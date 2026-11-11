OpenAI отключит голосовые режимы Advanced и Standard
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OpenAI сделает GPT-Live основным голосовым режимом ChatGPT

Advanced пока сохранится для видео и демонстрации экрана.
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Редакция The GEEK вчера в 20:53
OpenAI сделает GPT-Live основным голосовым режимом ChatGPT

OpenAI сообщила, что 11 декабря 2026 года отключит голосовые режимы Advanced и Standard в ChatGPT.

Сейчас в ChatGPT доступны три голосовых варианта: Advanced, Standard и GPT-Live. Компания намерена объединить голосовое общение с помощью GPT-Live.

По данным OpenAI, после запуска GPT-Live использование голосовых функций почти удвоилось. Почти все пользователи, которые общаются с ChatGPT голосом, уже перешли на новый режим.

chatgpt-thegeek

Режим Advanced сохранится для видео в реальном времени и демонстрации экрана. Эти возможности продолжат работать в прежнем режиме, пока GPT-Live не получит аналогичную поддержку.

OpenAI планирует перенести функции Advanced и Standard в GPT-Live. Сроки появления видео и демонстрации экрана в GPT-Live компания не назвала.

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