Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году | The GEEK
The GEEK :: Инструкции :: Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году
Инструкции

Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году

Без оплаты подписка iCloud+ перестанет работать, а данные окажутся под угрозой. Разбираемся, как забрать из облака всё до последнего файла и куда это перенести.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:05

С 1 апреля 2026 года российские операторы связи отключают пополнение Apple ID с мобильного счёта. Это был последний массовый способ оплаты подписок Apple в России.

Без оплаты подписка iCloud+ перестанет работать, а данные окажутся под угрозой удаления. Ниже разбираемся, как вытащить из облака всё до последней фотографии.

Что хранится в iCloud и что нужно забрать

Прежде чем качать, стоит понять масштаб задачи. В iCloud могут находиться:

  • Фото и видео (iCloud Photos)
  • Файлы и документы (iCloud Drive)
  • Контакты
  • Календари
  • Заметки (Notes)
  • Закладки Safari
  • Почта iCloud Mail
  • Напоминания (Reminders)
  • Голосовые записи (Voice Memos)
  • Данные здоровья (Health)
  • Пароли (iCloud Keychain)
  • Резервные копии устройств

Каждый тип данных выгружается по-своему. Универсальной кнопки «скачать всё одним архивом» не существует, но есть два основных подхода, которые в сумме покрывают почти всё.

Способ 1. Запрос копии данных через privacy.apple.com

Это официальный инструмент Apple для выгрузки данных. Работает из любого браузера.

Что можно получить: фото, видео, контакты, календари, закладки, заметки, напоминания, файлы iCloud Drive, историю покупок App Store, данные Apple Music.

Порядок действий:

  1. Открыть в браузере privacy.apple.com и войти в свой Apple ID.
  2. Пройти двухфакторную аутентификацию (код придёт на iPhone).
  3. В разделе «Получение копии данных» нажать «Запросить получение копии данных».
  4. Отметить галочками нужные категории. Чтобы забрать всё, проще выбрать все пункты.
  5. Выбрать максимальный размер файлов для разбивки архива (до 25 ГБ на файл).
  6. Нажать «Выполнить запрос».

Важные нюансы:

  • Подготовка архива занимает от 1 до 7 дней. Когда файлы будут готовы, на почту, привязанную к Apple ID, придёт уведомление.
  • Ссылка для скачивания действует ограниченное время (14 дней). Не откладывайте загрузку.
  • Архив приходит в виде нескольких ZIP-файлов. Фото сохраняются в оригинальном качестве.
  • Если включена «Расширенная защита данных» (Advanced Data Protection), часть данных с end-to-end шифрованием через этот инструмент получить нельзя. В таком случае нужно сначала отключить расширенную защиту в настройках iCloud.
  • Веб-доступ к iCloud должен быть включён. Проверить это можно в «Настройки» > [ваше имя] > iCloud > «Доступ к данным iCloud через Интернет».

Способ 2. Приложение iCloud для Windows

Подходит для тех, кто хочет синхронизировать и скачать данные в реальном времени, а не ждать архива.

Установка:

  1. Скачать iCloud для Windows из Microsoft Store (бесплатно).
  2. Войти в свой Apple ID.
  3. Включить нужные категории: iCloud Drive, Фото, Пароли, Закладки.

Выгрузка фото и видео:

  • После включения iCloud Photos в настройках приложения фотографии начнут синхронизироваться в папку на ПК.
  • По умолчанию фото доступны через приложение «Фотографии» Windows.
  • Для ручного контроля: в настройках iCloud Photos выбрать «Загрузить оригиналы на этот ПК».
  • Скопировать содержимое папки iCloud Photos на внешний SSD.

Выгрузка файлов iCloud Drive:

  • После включения iCloud Drive файлы появятся в проводнике Windows.
  • Выделить всё содержимое и скопировать на SSD.

Ограничения:

  • Приложение не выгружает контакты, календари, заметки и почту. Для этого нужен способ 1 или ручная выгрузка (см. ниже).
  • Синхронизация большого объёма фото (100+ ГБ) может занять несколько дней и требует стабильного интернета.

Способ 3. Через Mac

Для владельцев Mac процесс проще всего.

Фото и видео:

  1. Открыть «Фото» (Photos).
  2. Перейти в «Настройки» > iCloud > «Загрузить оригиналы на этот Mac».
  3. Дождаться полной загрузки (статус виден в нижней части приложения).
  4. Выделить все фото, выбрать «Файл» > «Экспорт» > «Экспортировать оригиналы без изменений».
  5. Сохранить на внешний SSD.

Файлы iCloud Drive:

  1. Открыть Finder, в боковой панели выбрать iCloud Drive.
  2. Выделить всё (Cmd+A), скопировать на SSD.

Контакты:

  1. Открыть «Контакты» (Contacts).
  2. Выбрать «Все контакты», затем «Файл» > «Экспорт» > «Экспорт vCard».
  3. Сохранить .vcf файл.

Календари:

  1. Открыть «Календарь» (Calendar).
  2. Для каждого календаря: «Файл» > «Экспорт» > «Экспорт».
  3. Сохраняется файл .ics.

Закладки Safari:

  1. В Safari: «Файл» > «Экспорт данных браузера в файл».
  2. Выбрать нужные данные, сохранить.

