand станет полезным дополнением для тех, кто предпочитает выходить из дома налегке. Карты всегда рядом со смартфоном, а возможность поиска добавляет спокойствия, особенно в поездках.

Цена: от 3 790 ₽

Belkin Car Vent Mount Pro: магнитный держатель для iPhone в машину

Пользоваться навигатором гораздо удобнее, когда смартфон находится перед глазами, а не лежит в подстаканнике или на соседнем сиденье. Belkin Car Vent Mount Pro позволяет закрепить iPhone на вентиляционной решётке автомобиля без громоздких механических зажимов.

iPhone с навигатором на магнитном автомобильном держателе Belkin

Благодаря MagSafe смартфон фиксируется одним движением и так же легко снимается. Поворотный механизм позволяет расположить экран вертикально или горизонтально, выбирая подходящий режим для навигации. Держатель не требует отдельного приложения и не занимает много места в салоне. При этом сам по себе он не заряжает смартфон.

Belkin Car Vent Mount Pro особенно пригодится водителям, которые регулярно пользуются картами. Смартфон остаётся на виду, не мешает управлению автомобилем и не требует каждый раз возиться с креплениями. Перед покупкой стоит лишь проверить совместимость с решётками воздуховодов.

Цена: от 7 597 ₽

RØDE Wireless Micro: беспроводные микрофоны для видео на iPhone

Современные iPhone отлично снимают видео, но встроенные микрофоны не всегда справляются с ветром, уличным шумом и записью голоса на расстоянии. RØDE Wireless Micro помогает решить проблему без полноценного комплекта профессионального оборудования.

Два микрофона RØDE Wireless Micro и приёмник в открытом зарядном кейсе

В небольшой зарядный кейс помещаются два беспроводных микрофона, которые можно закрепить на одежде. Компактный приёмник подключается непосредственно к USB-C смартфона, а система автоматически настраивает уровень записи. Наличие двух передатчиков особенно удобно для интервью и разговорных видео, когда нужно записать сразу двух человек.

Микрофоны RØDE Wireless Micro с клипсами и компактный приёмник — вид сбоку
Два передатчика и приёмник RØDE Wireless Micro для записи видео на смартфон

RØDE Wireless Micro пригодится блогерам, путешественникам и всем, кто регулярно снимает видео на iPhone. Хороший звук делает запись приятнее для просмотра, а компактный формат позволяет брать микрофоны с собой практически куда угодно.

Цена: от 11 500 ₽

Samsung T7 Shield: внешний SSD для фото и видео с iPhone

Даже большой объём встроенной памяти iPhone может закончиться неожиданно, особенно если регулярно снимать видео в высоком разрешении. Samsung T7 Shield позволяет хранить крупные файлы отдельно, не занимая место на смартфоне и не полагаясь исключительно на облачные сервисы.

Внешний SSD Samsung T7 Shield подключён кабелем к iPhone

Внешний SSD подключается через USB-C и подходит для переноса фотографий, видеороликов и документов. Версия на 1 ТБ вмещает большой архив материалов, а защищённый корпус с прорезиненным покрытием рассчитан на активное использование. Накопитель также поддерживает быструю передачу данных, поэтому пригодится при работе с тяжёлыми файлами.

Чёрный SSD Samsung T7 Shield с ребристым корпусом и разъёмом USB-C

Samsung T7 Shield особенно полезен тем, кто много снимает, путешествует или работает с контентом прямо на смартфоне. Файлы можно переносить между iPhone и компьютером без интернета, а освободившееся место использовать для новых фотографий и видео.

Цена: от 26 999 ₽

Как выбрать аксессуары для iPhone 17 Pro и 18 Pro

Начните с совместимости. Чехол и защитное стекло выбирают под точную модель смартфона и маркировку производителя: совпадения диагонали или названия серии недостаточно. Для магнитных держателей и кошельков нужен подходящий чехол с MagSafe; обычный толстый чехол может ослабить фиксацию. Перед беспроводной зарядкой кошелёк с картами следует снять.

Для RØDE Wireless Micro выбирайте комплект с приёмником USB-C и проверьте, не мешает ли чехол его подключению. Для SSD нужен кабель с передачей данных, а не только зарядкой. Если планируете работать с видео прямо с накопителя, отдельно проверьте требования приложения к формату диска, скорости записи и питанию.

Частые вопросы об аксессуарах для iPhone

Какие аксессуары для iPhone купить в первую очередь?

Для ежедневного использования начните с чехла и защитного стекла под свою модель. Зарядная станция особенно удобна, если у вас есть Apple Watch и AirPods. Следующую покупку выбирайте под привычки: держатель для поездок, магнитный кошелёк для карт или комплект микрофонов и SSD для съёмки.

Заряжают ли iPhone все аксессуары с MagSafe?

Нет. Магнитное крепление само по себе не означает наличие зарядки. Кошелёк или обычный автомобильный держатель могут только фиксироваться на смартфоне. Если нужна зарядка в машине, ищите её прямое указание в характеристиках конкретной модели и проверяйте комплект питания.

Можно ли подключить внешний SSD к iPhone через USB-C?

Да, совместимый накопитель можно открыть в приложении «Файлы». Apple указывает, что диск должен иметь один раздел и поддерживаемую файловую систему, например exFAT или APFS. Некоторым накопителям может понадобиться дополнительное питание через USB-хаб. Подробнее — в инструкции Apple по подключению внешнего накопителя к iPhone.

С чего начать премиальный набор для iPhone

Если хочется, чтобы iPhone было удобно заряжать, а рабочий стол выглядел аккуратно, начать можно с Magssory Axis. В подборке станция задаёт тон всему набору: алюминиевый корпус, оттенок Burgundy и зарядка iPhone, Apple Watch и AirPods в одном месте. Станция помогает организовать постоянное место зарядки и выглядит уместно рядом с дорогим смартфоном.

Остальные устройства дополняют этот сценарий: Spigen помогает защитить iPhone, ESR — держать карты под рукой, Belkin — пользоваться навигацией в машине, а RØDE и Samsung пригодятся для съёмки и хранения материалов. Покупать всё сразу необязательно: соберите набор вокруг своих привычек, уделяя внимание и функциям, и тому, как аксессуары сочетаются между собой.

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