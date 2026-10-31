От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone

Аксессуаров для iPhone выпускают тысячи, но далеко не все заслуживают внимания. Одни покупки действительно упрощают жизнь, другие после пары использований отправляются в ящик.

В подборку вошли устройства для разных задач, от тонкого повербанка с MagSafe до внешнего накопителя и игрового контроллера. Большинство подойдут владельцам iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro и других моделей с USB-C. Для чехлов и защитных стёкол важно выбирать вариант под конкретный смартфон.

Magssory Pride: тонкий повербанк с MagSafe для iPhone

Когда iPhone вот-вот разрядится, а до ближайшей розетки ещё далеко, небольшой повербанк может здорово выручить. Magssory Pride примагничивается к задней панели смартфона и заряжает его без проводов. Толщина всего 8,6 мм, вес 120 г, поэтому телефон по-прежнему удобно держать в руке и носить в кармане.

Корпус выполнен из алюминия, силикона с покрытием soft-touch и арамидного волокна. Внутри аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой Qi2 и беспроводной зарядкой до 15 Вт. На полноценную зарядку современного iPhone рассчитывать не стоит, но добавить несколько часов автономности вполне реально.

Есть и пара любопытных мелочей. Светодиоды показывают оставшийся заряд, через USB-C можно подключить второе устройство, а дополнительные магниты на обратной стороне позволяют закрепить кошелёк MagSafe. При необходимости повербанк зарядит и AirPods с беспроводным футляром.

Цена: 9 990 ₽

Spigen Ultra Hybrid Zero One: чехол с необычным дизайном

Зачем прятать красивый iPhone в скучный чехол, если можно сделать его ещё интереснее? Spigen Ultra Hybrid Zero One превращает заднюю панель смартфона в подобие прозрачного корпуса с видимой электроникой. Здесь можно рассмотреть имитацию внутренних компонентов, вплоть до мелких деталей. Выглядит необычно и особенно понравится любителям техники.

Но интересен чехол не только внешностью. Жёсткая спинка и гибкие боковые грани защищают корпус от повреждений, а воздушные подушки в углах помогают смягчать удары при падениях. Предусмотрены и выступающие бортики вокруг экрана и камер.

Встроенные магниты обеспечивают совместимость с MagSafe, поэтому можно использовать беспроводную зарядку и магнитные аксессуары. При этом чехол не делает iPhone чрезмерно массивным. Главное, выбрать версию под свою модель смартфона.

Цена: от 3 000 ₽

Secrid MagSafe: стильный кошелёк для iPhone

Кошелёк, который выглядит как продолжение iPhone и переживёт не один смартфон. Голландская Secrid объединила фирменный алюминиевый картхолдер с MagSafe. Получился компактный аксессуар с минималистичным дизайном и удобным механизмом, который одним движением выдвигает банковские карты веером.

Внутри помещается до шести плоских карт, защищённых от повреждений и нежелательного RFID-сканирования. Благодаря магнитам кошелёк крепится прямо к iPhone, хотя с чехлом MagSafe держится надёжнее.

У нас Secrid MagSafe уже побывал на тестировании. Подробнее о впечатлениях рассказали в отдельном материале на The GEEK.

Цена: от 6 000 ₽

Anker Nano 45W: компактная зарядка на каждый день

Старые адаптеры на 5 Вт до сих пор работают с iPhone, но заряжать ими современные модели слишком долго. Anker Nano 45W поддерживает быструю зарядку через USB-C и занимает немного места. Такой блок удобно держать дома или брать с собой в поездки.

Максимальная мощность составляет 45 Вт, поэтому адаптер подойдёт не только для iPhone, но и для iPad, а также некоторых ноутбуков. Смартфон самостоятельно регулирует потребление энергии, не забирая все доступные 45 Вт.

Порт USB-C всего один, поэтому одновременно заряжать несколько устройств не получится. Зато один адаптер можно использовать с разными гаджетами, не подбирая для каждого отдельный блок питания.

Цена: от 2 700 ₽

SanDisk Creator Phone SSD: дополнительный терабайт для iPhone

Снимать видео в высоком качестве на iPhone приятно до момента, когда память заканчивается посреди записи. Особенно быстро свободное место исчезает при работе с тяжёлыми роликами в ProRes. Внешний SSD решает проблему без необходимости удалять старые фотографии и приложения.

SanDisk Creator Phone SSD крепится магнитами MagSafe к задней панели смартфона, а для передачи данных подключается коротким кабелем USB-C. На накопитель можно сохранять большие видеофайлы, переносить материалы на компьютер и записывать совместимые форматы ProRes напрямую с iPhone.

Модель выпускается в версиях на 1 и 2 ТБ, поддерживает скорость чтения до 1000 МБ/с и имеет защиту IP65 от пыли и воды. Правда, для обычных фотографий и переписок покупка вряд ли оправдана. А вот тем, кто регулярно снимает много видео на iPhone Pro, дополнительное хранилище может серьёзно упростить работу.

Цена: от 24 700 ₽ за 1 ТБ

Backbone One: превращаем iPhone в игровую консоль

Играть на сенсорном экране удобно далеко не во всё. В гонках ещё можно привыкнуть к виртуальным кнопкам, но в экшенах и играх с большим количеством команд физическое управление заметно приятнее.

Backbone One подключается к iPhone через USB-C и добавляет привычные стики, кнопки, курки и крестовину. Смартфон оказывается между двумя половинами контроллера, превращаясь в компактную портативную консоль. Никакой отдельной батареи или сопряжения по Bluetooth не требуется.

Геймпад работает с совместимыми играми для iOS, Apple Arcade и сервисами удалённой игры, включая PS Remote Play. Можно продолжить прохождение игры с PlayStation на экране iPhone, если позволяют подключение и настройки. Перед покупкой стоит проверить совместимость своего чехла и выбрать именно второе поколение Backbone One с USB-C.

Цена: ~10 900 ₽

Какие аксессуары для iPhone действительно нужны?

Хорошие аксессуары для iPhone интересны не только своими возможностями. Не меньшее значение имеют дизайн, материалы и внимание к мелочам, которые замечаешь при повседневном использовании.

Мы постарались собрать именно такие решения. Каждое по-своему дополняет iPhone, будь то дополнительная автономность, удобство или новые сценарии использования. Причём многие из них смогут прослужить дольше самого смартфона.