Заметки:

Прямого экспорта заметок из приложения Заметки (Notes) на Mac нет. Варианты:

  • Через privacy.apple.com (способ 1) заметки выгрузятся в архиве.
  • Вручную: открыть каждую заметку, выделить текст, скопировать в текстовый файл или PDF.
  • Через приложение Exporter (сторонний инструмент из Mac App Store), которое экспортирует заметки в Markdown (полезно тем, кто работает в Obsidian, Bear, Notion или Capacities).

Способ 4. Через iCloud.com в браузере

Работает с любого компьютера. Удобно для точечной выгрузки.

Фото:

  1. Зайти на icloud.com, открыть «Фото».
  2. Выделить нужные фото (Ctrl+A для выбора всех видимых).
  3. Нажать кнопку скачивания. Файлы придут в ZIP-архиве.
  4. Повторять, пока не скачаете всё (веб-версия может ограничивать количество файлов за одну загрузку, обычно до 1000 штук).

iCloud Drive:

  1. Открыть iCloud Drive на icloud.com.
  2. Выделить файлы и папки, нажать кнопку скачивания.

Контакты:

  1. Открыть «Контакты» на icloud.com.
  2. Выбрать все контакты (Ctrl+A).
  3. В настройках (шестерёнка) выбрать «Экспорт vCard».

Календари:

  1. Открыть «Календарь» на icloud.com.
  2. Для каждого календаря: включить публичный доступ, скопировать ссылку.
  3. Заменить в ссылке «webcal» на «http» и вставить в адресную строку.
  4. Скачается файл .ics. После скачивания отключить публичный доступ.

Что не выгрузится стандартными способами

  • Пароли (iCloud Keychain): Экспортировать можно только с Mac или iPhone. На Mac: Safari > «Настройки» > «Пароли» > выбрать все > экспортировать в CSV. На iPhone: «Настройки» > «Пароли» > меню > «Экспортировать все пароли». Файл CSV содержит логины и пароли в открытом виде, поэтому хранить его нужно в зашифрованном месте (например, импортировать в Bitwarden и удалить CSV).
  • Данные здоровья (Health): На iPhone: «Здоровье» > профиль > «Экспортировать все данные здоровья». Получится ZIP-архив с XML-файлами.
  • Сообщения (iMessage): Зашифрованы на устройстве. Единственный способ сохранить их — через резервную копию iPhone в iTunes/Finder. Через privacy.apple.com сообщения не выгружаются.
  • Резервные копии устройств: Нельзя скачать как файл. Нужно сделать локальную резервную копию iPhone через iTunes (Windows) или Finder (Mac) на ПК или SSD.

Чек-лист: что и как забрать

ДанныеЛучший способ
Фото и видеоprivacy.apple.com или iCloud для Windows
Файлы iCloud DriveiCloud для Windows или iCloud.com
КонтактыiCloud.com (экспорт vCard)
КалендариiCloud.com (экспорт .ics) или Mac
Заметкиprivacy.apple.com
Закладки SafariMac (экспорт) или privacy.apple.com
Почта iCloudНастроить IMAP-клиент и сохранить письма локально
ПаролиMac/iPhone: экспорт CSV, затем в Bitwarden
Данные здоровьяiPhone: экспорт из приложения «Здоровье»
СообщенияЛокальная резервная копия через iTunes/Finder
Голосовые записиprivacy.apple.com

Что делать дальше

После выгрузки данных стоит организовать хранение:

  • Фото и видео — перенести в Яндекс Диск (придется купить платную подписку) или просто хранить на отдельном SSD с резервной копией.
  • Пароли — импортировать CSV в менеджер паролей (Bitwarden, KeePass). Файл CSV после импорта удалить безвозвратно.
  • Контакты и календари (.vcf и .ics) — импортировать в Google или любой другой сервис с поддержкой CardDAV/CalDAV.
  • Почту — если критично сохранить архив, настроить пересылку на другой ящик и/или сохранить через Thunderbird.
  • Заметки — перенести в Obsidian, Notion, Capacities и т.д. (если экспортировали в Markdown).

Главное правило: не хранить единственную копию данных в одном месте. Внешний SSD + облако (своё или стороннее) — минимальная схема.

Какой внешний SSD выбрать для бэкапа iCloud

Для архива фото и файлов важнее объём и надёжность, а не пиковая скорость. Три проверенных варианта:

  • Samsung T7 / T9 (1–4 ТБ) — стабильная запись больших объёмов, не просаживается после заполнения кэша, компактный корпус. T7 Touch ещё и со сканером отпечатка, если важна защита данных.
  • SanDisk Extreme Portable V2 (1–4 ТБ) — до 1050 МБ/с на чтение, прорезиненный корпус с защитой от пыли и воды (IP55), петля для карабина. Один из самых надёжных вариантов на рынке.
  • Kingston XS1000 (1–2 ТБ) — самый бюджетный из тройки, компактный и быстрый, но без защиты корпуса.

Минимальный рекомендуемый объём — 1 ТБ, но если в iCloud больше 200 ГБ фото и видео, лучше сразу брать 2 ТБ с запасом. Все три модели работают через USB-C и совместимы с Windows, Mac и подключаются к iPhone/iPad через переходник.

id·222926·20260330_1528
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  3. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  5. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  6. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры
Смотреть все обзоры