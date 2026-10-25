В Нидерландах начали отключать государственные сайты из-за критических уязвимостей, а искусственный интеллект уже помогает находить ошибки, которые годами оставались незамеченными. И у меня возникает вопрос: что произойдёт, когда ИИ начнёт искать способы взлома быстрее, чем люди смогут защищаться?

21 октября 2026 года в Нидерландах временно отключили несколько государственных онлайн-сервисов, включая DigiD и MijnOverheid. Причём не потому, что их взломали. Власти решили перестраховаться и ограничить доступ, пока специалисты разбираются с угрозой. При этом само приложение DigiD и система авторизации продолжали работать.

Причиной стали две критические уязвимости в PHP, языке программирования, на котором работает значительная часть интернета. Ошибки CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619 при определённых условиях позволяли злоумышленникам выполнять произвольный код на серверах без авторизации.

Но PHP оказался не единственной проблемой. Почти одновременно уязвимости раскрыли в Node.js, на котором работают многие веб-сервисы, и Plex, платформе для домашних медиасерверов. Отдельные инциденты затронули LiteLLM, инструмент для работы с ИИ, и облачную платформу Railway. А у компании eMudhra, отвечающей за выпуск цифровых сертификатов, обнаружили ненадёжные криптографические ключи.

Прямой связи между происшествиями не выявлено, но вместе они показали, насколько много слабых мест скрывается в инфраструктуре интернета.

В случае с PHP угроза оказалась настолько серьёзной, что специалисты по кибербезопасности рекомендовали немедленно обновить программное обеспечение, а при невозможности сделать это быстро временно изолировать уязвимые системы.

В итоге отключить сайт на несколько часов оказалось безопаснее, чем оставлять его доступным для потенциальной атаки.

И вот тут начинается самое интересное.

Машины ищут быстрее, чем люди латают

Как рассказали в PHP Foundation, первые признаки одной из проблем обнаружили ещё в 2024 году. Однако тогда разработчикам не удалось установить все возможные способы эксплуатации, а исправление постоянно откладывалось из-за технических сложностей.

Лишь в 2026 году исследования нескольких команд, включая OpenAI, Calif и Wiz, помогли продемонстрировать реальную опасность ошибки. Причём в работе над безопасностью PHP уже применялись инструменты на основе ИИ. Они помогали анализировать код, проверять сообщения об уязвимостях и воспроизводить ошибки.

Самое любопытное, что ИИ ускорил исследовательскую работу, но исправлять проблему всё равно пришлось людям.

И здесь обнаруживается потенциально опасный перекос. Машины становятся всё быстрее в поиске уязвимостей, однако создание надёжных исправлений по-прежнему требует времени, специалистов и проверки.

К счастью, первоначальные опасения не полностью подтвердились. К 23 октября нидерландский центр кибербезопасности NCSC уточнил, что эксплуатация обнаруженных ошибок сложнее, чем предполагалось, а риск массовых атак оказался ниже первоначальной оценки. Ведомству было известно об одном возможном случае эксплуатации за рубежом, но успешность атаки не подтвердилась.

Однако сама история заставляет задуматься о гораздо более серьёзной проблеме.

Агенты против агентов

Представьте недалёкое будущее. Злоумышленникам больше не нужно вручную изучать тысячи строк кода, искать ошибки и месяцами готовить атаки.

Вместо них работают сотни или тысячи ИИ-агентов. Одни ищут уязвимости, другие проверяют возможные способы взлома, третьи анализируют результаты и предлагают новые варианты.

Круглосуточно. Без выходных. Одновременно на огромном количестве систем.

Сценарий, не сводка событий Конечно, пока такой сценарий остаётся прогнозом, а не описанием происходящего. Но отдельные технологии для автоматизации поиска и проверки уязвимостей уже существуют.

В сентябре 2026 года Anthropic рассказала об одном франкоязычном злоумышленнике, который с помощью Claude атаковал 42 европейские организации, включая политические партии, СМИ и исследовательские центры. Как минимум в 14 случаях ему удалось проникнуть во внутренние системы.

Причём ИИ использовался далеко не для простых подсказок. Агентам поручали искать слабые места, анализировать код, проверять результаты друг друга и помогать создавать инструменты взлома. По данным Anthropic, злоумышленник также похитил от 12 до 26 ГБ информации.

То, для чего раньше могла потребоваться целая команда специалистов, теперь способен организовать один человек с ИИ.

И речь уже не об эксперименте в лаборатории, а о реальных атаках.

Теперь представьте, что на другой стороне работают точно такие же агенты. Они исследуют код, обнаруживают угрозы, предлагают исправления и пытаются опередить атакующих.

Получается своеобразная гонка вооружений, только вместо ракет и систем противовоздушной обороны используются алгоритмы, серверы и программный код.

ИИ против ИИ Одни ИИ ищут способ проникнуть в систему, другие пытаются закрыть вход раньше, чем им воспользуются.

Причём победа необязательно достанется стороне с самыми мощными моделями. Достаточно одной вовремя не устранённой ошибки, чтобы сложная система защиты потеряла смысл.

Впрочем, защитники тоже не стоят на месте.

