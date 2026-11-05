Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI
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Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI

До выхода остались считанные дни.

Редакция The GEEK
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:42

Rockstar Games за две недели до выхода Grand Theft Auto VI открыла релизную галерею с новыми скриншотами. На них показали Вайс-Сити и окрестности штата Леонида.

На одном из кадров Джейсон и Люсия грабят отделение банка Fleeca, на другом Джейсон уходит от полиции на мотоцикле под дождём. В подборку также вошли ночной клуб, марина на фоне небоскрёбов и болота, где аэроглиссер идёт по воде рядом с аллигатором.

Джейсон и Люсия грабят отделение банка Fleeca
Марина на фоне Вайс-Сити
Полицейская погоня за Джейсоном под дождём
Ночной клуб Вайс-Сити
Джейсон и Люсия на холме над Вайс-Сити
Аэроглиссер и аллигатор в болотах Леониды
Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI
Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI
Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI
Rockstar Games показала новые скриншоты GTA VI

Все кадры собраны в релизной галерее Rockstar Games.

GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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