Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Большие планшеты постепенно стали ноутбуками без клавиатуры: их таскают в рюкзаке, ставят на стол, к ним докупают док-станции. Компактные планшеты пошли в другую сторону. Это то, что реально живёт в руке, в куртке, в сумке через плечо. Их берут в самолёт, в метро, на диван, в очередь к врачу. И за последний год сегмент проснулся: одновременно вышли несколько по-настоящему интересных моделей, причём не только Apple.
Собрал пять компактных планшетов, которые имеет смысл рассматривать прямо сейчас. От айпада, который у всех на слуху, до Huawei с OLED толщиной как спичечный коробок. Все максимально честно: где каждый из них хорош, а где спотыкается.
Что вообще считается компактным планшетом
Граница условная, но удобный ориентир такой: диагональ примерно 8–9 дюймов, вес до 350 г, корпус, в который можно вцепиться одной рукой и не уронить через десять минут.
Всё, что больше 10 дюймов, это уже другой класс задач: там про продуктивность, клавиатуры и стилус как основной инструмент. А мини-планшет это про потребление контента, чтение, гейминг и быстрые заметки на ходу.
Дальше я отсортировал модели не по цене, а по характеру. У каждой свой сценарий, и почти под любого пользователя можно подобрать своё.
Lenovo Legion Y700 (Gen 5) — компактный планшет для тех, кто играет всерьёз
Коротко о главном
- Экран: 8,8 дюйма, 3K (3040×1904), 165 Гц, ~600 нит
- Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Память: до 16 ГБ ОЗУ, до 2 ТБ накопителя, слот microSD
- Аккумулятор: 9000 мА·ч, зарядка 68 Вт
- Корпус: ~7,6 мм, ~360 г
- Динамики: стереопара JBL, Dolby Atmos
- ОС: Android 16
Зачем он нужен
Если коротко, это лучший вариант в подборке для мобильного гейминга. Snapdragon 8 Elite в формате 8,8-дюймового планшета это история про эмуляторы, тяжёлые мобильные тайтлы на максималках и облачный гейминг без компромиссов. Два USB-C, microSD, 165 Гц, нормальные динамики.
Что не так
Экран всё ещё LCD, а не OLED. Камеры стоят для галочки. Глобальной версии нет, в Россию едет через параллельный импорт и с китайской прошивкой, что для части пользователей плюс (свобода), а для части минус (Google-сервисы придётся ставить руками). И это всё-таки игровое железо: цена соответствующая.
Кому подходит
Тем, кто хочет получить максимум производительности в компактном корпусе и не боится Android-планшета без шильдика iPad на крышке. Эмуляторщикам, фанатам Genshin и Honkai, всем, кто играет в дороге. Высокая цена полностью оправдана.
Apple iPad mini (7-го поколения) — самый предсказуемый выбор
Коротко о главном
- Экран: 8,3 дюйма Liquid Retina, 60 Гц
- Процессор: Apple A17 Pro
- Память: 128/256/512 ГБ, 8 ГБ ОЗУ
- Wi-Fi или Wi-Fi + Cellular (eSIM)
- Корпус: ~6,3 мм, ~297 г
- Поддержка Apple Pencil Pro и Apple Intelligence (в США)
Зачем он нужен
iPad mini это эталон жанра, к которому приходится прикладывать любого конкурента. Долгая поддержка iPadOS, гигантский каталог приложений, нормальный стилус для заметок и быстрых скетчей, а также предсказуемая перепродажа через два года. Берёте и пользуетесь.
Что не так
60 Гц в 2026 году. Это претензия в первую очередь к Apple, потому что соседи по подборке давно ушли на 120–165 Гц, и при пролистывании ленты разница очевидна даже невооружённым глазом. Плюс знаменитый эффект jelly scroll (желейный скроллинг) в портретной ориентации никуда не делся.
Цена за топовую конфигурацию выглядит почти издевательски на фоне Android-альтернатив.
Кому подходит
Тем, кто уже в экосистеме Apple и не хочет ничего изобретать. Тем, кто берёт планшет для чтения, заметок и YouTube и хочет, чтобы он просто работал годами. Иллюстраторам, которым важен Apple Pencil Pro и редактор Procreate.
HUAWEI MatePad Mini — самый новый
Коротко о главном
- Экран: 8,8 дюйма, OLED FullView, 2,5K, 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит
- Процессор: Kirin 9010
- Память: 8–16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ накопителя
- Аккумулятор: 6400 мА·ч, зарядка 66 Вт
- Корпус: 5,2 мм, ~255 г
- ОС: HarmonyOS 4.3
- Связь: только Wi-Fi
- Поддержка стилуса M-Pencil Pro 2
Зачем он нужен
Это самый эстетский планшет в подборке. OLED с пиковой яркостью 1800 нит на компактной диагонали выглядит как маленькое окно в другой мир: HDR-контент, тёмные сцены в фильмах, комиксы и манга смотрятся здесь иначе, чем на любом LCD. Корпус 5,1 мм и вес 255 г превращают планшет в гаджет, который реально берёшь с собой каждый день.
Что не так
HarmonyOS 4.3 без Google-сервисов. Kirin 9010 это не Snapdragon 8 Elite по абсолютным цифрам, и для тяжёлых игр Lenovo всё-таки будет быстрее. В магазинах рунета встречается только Wi-Fi-версия, без сотовой связи. И цена от 51 тыс. кому-то покажется высоковатой за 8,8-дюймовый планшет, особенно на фоне Xiaomi Pad Mini ниже в подборке.
