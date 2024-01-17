«Объект X»: представлен концепт смартфона Илона Маска с двумя дисплеями

Дизайнер Антонио Де Роса представил концепт смартфона, который мог бы выпустить Илон Маск. Устройство с двумя дисплеями и футуристическим дизайном получило название «Объект X».

Концепт «Объект X» получил 6,9-дюймовый основной экран и слегка ассиметричный дизайн. При этом правый нижний угол острее трех остальных, что отсылает к логотипу соцсети X. Там же находится специальная кнопка, которая выполняет функцию кнопки действия. Она используется для запуска приложения X, электрокара Tesla и чат-бота Grok.

Особенностью смартфона является дополнительный дисплей на тыльной стороне устройства. Он предназначен в основном для просмотра ленты Х. Боковая панель также позволяет переключаться между Twitter и Tesla.

Блок камер выполнен в форме логотипа Х и имеет четыре сенсора. Подразумевается, что искусственный интеллект будет обрабатывать получившиеся снимки, обеспечивая отличное качество.

Дизайнер согласен с тем, что смартфон выглядит вызывающе. Однако, он уверен, что его бы точно купили, как минимум потому что он от Илона Маска.