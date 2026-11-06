Браузерная Need for Speed: Underground 2 взорвала интернет
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Браузерная Need for Speed: Underground 2 взорвала интернет

Фанатский проект превратил культовую гонку 2004 года в массовую онлайн-игру.

Редакция The GEEK
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Редакция The GEEK сегодня в 12:53

Неофициальная браузерная версия Need for Speed: Underground 2 неожиданно набрала популярность среди игроков. Тысячи пользователей одновременно исследуют улицы Бэйвью, устраивают гонки и массовые столкновения. В соцсетях распространяются ролики с десятками автомобилей, которые собираются в одном месте и практически блокируют движение.

Проект под названием Underground 2 Revived появился в октябре, но настоящий ажиотаж начался в первых числах ноября. По данным игрового сервера, количество одновременных игроков временами приближалось к 3000 человек.

Главной причиной популярности стал мультиплеер. В отличие от оригинальной игры, браузерная версия позволяет свободно ездить по городу вместе с тысячами других участников. При этом поблизости отображается до 32 автомобилей. Можно участвовать в совместных заездах или просто исследовать город. Одиночная игра также доступна.

Разработчик под ником th0mk рассказал, что первоначально хотел снова поиграть в Underground 2 со своим братом, как 20 лет назад. В итоге небольшой эксперимент превратился в популярный фанатский проект.

Для запуска достаточно открыть сайт nfsu2.xyz в совместимом браузере и нажать Play. Устанавливать игру не требуется, однако при первом запуске браузер загружает игровые файлы. Порт поддерживает геймпады, широкоформатные экраны и частоту до 120 кадров в секунду. Интерфейс доступен на нескольких десятках языков, включая русский.

Также доступны различные модификации: улучшенная графика и интерфейс, поддержка широкоформатных экранов, режим разделённого экрана для 2–4 игроков, восстановленный саундтрек и дополнительные автомобили. Моды можно включать и отключать непосредственно в настройках браузерной версии.

Underground 2 Revived работает на основе переработанного кода оригинальной ПК-версии игры. Проект не связан с Electronic Arts, поэтому его дальнейшая судьба остаётся неопределённой.

Need for Speed World / Скриншот Gamereactor

Любопытно, что сама Electronic Arts ещё в 2010 году выпустила Need for Speed World, бесплатную многопользовательскую гонку с открытым миром. Игра привлекла миллионы пользователей, однако спустя пять лет компания закрыла серверы, посчитав дальнейшее развитие проекта нецелесообразным. Теперь похожую идею реализуют энтузиасты, причём прямо в браузере.

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