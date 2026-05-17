Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Большие планшеты постепенно стали ноутбуками без клавиатуры: их таскают в рюкзаке, ставят на стол, к ним докупают док-станции. Компактные планшеты пошли в другую сторону. Это то, что реально живёт в руке, в куртке, в сумке через плечо. Их берут в самолёт, в метро, на диван, в очередь к врачу. И за последний год сегмент проснулся: одновременно вышли несколько по-настоящему интересных моделей, причём не только Apple.

Собрал пять компактных планшетов, которые имеет смысл рассматривать прямо сейчас. От айпада, который у всех на слуху, до Huawei с OLED толщиной как спичечный коробок. Все максимально честно: где каждый из них хорош, а где спотыкается.

Что вообще считается компактным планшетом

Граница условная, но удобный ориентир такой: диагональ примерно 8–9 дюймов, вес до 350 г, корпус, в который можно вцепиться одной рукой и не уронить через десять минут.

Всё, что больше 10 дюймов, это уже другой класс задач: там про продуктивность, клавиатуры и стилус как основной инструмент. А мини-планшет это про потребление контента, чтение, гейминг и быстрые заметки на ходу.

Дальше я отсортировал модели не по цене, а по характеру. У каждой свой сценарий, и почти под любого пользователя можно подобрать своё.

Lenovo Legion Y700 (Gen 5) — компактный планшет для тех, кто играет всерьёз

Коротко о главном

Экран: 8,8 дюйма, 3K (3040×1904), 165 Гц, ~600 нит

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Память: до 16 ГБ ОЗУ, до 2 ТБ накопителя, слот microSD

Аккумулятор: 9000 мА·ч, зарядка 68 Вт

Корпус: ~7,6 мм, ~360 г

Динамики: стереопара JBL, Dolby Atmos

ОС: Android 16

Зачем он нужен

Если коротко, это лучший вариант в подборке для мобильного гейминга. Snapdragon 8 Elite в формате 8,8-дюймового планшета это история про эмуляторы, тяжёлые мобильные тайтлы на максималках и облачный гейминг без компромиссов. Два USB-C, microSD, 165 Гц, нормальные динамики.

Что не так

Экран всё ещё LCD, а не OLED. Камеры стоят для галочки. Глобальной версии нет, в Россию едет через параллельный импорт и с китайской прошивкой, что для части пользователей плюс (свобода), а для части минус (Google-сервисы придётся ставить руками). И это всё-таки игровое железо: цена соответствующая.

Кому подходит

Тем, кто хочет получить максимум производительности в компактном корпусе и не боится Android-планшета без шильдика iPad на крышке. Эмуляторщикам, фанатам Genshin и Honkai, всем, кто играет в дороге. Высокая цена полностью оправдана.

Apple iPad mini (7-го поколения) — самый предсказуемый выбор

Коротко о главном

Экран: 8,3 дюйма Liquid Retina, 60 Гц

Процессор: Apple A17 Pro

Память: 128/256/512 ГБ, 8 ГБ ОЗУ

Wi-Fi или Wi-Fi + Cellular (eSIM)

Корпус: ~6,3 мм, ~297 г

Поддержка Apple Pencil Pro и Apple Intelligence (в США)

Зачем он нужен

iPad mini это эталон жанра, к которому приходится прикладывать любого конкурента. Долгая поддержка iPadOS, гигантский каталог приложений, нормальный стилус для заметок и быстрых скетчей, а также предсказуемая перепродажа через два года. Берёте и пользуетесь.

Что не так

60 Гц в 2026 году. Это претензия в первую очередь к Apple, потому что соседи по подборке давно ушли на 120–165 Гц, и при пролистывании ленты разница очевидна даже невооружённым глазом. Плюс знаменитый эффект jelly scroll (желейный скроллинг) в портретной ориентации никуда не делся.

Цена за топовую конфигурацию выглядит почти издевательски на фоне Android-альтернатив.

Кому подходит

Тем, кто уже в экосистеме Apple и не хочет ничего изобретать. Тем, кто берёт планшет для чтения, заметок и YouTube и хочет, чтобы он просто работал годами. Иллюстраторам, которым важен Apple Pencil Pro и редактор Procreate.

HUAWEI MatePad Mini — самый новый

Коротко о главном

Экран: 8,8 дюйма, OLED FullView, 2,5K, 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит

Процессор: Kirin 9010

Память: 8–16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ накопителя

Аккумулятор: 6400 мА·ч, зарядка 66 Вт

Корпус: 5,2 мм, ~255 г

ОС: HarmonyOS 4.3

Связь: только Wi-Fi

Поддержка стилуса M-Pencil Pro 2

Зачем он нужен

Это самый эстетский планшет в подборке. OLED с пиковой яркостью 1800 нит на компактной диагонали выглядит как маленькое окно в другой мир: HDR-контент, тёмные сцены в фильмах, комиксы и манга смотрятся здесь иначе, чем на любом LCD. Корпус 5,1 мм и вес 255 г превращают планшет в гаджет, который реально берёшь с собой каждый день.

Что не так

HarmonyOS 4.3 без Google-сервисов. Kirin 9010 это не Snapdragon 8 Elite по абсолютным цифрам, и для тяжёлых игр Lenovo всё-таки будет быстрее. В магазинах рунета встречается только Wi-Fi-версия, без сотовой связи. И цена от 51 тыс. кому-то покажется высоковатой за 8,8-дюймовый планшет, особенно на фоне Xiaomi Pad Mini ниже в подборке.

