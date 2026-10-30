10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Повербанк выручает, когда смартфон садится в самый неподходящий момент. Но провода и лишний вес только мешают. Baseus PicoGo AM52 предлагает решение: магнитное крепление, 10 000 мА·ч и быструю беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт.

Я проверил новинку в паре с iPhone 17 Pro Max и выяснил, насколько она удобна в повседневном использовании, крепко ли держится на смартфоне и сильно ли нагревается.

Характеристики Baseus PicoGo AM52

Модель: PicoGo AM52 (PB7192Z-P1A1)

Ёмкость: 10 000 мА·ч

Беспроводная зарядка: Qi2.2, до 25 Вт (iPhone 16, iPhone 17 и iPhone 18), до 15 Вт для iPhone 12–15 и других Qi2/Qi-устройств

Проводной выход: USB-C, до 45 Вт

Вход: USB-C, до 30 Вт, полная зарядка примерно за 1,5 часа

Одновременная зарядка: два устройства, по беспроводу и по кабелю

Магниты: 16 магнитов N52

Охлаждение: графеновый слой, алюминиевый корпус, датчик температуры NTC

Материалы: алюминиевый сплав, силиконовая контактная поверхность

Индикация: светодиодные точки на торце, кнопка на боковой грани

Размеры: 102 × 67 × 16 мм

Вес: около 196 г

Можно брать в самолёт: да, в ручную кладь

Цена на момент обзора: ~4 090 ₽

Комплектация и внешний вид

В коробке находятся сам повербанк, короткий кабель USB-C на USB-C длиной 30 см и документация. Блока питания нет, поэтому для зарядки от розетки понадобится собственный адаптер.

Короткий кабель здесь вполне уместен. Его удобно использовать на ходу, когда смартфон и повербанк находятся рядом, а лишний провод только мешает.

Внешний вид

Внешне PicoGo AM52 напоминает небольшой металлический брусок со скруглёнными краями. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с матовой обработкой. Поверхность приятная на ощупь, не скользит и не собирает отпечатки так активно, как глянцевый пластик.

Сторона, прилегающая к смартфону, покрыта мягким силиконом. Он защищает контактную поверхность от царапин и помогает аккумулятору увереннее держаться на корпусе телефона. Здесь же расположено магнитное кольцо с обозначением Qi2 25W.

Сборка оставляет приятное впечатление. Ничего не люфтит, корпус не прогибается, а скруглённые грани не впиваются в ладонь.

Управление максимально простое. На боковой грани находится кнопка, а четыре небольших светодиода показывают оставшийся заряд.

На нижнем торце расположен единственный разъём USB-C. Он используется как для зарядки самого повербанка, так и для подключения других устройств.

Отдельный вопрос к габаритам. При толщине 16 мм PicoGo AM52 действительно выглядит аккуратно для своей ёмкости. Однако вместе с iPhone конструкция становится ощутимо толще, а дополнительные 196 граммов хорошо чувствуются в руке.

Носить такую связку постоянно в кармане джинсов будет удобно не каждому. Зато для поездок, прогулок и длительных съёмок формат вполне практичный.

Магнитное крепление и Qi2.2

Одна из главных особенностей PicoGo AM52 заключается в поддержке нового стандарта Qi2.2, который увеличивает мощность беспроводной зарядки с 15 до 25 Вт. Разница заметная, особенно когда нужно быстро подзарядить смартфон без кабеля.

Правда, максимальная мощность доступна не всем. Например, до 25 Вт могут получать совместимые модели iPhone 16, 17 и 18 с актуальной версией iOS. На iPhone 12–15 мощность ограничена 15 Вт или ниже в зависимости от модели.

При этом 25 Вт не поддерживаются постоянно. По мере зарядки смартфон регулирует мощность с учётом температуры и состояния аккумулятора, поэтому фактическая скорость может меняться.

За крепление отвечают 16 магнитов N52. Повербанк достаточно поднести к задней панели iPhone, после чего он фиксируется в нужном положении.

Во время тестирования я носил смартфон с аккумулятором в кармане, отвечал на сообщения и фотографировал. PicoGo AM52 держался уверенно и не смещался при обычном использовании. Правда, дополнительные 196 граммов заметно увеличивают вес смартфона, особенно если долго держать его одной рукой.

С чехлами тоже есть нюанс. Лучше использовать модели с поддержкой MagSafe или магнитным кольцом. Обычный толстый чехол может ослабить крепление и снизить эффективность беспроводной зарядки.

