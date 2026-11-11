Можно ли верить давлению с запястья? Обзор HUAWEI WATCH D3

Давление принято измерять в тишине, сидя, без разговоров и с лицом человека, которому зачитывают приговор. HUAWEI WATCH D3 предлагают делать то же самое прямо за рабочим столом. Достаточно запустить измерение, прижать руку к груди и замереть. Ремешок бесшумно наполняется воздухом, мягко сжимает запястье, а спустя несколько мгновений на экране появляются два числа. И почему-то очень хочется им верить.

Две недели я носил D3, пытаясь понять, насколько оправданно такое доверие. Для проверки вооружился двумя тонометрами: классическим, с манжетой на плечо, и компактным, который крепится на запястье. Их показания практически совпадали, а вот с часами всё оказалось интереснее.

Забегать вперёд не стану. Скажу лишь, что разница в показаниях оказалась заметнее, чем я ожидал, и заставила задуматься, насколько можно доверять измерениям с запястья. Тем интереснее, что во всём остальном часы мне действительно понравились.

Важно. HUAWEI WATCH D3 не являются медицинским устройством. Они не заменяют врача и полноразмерный тонометр с плечевой манжетой. Показания только ориентировочные: по ним можно следить за динамикой, но нельзя ставить себе диагноз, начинать или отменять лечение. При любом плохом самочувствии обращайтесь к специалисту.

Характеристики HUAWEI WATCH D3

Модель: RIV-B10

Габариты: 46,5 × 41 × 11,3 мм

Дисплей: 1,92 дюйма, AMOLED, 408 × 480 пикселей, 328 PPI

Пиковая яркость: 3000 нит

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Ремешок: композитная кожа со встроенной надувной манжетой (золотая версия)

Вес: около 40 г без ремешка

Обхват запястья: 130–210 мм (манжеты M и L)

Защита от воды: IP68, без возможности плавания и погружения

Датчики: пульс, ЭКГ, температура, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, освещённость, дифференциальное давление, датчик Холла

Измерение давления: осциллометрический метод, встроенный насос и надувная манжета, суточный мониторинг (СМАД)

Автономность: до 6 дней при обычном использовании, до 1 дня при интенсивном автоматическом мониторинге давления

Беспроводная связь: Bluetooth 6.0, NFC

Совместимость: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше

Зарядка: беспроводная

Цена на момент обзора: 34 990 ₽

Что в коробке

HUAWEI WATCH D3 поставляются в компактной белой коробке с изображением часов на лицевой стороне. Комплектация привычная для умных часов, но с парой необычных дополнений, связанных с главной особенностью модели: измерением артериального давления.

Внутри находятся:

Часы HUAWEI WATCH D3 с установленным ремешком

Дополнительный ремешок другого размера

Магнитное зарядное устройство с кабелем USB-C

Бумажная линейка для измерения обхвата запястья

Документация

Отдельного внимания заслуживает бумажная линейка. С её помощью можно определить обхват запястья и подобрать подходящий ремешок. Для часов со встроенной надувной манжетой правильная посадка особенно важна, поскольку влияет на точность измерения артериального давления.

Внешний вид: золото, которое не кричит

Слово «золото» в названии расцветки обещает куда больше блеска, чем часы предлагают на самом деле. И, пожалуй, к лучшему. Алюминиевый корпус окрашен в мягкий, тёплый оттенок, напоминающий капучино с каплей розового сиропа.

На свету играет лишь полированная фаска вокруг экрана, тогда как остальные поверхности остаются матовыми. Благодаря такой сдержанности часы выглядят дорого, но совершенно не стремятся привлечь к себе лишнее внимание.

Верхняя кнопка с мелкой насечкой приятно ощущается под пальцем, чуть ниже расположилась вторая, овальная, для быстрого запуска измерения давления. На боковой грани можно заметить узкую прорезь с тремя отверстиями. Через неё воздух поступает в манжету и выходит обратно. Всё подогнано аккуратно, никаких скрипов, люфтов или ощущения, что перед тобой необычный медицинский прибор, который попытались замаскировать под часы.

Ремешок HUAWEI называет композитной кожей. На вид и на ощупь перед нами качественный кожзам, и ничего плохого в том нет. Материал приятен к коже, контрастная строчка выполнена аккуратно, а металлическая застёжка добавляет ощущение добротной вещи. Правда, внутри ремешка скрывается надувная манжета, поэтому он заметно толще и плотнее привычных аналогов. На руке часы выглядят довольно массивно, хотя при весе 76 граммов особого дискомфорта не вызывают.

Есть, впрочем, нюанс. Если затянуть ремешок слишком туго, он начинает ощутимо сдавливать запястье. Из-за плотного прилегания кожа под ним может потеть, особенно в тёплом помещении. Днём на подобные мелочи ещё можно закрыть глаза, а вот ночью, когда хочется забыть о часах на руке, дискомфорт становится заметнее.

