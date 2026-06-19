Новый iPad mini OLED. Всё, что известно о компактном планшете Apple

Apple не трогала iPad mini с октября 2024 года. Это нормально. Маленький планшет в Купертино обновляют примерно раз в три года, и каждый раз вокруг него собирается одинаковый набор слухов про OLED, новый чип и подросшую цену.

В 2026 году этот набор наконец выглядит правдоподобно. Собрали всё, что сейчас известно про следующую модель, и сразу оговоримся. Официально Apple ничего не анонсировала. Дальше идут утечки, отчёты аналитиков и данные из цепочки поставок, а не факты.

Когда ждать новый iPad mini

Самая частая версия указывает на вторую половину 2026 года. Чаще всего называют сентябрь или октябрь, то есть привычное осеннее окно Apple. Инсайдер Instant Digital говорит про второе полугодие 2026 года как про самый ранний срок. Аналитики DSCC ещё в декабре писали про планшет с OLED-экраном диагональю около 8,5 дюйма с запуском в 2026 году.

Полностью исключать перенос на 2027 год нельзя. Цикл обновления mini всегда был рваным, а на фоне дефицита памяти и общего давления на компоненты Apple вполне может сдвинуть сроки. Так что если вам нужен компактный планшет прямо сейчас, ждать бесконечно смысла нет. Если можете потерпеть, терпите.

Дисплей. Ради этого всё и затевается

Главная причина шумихи — это переход на OLED. Сейчас в mini стоит 8,3-дюймовая LCD-матрица с частотой 60 Гц, и она давно выглядит скромно на фоне остальной линейки. OLED даст глубокий чёрный, лучший контраст и более точные цвета. Заодно панель тоньше, так что корпус может немного похудеть.

Есть нюанс. В iPad Pro используется двухслойная OLED-матрица. Для mini ждут более простую однослойную LTPS-панель, а значит и яркость, скорее всего, будет ниже, чем у старшей модели. Диагональ может подрасти с 8,3 до примерно 8,7 дюйма за счёт более тонких рамок.

Отдельный вопрос про ProMotion. Прямых данных про 120 Гц нет. Но раз даже базовый iPhone 17 получил 120 Гц, было бы странно оставить первый OLED-mini на 60 Гц.

Чип A19 Pro

В коде, который Apple случайно засветила ещё в августе, нашёлся iPad mini под кодовым именем J510/J511 с чипом A19 Pro. Это тот же процессор, что стоит в iPhone Air и iPhone 17 Pro. Скорее всего, mini достанется средняя версия A19 Pro, как в iPhone Air, с одним урезанным ядром GPU. По меркам компактного планшета этого с запасом.

Есть и более смелая версия. Один из инсайдеров утверждает, что Apple может поставить в mini ещё не вышедший A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе, тот самый, что ждут в iPhone 18 Pro.

Звучит красиво, но история подсказывает обратное. iPad mini далеко не всегда получал самый свежий чип Apple на момент выхода, так что вариант с A19 Pro выглядит реалистичнее.

Память и накопитель

По слухам, оперативной памяти станет 12 ГБ против нынешних восьми. Для локальных функций Apple Intelligence это полезнее любого роста гигагерц.

Базовый объём накопителя могут поднять со 128 до 256 ГБ. Изменение приятное, но именно оно с большой вероятностью и потянет за собой ценник.

Корпус и влагозащита

Дизайн, судя по всему, остаётся прежним. Плоские грани, Touch ID в кнопке питания, USB-C, поддержка Apple Pencil Pro. Зато появляется то, чего у iPad не было никогда. Влагозащита.

Чтобы её добиться, Apple якобы переделала акустику. Вместо привычных динамиков с отверстиями планшет получит вибрационную систему, которая использует поверхности корпуса как мембрану.

Меньше отверстий означает меньше путей для воды и пыли, то есть более герметичный корпус. Идея не новая, ещё в патенте 2014 года Apple описывала акустику, которая заставляет плоские панели вибрировать и издавать звук.

Точный класс защиты пока никто не называет.

Связь

Здесь обновление предсказуемое и приятное. Ждут фирменный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread вместо нынешнего Wi-Fi 6E.

Версии с сотовой связью, по слухам, получат модем Apple C1X, который Apple уже ставит в iPad Air и iPad Pro. Он экономичнее решений Qualcomm, хотя mmWave 5G по-прежнему не поддерживает. Для планшета это не потеря.

Камеры

Тут всё скучно. Ждут прежние 12 Мп сзади и 12 Мп спереди. iPad mini покупают не ради фотографии, а ради экрана и размера, так что серьёзных изменений в камерах никто и не просит.

Цена

Сейчас iPad mini стоит от $499. После перехода на OLED и роста стоимости компонентов ценник, по слухам, вырастет, и Марк Гурман из Bloomberg говорит про прибавку до 100 долларов.

Часть утечек прямо называет стартовые $599, особенно если базовый объём памяти удвоят. Иными словами, компактность Apple продолжит продавать с наценкой.

Главный конкурент прямо сейчас. Huawei MatePad Mini

Пока Apple раскачивается, на рынке уже есть компактный планшет с тем самым OLED, ради которого все ждут новый mini. Это Huawei MatePad Mini, и он недавно был у нас на обзоре.

Формально он предлагает то, что iPad mini пока только обещает. Экран 8,8 дюйма на OLED, частота до 120 Гц по спецификации, корпус толщиной 5,1 мм и вес 255 граммов. Плюс матовое покрытие PaperMatte, которое читается даже на солнце. По ощущениям в руке он ближе к смартфону, чем к планшету, и это не комплимент ради комплимента, а просто факт про габариты.

Без оговорок не обошлось. Внутри стоит Kirin 9010B, в Geekbench 6 это примерно 1290 и 3218 баллов, то есть уровень флагмана пары прошлых лет, а не свежего Apple Silicon. Главное же ограничение это HarmonyOS без сервисов Google из коробки. Для кого-то мелочь, для кого-то стоп-фактор.

Если OLED в компактном планшете нужен прямо сейчас и вы готовы жить без Google-сервисов, MatePad Mini уже лежит на складах маркетплейсов. Подробно про Huawei можно почитать в отдельном обзоре.

Стоит ли ждать

Если коротко, да. Нынешний mini хорош, но это устройство 2024 года с LCD и 60 Гц. Следующая модель обещает OLED, заметно более мощный чип, больше памяти, современный Wi-Fi и первую в истории линейки влагозащиту. Ради этого набора потерпеть несколько месяцев логично.

Покупать прямо сейчас имеет смысл только в одном случае. Планшет нужен срочно, а ждать неизвестно сколько вы не готовы. Во всех остальных ситуациях я бы дождался анонса, благо ждать осталось, по всем признакам, не очень долго.

Все характеристики выше основаны на утечках и прогнозах аналитиков. Apple официально новый iPad mini не представляла, поэтому финальные спецификации и цена могут отличаться.

Статья обновляется по мере появления данных.