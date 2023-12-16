GEEK WEEK №6: Twitch превратился в Onlyfans, нейроковры от Яндекса и конец E3

Прошедшая неделя была насыщена различными событиями. Если вы что-то пропустили, не переживайте. Именно здесь мы собрали последние новости на сегодня о технике, играх и всем, что может быть интересным.

Что интересного произошло с 11 по 16 декабря:

Apple предложила открыть Apple Pay для всех

Компания Apple выразила готовность предоставить доступ к чипу NFC в iPhone для конкурентов в Евросоюзе.

Это позволит использовать сторонние платежные средства, а не ограничиваться только Apple Pay, что являлось основной претензией банков к компании.

Сейчас NFC-чип в iPhone используется исключительно для фирменного сервиса Apple Pay, ограничивая возможности других платежных приложений.

Такое решение позволит корпорации избежать публичных претензий со стороны Евросоюза относительно Apple Pay.

Twitch на сутки превратился в Onlyfans

14 декабря видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр Twitch неожиданно внёс изменения в свою политику.

Платформа разрешила исполнять эротические танцы, делать надписи на обнаженных частях тела, таких как грудь или ягодицы, а также показывать нарисованные обнаженные половые органы или анимации.

Утверждалось, что такие изменения направлены на поддержку сообщества художников и женщин на платформе.

15 декабря решение было отменено. С основным аргументом, что большая часть созданного контента вызвала обеспокоенность сообщества и сама платформа разделяет эти опасения.

Яндекс выпустил коллекцию «нейроковры»

Принты для коллекции ковров создал Шедеврум — приложение на основе диффузионной нейросети YandexART.

Это первая коллекция Яндекса, в которую вошли интерьерные объекты и вещи для дома. Кроме самих ковров, в ней есть и другие предметы. Например, маленький коврик на стол, магнит, коврик для мышки и даже футболки с крохотными нашитыми коврами.

Продаются нейроковры и другие предметы в Яндекс Музее в Москве и Санкт-Петербурге, а также на маркетплейсах.

Финал сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» изменят

С 12 декабря в сеть “слили” финальную 8 серию картины с копирайтами студии.

В материалах можно увидеть хромакей, частичную пропажу голосов и некачественную озвучку.

В телеграм-канале Жора Крыжовников (режиссер, сценарист и продюсер) и Андрей Золотарев (соавтор сценария) официально заявили, что история «завершится иначе», а смотреть “сырой” продукт не рекомендуют.

В России представят аналог Telegram

Компания НТЦ ИТ РОСА занимается разработкой российского аналога Telegram – платформы для коммуникаций «РОСА Мессенджер».

Приложение будет интегрировано в систему мобильного телефона Р-ФОН, который дебютирует вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» уже 18 декабря в Москве.

В 2024 году планируется распространить мессенджер на другие мобильные устройства и компьютеры.

На первом этапе он будет доступен только для устройств, работающих на операционной системе РОСА «Хром» семейства Linux.

В «Яндекс Go» появились китайские электромобили премиум-класса Zeekr 009

Сервис «Яндекс Go» пополнил свой автопарк китайскими электрическими автомобилями премиум-класса Zeekr 009, которые уже доступны пользователям тарифа Elite.

Zeekr 009 представляет собой минивэн класса люкс с просторным салоном, оборудованным сиденьями с функцией массажа, а также выдвижными столиками.

Ранее в тарифный план были включены седаны Hongqi H5 и Hongqi H9.

Игры

Игровая выставка E3 закрыта навсегда

Entertainment Software Association (ESA) объявила об окончании проведения выставки Electronic Entertainment Expo (E3).

Отмена E3 в 2023 году произошла из-за низкого интереса со стороны ведущих издателей: Sony, Microsoft, Nintendo, SEGA, Tencent и Ubisoft отказались выступать на мероприятии.

E3 с 1995 года была ключевым событием в игровой индустрии, однако ее значимость начала уменьшаться в последние годы. Ведущие издатели предпочли проводить собственные онлайн-мероприятия для демонстрации игр.

Организаторы выставки выразили благодарность участникам за приятные воспоминания и отправили прощальное сообщение через твиттер, завершив его подписью «GGWP».

Слившего GTA 6 хакера упекли в психлечебницу

18-летний хакер Арион Куртаж из киберпреступной группировки Lapsus$, стоявший за прошлогодней утечкой материалов Grand Theft Auto, пообещал вернуться к преступной деятельности, когда выйдет из тюрьмы.

Суд пришел к выводу, что годовой арест никак не повлиял на парня, а прямое высказанное желание продолжить совершать преступления свидетельствует о его психических отклонениях.

Хакеру вынесли временное решение о помещении в психиатрическую лечебницу на минимальный срок в 12 недель.

Браузер Opera GX получил «паническую кнопку»

При нажатии на «горячую» клавишу, скроются все вкладки и автоматически откроются «скучные» сайты — например, «Википедия».

Опция стала доступна после декабрьского обновления и работает без ограничений по регионам.

Для активации функции Panic Button необходимо включить опцию «Early Bird» в настройках браузера. Это можно сделать быстро через поиск в параметрах Opera GX.

Геймплейный трейлер второго DLC для Atomic Heart

В трейлере разработчики показали, как будет выглядеть игровой процесс за разных героев и с какими врагами предстоит столкнуться.

Дополнение «Узник Лимбо» выйдет 6 февраля 2024 на ПК, PlayStation и Xbox.

DLC завершит одну из концовок игры.

Трилогия ремастеров GTA вышла на iOS и Android

Мобильные версии переизданной трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition теперь доступны для устройств iOS и Android.

Бесплатные версии GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas доступны для подписчиков Netflix. Остальным пользователям придется раскошелиться – каждая игра стоит $20 (~1800 рублей).

В мобильных версиях представлен ряд дополнительных усовершенствований, в том числе режим «Классическое освещение», благодаря которому небо будет выглядеть как в оригинальных играх.

Выход ремастера состоялся на ПК и консоли в 2021 году, однако, сразу же получил шквал критики из-за багов, обновленных (в худшую сторону) моделей персонажей и дефектов текстур.

Хоррор Little Nightmares вышел на iOS и Android

Little Nightmares — популярный хоррор-квест о девочке в жёлтом плаще, которой предстоит сбежать с корабля, заполненного монстрами.

Игра доступна для покупки на iOS и Android по цене 5,99 долларов.

На этом выпуск подошел к концу. Совсем скоро новый год, а значит самое время создавать настроение. Посмотрите свежую подборку красивых зимних обоев для своего смартфона.

Увидимся в следующие выходные!