Замер: ни звука, ни движения

Измерение давления на HUAWEI WATCH D3 устроено довольно просто. Манжета плавно наполняется воздухом и мягко сжимает запястье. Никакой боли, неприятных ощущений или назойливого жужжания, которое могли бы услышать окружающие, например за соседним столиком в кафе. Всё происходит настолько тихо, что со стороны вряд ли кто-то заметит, чем вы заняты.

Правда, за такую незаметность приходится расплачиваться неподвижностью. Руку нужно согнуть, расположить часы на уровне сердца и замереть на 30–40 секунд. Измерить давление на ходу, во время разговора или между глотками кофе не получится.

Особенно хорошо я почувствовал ограничения, когда включил СМАД (суточное мониторирование артериального давления) с измерениями каждый час, днём и ночью. Во сне часы самостоятельно измеряли давление, пока я спал, а вот днём всё оказалось сложнее. Приходилось отвлекаться от дел, принимать нужное положение и терпеливо ждать окончания измерения. Далеко не всегда для такого ритуала находилась подходящая минута, особенно за рулём, когда измерять давление попросту небезопасно. К тому же стоило неосторожно пошевелиться, как процедуру приходилось начинать заново.

Впрочем, возможность измерить давление без отдельного тонометра всё равно остаётся весомым преимуществом. Просто к такой свободе прилагаются свои ограничения.

Проверяем замеры

Проверять точность HUAWEI WATCH D3 я решил не только на себе, но и на двух других людях. Для сравнения использовал два тонометра Omron: классический, с манжетой на плечо, и более компактный, который крепится на запястье. Оба прибора показывали практически одинаковые результаты, а вот часы в моём случае занижали давление примерно на 8–10 мм рт. ст.

Для давления это заметная разница: при занижении показаний часы могут скрыть повышенные значения. Это мой опыт с одним экземпляром часов, у другого устройства результат может отличаться. При этом измерение на запястье капризно: нужно сидеть спокойно, не разговаривать, держать руку на уровне сердца и правильно затянуть ремешок. Даже небольшие отклонения влияют на результат.

Поэтому совет простой: в первые дни сравните D3 с привычным плечевым тонометром, несколько раз и в одинаковых условиях. Если разница повторяется, не игнорируйте её, особенно при повышенном давлении, и помните о ней при каждом замере.

Сама идея измерять давление часами мне нравится, и больше всего пригодился суточный мониторинг. Можно увидеть, как показатели меняются утром, днём и ночью, сравнить несколько дней и заметить общую тенденцию. Ночью часы измеряют давление сами, пока вы спите.

Заменой медицинскому тонометру D3 не является, и решения о здоровье или лечении по его показаниям принимать нельзя. Зато он хорошо показывает динамику: один замер фиксирует лишь момент, а регулярные измерения видны в течение дня, в покое и во сне. Часы помогают заметить отклонения от привычных значений, а сомнительные результаты я всё равно проверил бы обычным плечевым тонометром.

Приложение: дневник, который читается за секунды

Все данные с часов собираются в приложении HUAWEI Health, которое доступно для Android и iPhone. Я пользовался им на смартфоне HUAWEI. Подключение заняло всего несколько минут, никаких сложностей с настройкой не возникло.

Для артериального давления предусмотрен отдельный раздел с историей измерений. Данные можно просматривать за день, неделю, месяц и даже год, сравнивать средние значения давления и пульса, а также отслеживать показатели во время сна, отдыха и физических нагрузок. Здесь же находятся настройки запланированных измерений и суточного мониторинга (СМАД).

Каждый результат сопровождается цветовой отметкой и пояснением, например «Нормальное». Приложение также показывает границы нормы и строит наглядные графики, по которым удобно следить за изменениями давления. Интерфейс не перегружен лишними деталями, поэтому даже большая история измерений воспринимается легко. Можно буквально за несколько секунд понять, как менялись показатели за последние дни или недели.

Умные функции

В остальном HUAWEI WATCH D3 предлагают привычный набор возможностей современных умных часов. Уведомления приходят без задержек и отображаются целиком, на звонки можно отвечать прямо с запястья, а при необходимости самостоятельно набирать номер. Экран поддерживает Always-On Display, а заявленная пиковая яркость достигает 3000 нит, что вдвое больше, чем у предыдущих WATCH D2. На практике дисплей остаётся хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами.

Отдельно отмечу возможность отвечать на сообщения с помощью экранной клавиатуры, в том числе на русском языке. Переключиться на кириллицу можно прямо во время набора, не заходя в настройки. Правда, клавиши довольно мелкие, поэтому попадать по нужным буквам с первого раза удаётся не всегда. Выручают текстовые подсказки и поворотная коронка, с помощью которой можно перемещать курсор.

