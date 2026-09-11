Полезная техника для дома: 5 приборов, экономящих время
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Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

С ценами и честными оговорками.

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Ник Денвер сегодня в 16:35

Полезная техника для дома отличается от бесполезной одним: она делает работу за вас, а не вместе с вами. Мы собрали пять приборов, которые закрывают повседневные задачи целиком, от горячей воды до уборки после ужина.

Список идёт от простого к дорогому. Под каждым устройством написано, кому оно подойдёт, а кому не нужно, и на что смотреть перед покупкой.

Чайник Xiaomi Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro: вода нужной температуры весь день

Обычный чайник приходится кипятить заново по несколько раз в день. Модели с поддержанием температуры держат выбранный градус до 24 часов, поэтому вода готова в любой момент.

Чайник Xiaomi Mijia Constant Temperature Kettle 3 Pro: вода нужной температуры весь день

Что внутри: 2 литра, 1800 Вт, колба из пищевой стали 316L. Четыре режима прямо на корпусе: 45 градусов для детской смеси, 60 и 70 для чая, 85 для заваривания кофе. В приложении температуру можно выставить точнее, от 40 до 90 градусов. Работает тихо.

Кому подойдёт: семьям с маленькими детьми, любителям чая и всем, кто пьёт горячее в течение дня.

Что учесть: чайник работает через приложение Xiaomi, с голосовыми помощниками других экосистем он дружит не всегда.

Цена: от 5 350 ₽

Аэрогриль Tuvio TAF01: ужин готовится сам, пока вы заняты

Аэрогрилей на полках десятки, и делают они примерно одно и то же. Выбирать приходится по мелочам: понятное управление, нормальный объём и цена без переплаты. TAF01 попал в подборку за сочетание всех трёх. Плюс это Tuvio — бренд Яндекс Фабрики, под которым уже несколько лет выходят телевизоры, кофемашины и другая бытовая техника. Здесь нет перегруженного меню и долгой настройки: выбрали программу, нажали старт и ушли по своим делам.

Аэрогриль Tuvio TAF01

Что внутри: чаша на 6,5 литра, 2100 Вт, 14 автопрограмм и два уровня, чтобы готовить сразу два блюда. Через смотровое окошко с подсветкой видно готовность, и чашу не нужно выдвигать. Вентилятор на бесщёточном моторе, поэтому работает тише обычных моделей. Сборка приятная: корпус не скрипит, чаша ходит плотно и без люфта, а управление полностью на сенсорах.

Аэрогриль Tuvio TAF01
Аэрогриль Tuvio TAF01

Кому подойдёт: тем, кто готовит после работы, и семьям из трёх-четырёх человек. На объёме 3-4 литра ужин пришлось бы делать в два захода, здесь всё влезает сразу.

Что учесть: на столешнице аэрогриль займёт место как небольшая мультиварка, и прятать его в шкаф вы перестанете уже через неделю.

Цена: от 7 130 ₽

Яндекс Станция Дуо Макс: экран для рецептов и звук на всю комнату

Телефон на кухне неудобен: гаснет, пачкается и требует чистых рук. Колонка с большим экраном решает эту задачу, а заодно закрывает музыку, фильмы и видеозвонки.

Аэрогриль Tuvio TAF01

Что внутри: сенсорный поворотный экран на 10,5 дюйма с разрешением Full HD, звук на 60 Вт в формате 2.1, камера на 13 Мп с широким углом для видеосвязи. Есть Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и питание по USB-C. Алиса листает рецепт голосом, ставит таймеры и отвечает на вопросы, пока руки заняты.

Кому подойдёт: тем, кто много готовит по рецептам, и тем, кому нужна одна колонка на большую комнату.

Что учесть: если нужен только голосовой помощник и таймер, младшие модели Станции стоят в несколько раз дешевле.

Цена: от 36 550 ₽

Пылесос Greenworks SV24532: убрать кухню после готовки за пять минут

Вертикальный аккумуляторный пылесос берут не вместо большого, а вместо веника. Крошки под столом, рассыпанная крупа, мука на полу: всё это убирается за пару минут, потому что прибор стоит на виду и не требует розетки и проводов.

Аэрогриль Tuvio TAF01
Аэрогриль Tuvio TAF01
Аэрогриль Tuvio TAF01

Что внутри: бесщёточный мотор на 350 Вт, сила всасывания 21 кПа, электрощетка и три насадки. Верхняя часть снимается и работает как ручной пылесос для подоконников, ящиков, дивана и салона машины. На щётке светодиодная подсветка, которая заметно помогает под мебелью. Аккумулятор на 4 А·ч и зарядное устройство идут в комплекте, гарантия три года.

Кому подойдёт: всем, кому надоело доставать большой пылесос ради мелкого мусора. Отдельный плюс для владельцев дачи: аккумулятор совместим с другой техникой Greenworks на платформе 24V. Что учесть: это не робот-пылесос, убирать всё равно нужно самому.

Цена: от 15 990 ₽

Кофемашина Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе для всей семьи

Автоматическая кофемашина Polaris PACM 2081AC с зерновым бункером делает напиток от помола до молочной пены сама. Эта модель интересна тем, что запоминает настройки каждого члена семьи отдельно.

Аэрогриль Tuvio TAF01

Что внутри: помпа на 20 бар, встроенная кофемолка, 40 программ, включая холодные напитки и режим «кофе с собой» под термокружку. Шесть профилей пользователей с настройками крепости, объёма и температуры. Молочная пена готовится автоматически системой Profi-Cream. Через приложение машину можно включить на прогрев заранее.

Кому подойдёт: семьям, где кофе пьют каждый день и разный. Что учесть: любая автоматическая кофемашина требует регулярной промывки, чистки молочного тракта и декальцинации.

Подробный разбор Polaris PACM 2081AC есть в нашем отдельном обзоре.

Цена: от 69 990 ₽

Как выбрать полезную технику для дома под свою задачу

  • Экономить время на готовке. Аэрогриль. Самый заметный эффект на каждый день при небольшой цене.
  • Быстро убирать мелкий мусор. Вертикальный пылесос. Работает там, где большой доставать не хочется.
  • Пить чай и кофе разной температуры. Чайник с точной настройкой градусов.
  • Готовить по рецептам и слушать музыку. Колонка с экраном.
  • Кофе как в кофейне дома. Автоматическая кофемашина с профилями.

Если бюджет ограничен, начинайте с аэрогриля и чайника: вместе они стоят около 12 тысяч рублей и экономят больше всего времени. Остальное можно докупать по мере необходимости.

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