Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время

Домашняя уборка состоит из десятков мелких задач: пропылесосить полы, убрать пыль, избавиться от сырости в ванной и отмыть плитку. Современная бытовая техника помогает справляться с повседневными делами быстрее и с меньшими усилиями.

Собрали пять полезных приборов для уборки дома, которые берут часть рутины на себя и помогают экономить время.

Polaris PVCSDC 3000 Wi-Fi IQ Home: мусор вытряхивает сам

Самое неприятное в беспроводном пылесосе: вытряхивать контейнер над ведром. У Polaris это делает станция. Пылесос ставится на место, она заряжает его и сама очищает контейнер, забирая мусор в свой накопитель на 3 литра. Его хватает на много уборок, опустошать приходится редко.

Тянет пылесос уверенно: мотор на 800 Вт, заявлено до 85 минут работы. В автоматическом режиме он сам прибавляет мощность там, где грязнее, и экономит заряд на чистых участках. В комплекте семь насадок, среди них мини-щётка с ультрафиолетовой лампой для матрасов, щётка для шерсти и швабра для влажной уборки. Все насадки хранятся на станции.

Пылесос подключается к Wi-Fi и приложению Polaris IQ Home. В нём видно заряд и статистику уборок.

Учтите: станции нужен свой угол высотой 130 см рядом с розеткой.

Цена: от 49 999 ₽

Xiaomi Smart Air Purifier Elite: пыль ловится до того, как осядет

Пылесос убирает то, что уже упало на пол и мебель. Очиститель работает раньше: прогоняет воздух через фильтры, и пыли на полках становится заметно меньше. Пылесосить приходится реже.

Очиститель выдаёт до 600 кубометров чистого воздуха в час и рассчитан на помещения до 125 м². Фильтр тройной: задерживает пыль, пыльцу, шерсть и запахи, а встроенная ультрафиолетовая лампа работает против бактерий. Датчики PM2.5 и PM10 следят за воздухом, в автоматическом режиме очиститель сам меняет скорость. В режиме сна шумит примерно на 20 дБ, его можно оставлять в спальне на ночь.

Управляется через приложение Xiaomi Home и голосом.

Учтите: очиститель высотой больше 80 см, ему нужно место в комнате, а фильтр придётся менять примерно раз в год.

Цена: от 33 900 ₽

Xiaomi Smart Dehumidifier Lite: ванная без плесени в швах

Чёрные точки на швах плитки и затхлый запах в кладовке появляются из-за сырости. Их можно каждый месяц оттирать химией, а можно убрать саму причину. Осушитель забирает лишнюю влагу из воздуха, и плесени просто не на чем расти.

За сутки он вытягивает до 13 литров воды и рассчитан на помещения до 25 м². Бака на 3 литра хватает примерно на 10 часов работы, для постоянного режима есть сливной шланг. Режимов три: умный, сушка белья и ночной, в ночном осушитель шумит на 34 дБ. Когда бак наполняется, он отключается сам, а на колёсиках его легко перекатить из ванной в спальню или к сушилке с бельём.

Управляется через приложение Xiaomi Home, там же можно задать нужную влажность.

Учтите: весит осушитель около 11 кг, а бак без шланга придётся регулярно выливать.

Цена: от 18 490 ₽

Townew T1S: ведро, которое само меняет пакет

Мусорное ведро кажется последним местом, куда нужна техника, пока не вспомнишь, как завязываешь переполненный пакет и ищешь новый. Townew делает это сам. Крышка открывается, когда к ней подносишь руку, а когда ведро заполнено, оно запаивает пакет и натягивает следующий из встроенного картриджа.

Запах наружу не выходит: крышка закрывается плотно, пакет запечатан. Аккумулятор держит около месяца, руками ведро трогать не нужно вообще.

Учтите: пакеты фирменные, в картриджах. Обычные мешки не подойдут, сменный запас придётся докупать.

Цена: от 7 100 ₽

HOTO Electric Spin Scrubber: трёт сама, наклоняться не нужно

Отмывать ванну и швы плитки тяжело в основном из-за позы: на коленях и с губкой. Электрощётка вращается сама, а телескопическая штанга вытягивается до 130 см, поэтому ванну, душевую и верх кафеля можно мыть стоя.

Головка повёрнута на 45 градусов и заходит в углы. Скоростей две, в комплекте шесть насадок, от жёсткой щётки до плоской для кафеля. Корпус защищён по IPX7, щётку можно спокойно мочить. Аккумулятора на 4000 мАч хватает до 110 минут работы.

Учтите: со штангой щётка весит около 800 граммов, при долгой уборке над головой рука устанет.

Цена: от 6 300 ₽

Как выбрать технику для уборки дома

Выбирайте технику под конкретные задачи, а не по количеству функций. Каждый из пяти приборов решает свою проблему:

Надоело вытряхивать пылесос: Polaris PVCSDC 3000 со станцией самоочистки избавит от необходимости постоянно очищать контейнер.

Polaris PVCSDC 3000 со станцией самоочистки избавит от необходимости постоянно очищать контейнер. В воздухе много пыли и пыльцы: Xiaomi Smart Air Purifier Elite поможет очищать воздух от мелких частиц и аллергенов.

Xiaomi Smart Air Purifier Elite поможет очищать воздух от мелких частиц и аллергенов. В ванной сыро, а бельё долго сохнет: Xiaomi Smart Dehumidifier Lite снизит влажность и поможет предотвратить появление плесени.

Xiaomi Smart Dehumidifier Lite снизит влажность и поможет предотвратить появление плесени. Не хочется возиться с мусорными пакетами: Townew T1S самостоятельно запечатывает заполненный пакет и устанавливает новый.

Townew T1S самостоятельно запечатывает заполненный пакет и устанавливает новый. Тяжело отмывать ванну и плитку: электрическая щётка HOTO с телескопической ручкой позволит убираться без лишних усилий.

Необязательно покупать всё сразу. Начните с прибора, который решает самую частую бытовую проблему. Перед покупкой учитывайте площадь помещения, размеры техники и дополнительные расходы на фильтры, пакеты и другие расходники.