Кому подходит
Тем, кто ценит дизайн и качество экрана выше абсолютной производительности. Читателям, любителям кино и комиксов, путешественникам с маленькой сумкой. Тем, кто уже в экосистеме Huawei.
Xiaomi Pad Mini — главный сюрприз
Коротко о главном
- Экран: 8,8 дюйма IPS LCD, 3008×1880 (3K), 165 Гц, 700 нит
- Процессор: MediaTek Dimensity 9400+
- Память: 8–12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ UFS 4.1
- Аккумулятор: 7500 мА·ч, зарядка 67 Вт
- Корпус: 6,5 мм, 326 г
- Поддержка магнитного стилуса
- ОС: Android 15 + HyperOS 2
Зачем он нужен
Это первый по-настоящему глобальный мини-планшет от Xiaomi, и сразу с флагманским железом. Dimensity 9400+, 165 Гц, 3K, 7500 мА·ч, нормальный стилус, цена ощутимо ниже Lenovo. По сочетанию характеристик и доступности на международном рынке это, пожалуй, лучший Android-вариант для большинства людей: и поиграть, и почитать, и порисовать.
Что не так
Экран LCD, не OLED. После MatePad Mini заметно. HyperOS на планшетах всё ещё уступает по плавности и логике iPadOS, плюс местами встречается реклама в системных приложениях, которую приходится отключать руками. И Xiaomi пока не очень хорошо известна на рынке мини-планшетов. Насколько долгой будет поддержка, узнаем по факту.
Кому подходит
Тем, кто хочет максимум функций за разумные деньги. Хорошая «первая покупка» компактного планшета: глобальная версия, нормальные сервисы Google, флагманское железо. Универсальный кандидат, если не упираться в OLED или в чистый Android.
Samsung Galaxy Tab A9 — бюджетная отдушина
Коротко о главном
- Экран: 8,7 дюйма TFT LCD, 1340×800, 90 Гц
- Процессор: MediaTek Helio G99
- Память: 4–8 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ + microSD
- Аккумулятор: 5100 мА·ч, зарядка 15 Вт
- Вес: ~332 г
- ОС: Android 13/14, One UI
- Версии Wi-Fi и LTE
Зачем он нужен
Это совсем другой класс. Tab A9 не флагман и не претендует, а скорее базовый компактный Android-планшет за минимальные деньги: с долгой поддержкой обновлений One UI, сервисами Google, расширяемой памятью и слотом для симки. За свою цену он делает базовые вещи: ютуб, мессенджеры, чтение, лёгкие игры и навигацию.
Что не так
Тут не на что особо жаловаться, потому что и ждать особо нечего: разрешение скромное, процессор средний, экран ничем не выделяется, динамики посредственные. Если возьмёте его, ожидая флагманских ощущений, разочаруетесь. Если возьмёте за разумную сумму как «планшет, который просто есть в доме», получите ровно это.
Кому подходит
Родителям, чтобы дать ребёнку смотреть мультики. Бабушкам и дедушкам для видеосвязи и читалки. В дом как «общий планшет на кухне». Туристам, которым жалко возить в дальние поездки iPad mini.
Кого выбрать в зависимости от сценария
Хочу играть в Genshin/HSR и эмулировать PS2 и Switch. Lenovo Legion Y700 Gen 4 без альтернатив. Snapdragon 8 Elite в этом формате больше нигде не достать.
Хочу самый красивый экран и тонкий корпус. HUAWEI MatePad Mini. OLED с пиковой 1800 нит и 5,1 мм толщины это пока уникальная комбинация.
Уже в экосистеме Apple, нужен надёжный планшет на годы. iPad mini 7. Скучный, но безотказный выбор. И единственный планшет с нормальным стилусом для иллюстраторов.
Хочу всего понемногу за вменяемые деньги. Xiaomi Pad Mini. Лучший баланс цены, характеристик и доступности глобальной версии.
Надо подешевле, для не самых требовательных задач. Samsung Galaxy Tab A9. Без сюрпризов, без претензий, со всеми нужными сервисами.
Что стоит проверить перед покупкой компактного планшета
- Регион версии. Планшеты Lenovo Legion Y700 в Россию едут преимущественно из Китая. Уточняйте у продавца наличие глобальной или китайской версии и спрашивайте про возможность установки нужных вам сервисов.
- Аксессуары. Стилус и чехол к мини-планшету обычно докупаются отдельно. Проверьте, что вообще существует для выбранной модели: у Lenovo с стилусами исторически беднее, у Apple и Huawei всё хорошо.
- Тип экрана. OLED отличается от LCD не цифрами в характеристиках, а ощущениями: чёрный реально чёрный, контраст в HDR другой. Если есть возможность посмотреть вживую перед покупкой, обязательно используйте её.
- Поддержка. Apple исторически держит iPad mini в обновлениях по 5–6 лет, Samsung даёт несколько лет One UI. У Lenovo и Xiaomi поддержка короче, и это учитывайте.
Итог
Сегмент компактных планшетов перестал быть «iPad mini и пустота». В 2025–2026 годах сразу несколько производителей вспомнили, что есть люди, которым 11–13 дюймов это перебор, а 6,8 дюймов смартфона уже мало. Кто бы мог подумать, но конкуренция Apple внезапно появилась и сразу с трёх сторон: Lenovo с производительностью, Huawei с дизайном и экраном, Xiaomi с балансом и доступностью.
Данный материал я буду обновлять по мере выхода новых моделей и обзоров. Уже сейчас на горизонте преемник iPad mini, и когда появятся реальные тесты, добавлю их сюда же.