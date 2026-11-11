POCO X8s вышел в России: характеристики и цены
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POCO X8s вышел в России с зумом 2,5x и зарядкой на 100 Вт

Версия с 8/256 ГБ памяти стоит 25 600 рублей в России.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:57
POCO X8s вышел в России с зумом 2,5x и зарядкой на 100 Вт

POCO сообщила о выходе серии смартфонов X8s на российский рынок. Линейка позиционируется как сбалансированное решение со стеклянным корпусом, компактными габаритами и качественным приближением при доступной стоимости.

Задняя панель выполнена из стекла, рамка — из изогнутого алюминия, а декоративный блок камер окрашен в цвет корпуса. Акцентом служит золотистая дуга на задней панели.

Дизайн и производственные процессы унифицированы с серией Xiaomi 17. AMOLED-экран диагональю 6,35 дюйма получил разрешение 1,5K и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3500 нит. Для защиты зрения предусмотрена технология DC Dimming, а дисплей получил три сертификата TÜV Rheinland.

В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Смартфоны также получили модуль NFC, поддержку двух SIM-карт, звук высокого разрешения с Dolby Atmos и операционную систему HyperOS 3.

Аппаратная платформа построена на процессоре Snapdragon 7 Gen 4, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Доступны конфигурации 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 6330 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, заявленное время воспроизведения видео превышает 24 часа.

Цены на конфигурации:

  • 8/256 ГБ — 25 600 рублей
  • 12/512 ГБ — 30 720 рублей
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