Кому подходит

Тем, кто ценит дизайн и качество экрана выше абсолютной производительности. Читателям, любителям кино и комиксов, путешественникам с маленькой сумкой. Тем, кто уже в экосистеме Huawei.

Xiaomi Pad Mini — главный сюрприз

Коротко о главном

Экран: 8,8 дюйма IPS LCD, 3008×1880 (3K), 165 Гц, 700 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 9400+

Память: 8–12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ UFS 4.1

Аккумулятор: 7500 мА·ч, зарядка 67 Вт

Корпус: 6,5 мм, 326 г

Поддержка магнитного стилуса

ОС: Android 15 + HyperOS 2

Зачем он нужен

Это первый по-настоящему глобальный мини-планшет от Xiaomi, и сразу с флагманским железом. Dimensity 9400+, 165 Гц, 3K, 7500 мА·ч, нормальный стилус, цена ощутимо ниже Lenovo. По сочетанию характеристик и доступности на международном рынке это, пожалуй, лучший Android-вариант для большинства людей: и поиграть, и почитать, и порисовать.

Что не так

Экран LCD, не OLED. После MatePad Mini заметно. HyperOS на планшетах всё ещё уступает по плавности и логике iPadOS, плюс местами встречается реклама в системных приложениях, которую приходится отключать руками. И Xiaomi пока не очень хорошо известна на рынке мини-планшетов. Насколько долгой будет поддержка, узнаем по факту.

Кому подходит

Тем, кто хочет максимум функций за разумные деньги. Хорошая «первая покупка» компактного планшета: глобальная версия, нормальные сервисы Google, флагманское железо. Универсальный кандидат, если не упираться в OLED или в чистый Android.

Samsung Galaxy Tab A9 — бюджетная отдушина

Коротко о главном

Экран: 8,7 дюйма TFT LCD, 1340×800, 90 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99

Память: 4–8 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ + microSD

Аккумулятор: 5100 мА·ч, зарядка 15 Вт

Вес: ~332 г

ОС: Android 13/14, One UI

Версии Wi-Fi и LTE

Зачем он нужен

Это совсем другой класс. Tab A9 не флагман и не претендует, а скорее базовый компактный Android-планшет за минимальные деньги: с долгой поддержкой обновлений One UI, сервисами Google, расширяемой памятью и слотом для симки. За свою цену он делает базовые вещи: ютуб, мессенджеры, чтение, лёгкие игры и навигацию.

Что не так

Тут не на что особо жаловаться, потому что и ждать особо нечего: разрешение скромное, процессор средний, экран ничем не выделяется, динамики посредственные. Если возьмёте его, ожидая флагманских ощущений, разочаруетесь. Если возьмёте за разумную сумму как «планшет, который просто есть в доме», получите ровно это.

Кому подходит

Родителям, чтобы дать ребёнку смотреть мультики. Бабушкам и дедушкам для видеосвязи и читалки. В дом как «общий планшет на кухне». Туристам, которым жалко возить в дальние поездки iPad mini.

Кого выбрать в зависимости от сценария

Хочу играть в Genshin/HSR и эмулировать PS2 и Switch. Lenovo Legion Y700 Gen 4 без альтернатив. Snapdragon 8 Elite в этом формате больше нигде не достать.

Хочу самый красивый экран и тонкий корпус. HUAWEI MatePad Mini. OLED с пиковой 1800 нит и 5,1 мм толщины это пока уникальная комбинация.

Уже в экосистеме Apple, нужен надёжный планшет на годы. iPad mini 7. Скучный, но безотказный выбор. И единственный планшет с нормальным стилусом для иллюстраторов.

Хочу всего понемногу за вменяемые деньги. Xiaomi Pad Mini. Лучший баланс цены, характеристик и доступности глобальной версии.

Надо подешевле, для не самых требовательных задач. Samsung Galaxy Tab A9. Без сюрпризов, без претензий, со всеми нужными сервисами.

Что стоит проверить перед покупкой компактного планшета

Регион версии. Планшеты Lenovo Legion Y700 в Россию едут преимущественно из Китая. Уточняйте у продавца наличие глобальной или китайской версии и спрашивайте про возможность установки нужных вам сервисов.

Аксессуары. Стилус и чехол к мини-планшету обычно докупаются отдельно. Проверьте, что вообще существует для выбранной модели: у Lenovo с стилусами исторически беднее, у Apple и Huawei всё хорошо.

Тип экрана. OLED отличается от LCD не цифрами в характеристиках, а ощущениями: чёрный реально чёрный, контраст в HDR другой. Если есть возможность посмотреть вживую перед покупкой, обязательно используйте её.

Поддержка. Apple исторически держит iPad mini в обновлениях по 5–6 лет, Samsung даёт несколько лет One UI. У Lenovo и Xiaomi поддержка короче, и это учитывайте.

Итог

Сегмент компактных планшетов перестал быть «iPad mini и пустота». В 2025–2026 годах сразу несколько производителей вспомнили, что есть люди, которым 11–13 дюймов это перебор, а 6,8 дюймов смартфона уже мало. Кто бы мог подумать, но конкуренция Apple внезапно появилась и сразу с трёх сторон: Lenovo с производительностью, Huawei с дизайном и экраном, Xiaomi с балансом и доступностью.

Данный материал я буду обновлять по мере выхода новых моделей и обзоров. Уже сейчас на горизонте преемник iPad mini, и когда появятся реальные тесты, добавлю их сюда же.