Зарядка по кабелю: до 45 Вт

Магнитная зарядка удобна, но иногда хочется побыстрее. И тут PicoGo AM52 есть чем удивить: через USB-C он выдаёт до 45 Вт. Причём заряжать можно не только iPhone, но и Android-смартфоны, планшеты и даже некоторые ноутбуки.

Например, если MacBook Air начинает разряжаться, а розетки поблизости нет, повербанк вполне может выручить. На полную зарядку ноутбука его ёмкости, конечно, не хватит, зато продлить время работы вполне реально.

Со смартфонами всё ещё интереснее. По кабелю зарядка обычно идёт быстрее, а энергия расходуется эффективнее, чем при беспроводном подключении. Правда, 45 Вт не означают, что любой гаджет будет заряжаться с такой мощностью. Всё зависит от возможностей самого устройства.

Можно заряжать и два гаджета одновременно. Например, примагнитить повербанк к iPhone, а через USB-C подключить наушники. Удобно, когда под рукой сразу несколько разряженных устройств. Только стоит учитывать, что при таком подключении мощность делится между ними, поэтому скорость зарядки будет ниже.

Сколько зарядок дают 10 000 мА·ч

На первый взгляд кажется, что 10 000 мА·ч хватит на пару полных зарядок смартфона. Но на практике всё немного иначе. Часть энергии теряется при передаче, особенно без проводов, поэтому реальный запас оказывается меньше заявленного.

Например, современный iPhone 18 Pro можно зарядить примерно полтора раза по кабелю или чуть больше одного раза через магнитную зарядку. Конечно, цифры ориентировочные: многое зависит от нагрева, состояния батареи и того, пользуетесь ли вы смартфоном во время зарядки.

Впрочем, для повседневных задач такого запаса более чем достаточно. Даже если весь день пользоваться навигацией, снимать фото и видео или активно сидеть в интернете, PicoGo AM52 поможет не остаться с разряженным смартфоном. Достаточно примагнитить повербанк к задней панели и продолжать заниматься своими делами.

Нагрев при беспроводной зарядке

Нагрев остаётся одним из главных недостатков магнитных аккумуляторов. Особенно при высокой мощности, когда смартфон и повербанк находятся вплотную друг к другу.

При повышении температуры телефон может автоматически снизить мощность зарядки или временно приостановить процесс. Поэтому хорошие показатели на коробке далеко не всегда гарантируют такую же скорость на практике.

В PicoGo AM52 производитель предусмотрел систему отвода тепла, состоящую из нескольких элементов. Графеновый слой помогает распределять тепло, алюминиевый корпус участвует в его рассеивании, а температурный контроль регулирует мощность при необходимости.

При использовании с iPhone 17 Pro Max повербанк становился тёплым, но неприятного нагрева я не заметил. Держать смартфон в руках оставалось комфортно. Более того, предусмотрены и стандартные механизмы защиты, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.

Итого

Baseus PicoGo AM52 понравился прежде всего сочетанием удобства и скорости. Примагнитил к iPhone и можно дальше пользоваться смартфоном без проводов. Причём благодаря новому стандарту Qi2.2 совместимые современные iPhone заряжаются беспроводным способом с мощностью до 25 Вт вместо привычных 15 Вт. Разница ощутимая, особенно когда нужно быстро восполнить заряд. А если хочется ещё быстрее, на помощь приходит USB-C с мощностью до 45 Вт.

В путешествиях PicoGo AM52 тоже пригодится. Ёмкость 10 000 мА·ч укладывается в стандартные авиационные ограничения, поэтому повербанк можно брать с собой в самолёт, не опасаясь, что его изымут на досмотре из-за превышения лимита. Главное, перевозить в ручной клади и учитывать правила авиакомпании.

Без компромиссов не обошлось. Дополнительные 196 граммов на смартфоне ощущаются, а подставки и точной индикации заряда порой не хватает. Впрочем, для такой ёмкости размеры остаются вполне разумными.

В итоге PicoGo AM52 оказался тем аксессуаром, который удобно держать под рукой каждый день. Он не занимает много места, избавляет от лишних проводов и, что особенно приятно, не заставляет жертвовать скоростью беспроводной зарядки. Особенно оценят его владельцы новых iPhone, которые смогут раскрыть возможности Qi2.2 в полной мере.