Xiaomi представила бюджетный игровой монитор Redmi Monitor G34WQ с поддержкой 180 Гц

Xiaomi выпустила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Redmi G34WQ по доступной цене. Он поступит в продажу 17 января и обойдется в 1499 юаней (~18 200 рублей).

Монитор получил разрешение 3440×1440, частоту обновления 180 Гц, кривизну 1500R, покрытие цветовой гаммы DCI-P3 в 95%, время отклика 1 мс, яркость 350 нит и точность цветопередачи ΔE<2.

По заявлениям Xiaomi, соотношение сторон 21:9 экрана позволяет расширить поле зрения на 30% по сравнению с экраном 16:9. Игровой монитор может фильтровать коротковолновый синий свет и поддерживает режим затемнения постоянного тока.

Устройство поставляется с подставкой, позволяющей регулировать положение экрана. Кроме того, монитор можно повесить на стену. Он оснащен портами Displayport 1.4, HDMI 2.0 и 3,5 мм, а также имеет RGB-подсветку на тыльной стороне панели.