Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI

Rockstar Games за две недели до выхода Grand Theft Auto VI открыла релизную галерею с новыми скриншотами. На них показали Вайс-Сити и окрестности штата Леонида.

На одном из кадров Джейсон и Люсия грабят отделение банка Fleeca, на другом Джейсон уходит от полиции на мотоцикле под дождём. В подборку также вошли ночной клуб, марина на фоне небоскрёбов и болота, где аэроглиссер идёт по воде рядом с аллигатором.

Все кадры собраны в релизной галерее Rockstar Games.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.