Вот с размером системного шрифта ситуация менее удачная. Возможности увеличить его я так и не обнаружил. Учитывая, что WATCH D3 могут заинтересовать людей старшего возраста, хотелось бы увидеть такую настройку в будущих обновлениях..

Есть замечания и к работе режима «Не беспокоить». Даже в паре со смартфоном HUAWEI часы не синхронизируют его состояние автоматически. Казалось бы, включил режим на телефоне, и все подключённые устройства должны последовать его примеру. Однако на практике приходилось отдельно активировать «Не беспокоить» на самих часах. Не критично, но от устройств одной экосистемы ожидаешь более согласованной работы.

Есть и ограничения по водозащите. Несмотря на привычный формат умных часов, HUAWEI не рекомендует плавать в WATCH D3. Перед посещением бассейна или сауны устройство необходимо снимать. Тем, кто привык не расставаться с часами даже в воде, такой нюанс стоит учитывать.

Что касается остальных функций для здоровья, WATCH D3 поддерживают запись ЭКГ, мониторинг сна, измерение насыщения крови кислородом и другие привычные возможности. Подробно оценивать их точность я не стал, поскольку основное внимание в ходе тестирования уделял измерению артериального давления. По той же причине спортивные режимы оставил за рамками обзора. Всё-таки главная особенность WATCH D3 заключается во встроенной надувной манжете и возможности регулярно отслеживать давление, а не в количестве доступных тренировок.

Из забавного: циферблаты с пандами и другими милыми животными. Изначально они заблокированы, а чтобы открыть каждого персонажа, придётся выполнить определённое количество тренировок.

Кроме того, сами животные предлагают небольшие упражнения. Кому-то такая игровая механика наверняка понравится: поднимает настроение и заодно мотивирует лишний раз встать с дивана и подвигаться.

Автономность: шесть суток, пока не включите главное

С автономностью у HUAWEI WATCH D3 всё неплохо, хотя многое зависит от частоты измерений давления. Производитель обещает до шести суток работы при обычном использовании, и мои наблюдения пока не дают повода сомневаться в такой оценке.

В один из дней я зарядил часы до 100%, в течение дня несколько раз измерил давление вручную, не включая автоматический мониторинг, и к вечеру обнаружил ещё 85% заряда. За день аккумулятор потерял всего 15%, что выглядит вполне достойно для устройства со встроенной надувной манжетой.

При регулярном мониторинге ситуация меняется. Чем чаще манжета наполняется воздухом, тем быстрее расходуется энергия. В таком режиме автономность может сократиться до двух-трёх суток в зависимости от установленной частоты измерений. Поэтому любителям следить за давлением круглосуточно придётся вспоминать о зарядке заметно чаще.

К счастью, сам процесс не занимает много времени. HUAWEI заявляет около 75 минут для полной зарядки, но на практике мне хватало примерно 65 минут. А если времени в обрез, можно оставить часы на зарядном устройстве всего на 15–20 минут и заметно пополнить запас энергии. Так что даже при активном использовании СМАД надолго расставаться с WATCH D3 не придётся.

Кому стоит взять

Тем, кто хочет регулярно следить за артериальным давлением, наблюдать за его изменениями в течение дня и получать подробную статистику, включая измерения во время сна.

Тем, кому важно иметь возможность измерить давление практически в любом месте, не доставая отдельный тонометр.

Тем, кто ищет полноценные умные часы с качественным экраном, звонками, уведомлениями и расширенными функциями контроля здоровья.

Кому стоит рассмотреть другие варианты

Тем, кто рассчитывает полностью заменить часами медицинский тонометр. Для диагностики, контроля лечения и проверки лучше использовать рекомендованный врачом прибор.

Тем, кто привык плавать с часами или не снимает их во время водных тренировок. HUAWEI WATCH D3 для такого использования не предназначены.

Тем, кому особенно важны компактные размеры и тонкий ремешок.

Итого

HUAWEI WATCH D3 оставили приятные впечатления: качественный корпус, яркий экран, удобные функции и возможность измерять давление прямо с запястья. Особенно понравился суточный мониторинг: он помогает видеть, как давление меняется в течение дня и даже во сне.

В моём случае значения отличались от результатов обычного тонометра. Для часов это объяснимо, ведь у запястья и у манжеты разная специфика измерения. Поэтому лучше всего WATCH D3 раскрываются как дополнение к тонометру: часы показывают динамику и помогают замечать изменения, а точные измерения лучше сверять с привычным прибором.

Будет интересно посмотреть, как HUAWEI будет развивать линейку и какие ещё технологии для заботы о здоровье уместятся в привычных наручных часах.