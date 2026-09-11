Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Полезная техника для дома отличается от бесполезной одним: она делает работу за вас, а не вместе с вами. Мы собрали пять приборов, которые закрывают повседневные задачи целиком, от горячей воды до уборки после ужина.

Список идёт от простого к дорогому. Под каждым устройством написано, кому оно подойдёт, а кому не нужно, и на что смотреть перед покупкой.

Чайник Xiaomi Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro: вода нужной температуры весь день

Обычный чайник приходится кипятить заново по несколько раз в день. Модели с поддержанием температуры держат выбранный градус до 24 часов, поэтому вода готова в любой момент.

Что внутри: 2 литра, 1800 Вт, колба из пищевой стали 316L. Четыре режима прямо на корпусе: 45 градусов для детской смеси, 60 и 70 для чая, 85 для заваривания кофе. В приложении температуру можно выставить точнее, от 40 до 90 градусов. Работает тихо.

Кому подойдёт: семьям с маленькими детьми, любителям чая и всем, кто пьёт горячее в течение дня.

Что учесть: чайник работает через приложение Xiaomi, с голосовыми помощниками других экосистем он дружит не всегда.

Цена: от 5 350 ₽

Аэрогриль Tuvio TAF01: ужин готовится сам, пока вы заняты

Аэрогрилей на полках десятки, и делают они примерно одно и то же. Выбирать приходится по мелочам: понятное управление, нормальный объём и цена без переплаты. TAF01 попал в подборку за сочетание всех трёх. Плюс это Tuvio — бренд Яндекс Фабрики, под которым уже несколько лет выходят телевизоры, кофемашины и другая бытовая техника. Здесь нет перегруженного меню и долгой настройки: выбрали программу, нажали старт и ушли по своим делам.

Что внутри: чаша на 6,5 литра, 2100 Вт, 14 автопрограмм и два уровня, чтобы готовить сразу два блюда. Через смотровое окошко с подсветкой видно готовность, и чашу не нужно выдвигать. Вентилятор на бесщёточном моторе, поэтому работает тише обычных моделей. Сборка приятная: корпус не скрипит, чаша ходит плотно и без люфта, а управление полностью на сенсорах.

Кому подойдёт: тем, кто готовит после работы, и семьям из трёх-четырёх человек. На объёме 3-4 литра ужин пришлось бы делать в два захода, здесь всё влезает сразу.

Что учесть: на столешнице аэрогриль займёт место как небольшая мультиварка, и прятать его в шкаф вы перестанете уже через неделю.

Цена: от 7 130 ₽

Яндекс Станция Дуо Макс: экран для рецептов и звук на всю комнату

Телефон на кухне неудобен: гаснет, пачкается и требует чистых рук. Колонка с большим экраном решает эту задачу, а заодно закрывает музыку, фильмы и видеозвонки.

Что внутри: сенсорный поворотный экран на 10,5 дюйма с разрешением Full HD, звук на 60 Вт в формате 2.1, камера на 13 Мп с широким углом для видеосвязи. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и питание по USB-C. Алиса листает рецепт голосом, ставит таймеры и отвечает на вопросы, пока руки заняты.

Кому подойдёт: тем, кто много готовит по рецептам, и тем, кому нужна одна колонка на большую комнату.

Что учесть: если нужен только голосовой помощник и таймер, младшие модели Станции стоят в несколько раз дешевле.

Цена: от 36 550 ₽

Пылесос Greenworks SV24532: убрать кухню после готовки за пять минут

Вертикальный аккумуляторный пылесос берут не вместо большого, а вместо веника. Крошки под столом, рассыпанная крупа, мука на полу: всё это убирается за пару минут, потому что прибор стоит на виду и не требует розетки и проводов.

Что внутри: бесщёточный мотор на 350 Вт, сила всасывания 21 кПа, электрощетка и три насадки. Верхняя часть снимается и работает как ручной пылесос для подоконников, ящиков, дивана и салона машины. На щётке светодиодная подсветка, которая заметно помогает под мебелью. Аккумулятор на 4 А·ч и зарядное устройство идут в комплекте, гарантия три года.

Кому подойдёт: всем, кому надоело доставать большой пылесос ради мелкого мусора. Отдельный плюс для владельцев дачи: аккумулятор совместим с другой техникой Greenworks на платформе 24V. Что учесть: это не робот-пылесос, убирать всё равно нужно самому.

Цена: от 15 990 ₽

Кофемашина Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе для всей семьи

Автоматическая кофемашина Polaris PACM 2081AC с зерновым бункером делает напиток от помола до молочной пены сама. Эта модель интересна тем, что запоминает настройки каждого члена семьи отдельно.

Что внутри: помпа на 20 бар, встроенная кофемолка, 40 программ, включая холодные напитки и режим «кофе с собой» под термокружку. Шесть профилей пользователей с настройками крепости, объёма и температуры. Молочная пена готовится автоматически системой Profi-Cream. Через приложение машину можно включить на прогрев заранее.

Кому подойдёт: семьям, где кофе пьют каждый день и разный. Что учесть: любая автоматическая кофемашина требует регулярной промывки, чистки молочного тракта и декальцинации.

Подробный разбор Polaris PACM 2081AC есть в нашем отдельном обзоре.

Цена: от 69 990 ₽

Как выбрать полезную технику для дома под свою задачу

Экономить время на готовке. Аэрогриль. Самый заметный эффект на каждый день при небольшой цене.

Аэрогриль. Самый заметный эффект на каждый день при небольшой цене. Быстро убирать мелкий мусор. Вертикальный пылесос. Работает там, где большой доставать не хочется.

Вертикальный пылесос. Работает там, где большой доставать не хочется. Пить чай и кофе разной температуры. Чайник с точной настройкой градусов.

Чайник с точной настройкой градусов. Готовить по рецептам и слушать музыку. Колонка с экраном.

Колонка с экраном. Кофе как в кофейне дома. Автоматическая кофемашина с профилями.

Если бюджет ограничен, начинайте с аэрогриля и чайника: вместе они стоят около 12 тысяч рублей и экономят больше всего времени. Остальное можно докупать по мере необходимости.