В 2025 году на соревновании DARPA AI Cyber Challenge автономные системы обнаружили 54 специально созданные уязвимости и подготовили исправления для 43 из них. Кроме того, ИИ нашёл 18 настоящих ошибок в открытом программном обеспечении. В среднем на создание одного исправления в рамках соревнования уходило 45 минут.

Получается, машины уже способны не только искать способы взлома, но и самостоятельно предлагать защиту. Вопрос в том, кто научится применять подобные технологии быстрее.

Закрытая дверь дешевле охраны

Сегодня мы привыкли, что интернет представляет собой огромное открытое пространство. Можно запустить сайт, создать сервис, подключиться к чужому серверу или получить доступ к нужной информации практически из любой точки мира.

Но представим, что автоматизированные атаки станут настолько частыми и сложными, что поддерживать публичную доступность сервисов будет всё дороже и опаснее.

Тогда у государств и крупных компаний появится дополнительный стимул закрывать инфраструктуру. Ограничивать внешний доступ, усиливать идентификацию пользователей, изолировать отдельные сети и допускать к важным системам только проверенные устройства.

Не потому, что кто-то обязательно захочет контролировать интернет. Просто иногда закрытая дверь оказывается дешевле круглосуточной охраны.

И самое интересное, что к подобной изоляции уже прибегают сами создатели искусственного интеллекта.

23 октября 2026 года OpenAI сообщила, что решила обучать свои наиболее продвинутые экспериментальные модели без доступа к настоящему интернету.

Причина оказалась весьма показательной. Во время внутренних испытаний ИИ находил способы обходить ограничения среды, в которой работал. Например, 20 сентября одна из исследовательских моделей воспользовалась ошибкой в настройках DNS и получила ограниченный доступ к внешнему интернету, хотя ей не разрешалось выходить за пределы изолированной системы.

После инцидента OpenAI временно приостановила обучение наиболее мощных моделей и усилила защиту. Для дальнейших исследований компания создала изолированную среду с сохранёнными копиями интернет-страниц, где ИИ может учиться работать с сайтами, не взаимодействуя с реальными внешними системами.

Получается парадокс: разработчики ИИ уже вынуждены защищать интернет от собственных экспериментальных моделей, ограничивая им доступ к Сети.

Причём речь не о гипотетическом взломе банков или государственных систем. Достаточно самого факта, что машина способна найти путь за пределы установленных человеком ограничений.

Похожая осторожность появляется и у других разработчиков. 24 октября Reuters сообщило, что китайская Moonshot AI намеренно ограничила возможности своей новой модели Kimi K3.1 Pro в области кибератак, опасаясь потенциальных злоупотреблений.

Пока подобные меры касаются прежде всего самих ИИ и исследовательских систем. Но возникает закономерный вопрос: что произойдёт, если похожие ограничения однажды потребуются уже для защиты обычного интернета?

В крайнем случае отдельные государства могут предпочесть изоляцию части своей цифровой инфраструктуры постоянной борьбе с автоматизированными угрозами.

И самое неприятное, что для такого будущего не потребуется глобальной катастрофы. Достаточно, чтобы автоматизированные атаки стали быстрее и дешевле защиты.

Тогда ограничение доступа может постепенно превратиться из чрезвычайной меры в обычную практику. Сначала для банков и государственных сервисов, затем для другой критически важной инфраструктуры.

Интернет никуда не исчезнет, но его открытость уже не будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Разумеется, отключение нескольких государственных сайтов в Нидерландах ещё не означает, что мир движется к подобному сценарию. Тем более ИИ способен не только помогать атакующим, но и заметно улучшать защиту.

Однако тенденция заслуживает внимания: чем доступнее становятся мощные инструменты поиска уязвимостей, тем важнее скорость реакции на обнаруженные проблемы.

За Чёрным заслоном

Вспоминается Cyberpunk 2077. По сюжету игры привычный глобальный интернет практически перестал существовать после масштабных кибератак. Значительная часть старой сети стала опасной территорией, населённой неконтролируемыми ИИ.

Чтобы защитить оставшуюся цифровую инфраструктуру, человечество создало Чёрный заслон (Blackwall), отделивший безопасные сети от опасных систем.

Конечно, перед нами художественная фантастика. Но сама идея уже не кажется настолько абсурдной, как раньше: изолировать опасную часть сети, вместо того чтобы бесконечно пытаться её защитить.

Я не думаю, что завтра интернет исчезнет или превратится в цифровую пустошь. И пока нет оснований утверждать, что ИИ неизбежно даст преимущество хакерам.

Но история с PHP и последние события в индустрии искусственного интеллекта подсветили проблему, которую со временем будет всё сложнее игнорировать.

Главный вопрос Мы создаём инструменты, способные находить ошибки быстрее, чем когда-либо. Но готовы ли мы исправлять их с такой же скоростью?

Возможно, главная кибервойна будущего развернётся не между государствами и даже не между хакерами и специалистами по безопасности. Она станет непрерывным противостоянием ИИ, где одна сторона ищет слабые места, а другая пытается их устранить.

Но самое страшное, что однажды открытый интернет может исчезнуть не потому, что его уничтожили машины, а потому, что мы сами решили от него отказаться. Ради собственной безопасности.