DDR4 или DDR5: какая оперативка нужна в 2026 году

DDR4 или DDR5 — вопрос, который при сборке компьютера в 2026 году уже не кажется скучным. Память дорожает, DDR4 снова обсуждают на форумах, а в магазинах встречаются сомнительные модули. Разбираемся, чем отличаются поколения оперативной памяти, сколько кадров это даёт в играх и что проверить перед покупкой.

Коротко о главном

DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Тип памяти определяет материнская плата.

В тесте Intel LGA1700 с RTX 5090 в 1080p системы с DDR4 потеряли около 9–14% среднего FPS относительно DDR5. Это результат конкретных конфигураций, а не универсальная прибавка для любого ПК.

Для современного игрового компьютера разумный ориентир — 32 ГБ. Достаточность 16 ГБ зависит от игр и фоновых приложений.

Два модуля позволяют задействовать оба канала контроллера памяти. Обычно лучше комплект 2×16 ГБ, чем один модуль на 32 ГБ.

Если заявленная скорость комплекта достигается через XMP или EXPO, профиль нужно включить в BIOS и проверить стабильность.

Сравнивайте стоимость всей платформы: замена DDR4 на DDR5 часто требует новой платы, а иногда и процессора.

Оперативка простыми словами: рабочий стол процессора

Представьте мастерскую. SSD — склад: там лежит всё, но идти за деталью долго. Оперативная память — верстак прямо перед мастером. На него выкладывают то, что нужно в ближайшие секунды: текстуры уровня, логику врагов, открытые вкладки браузера.

Если верстак маленький, мастер постоянно бегает на склад. В играх это выглядит как статтеры и подгрузки. Если обмен данными с памятью медленный, процессор вынужден ждать: это может снижать FPS, особенно когда производительность ограничивает именно CPU.

Отсюда два главных параметра памяти: объём — сколько помещается на верстаке — и скорость обмена данными. Последняя зависит от пропускной способности и задержек.

Чем DDR4 отличается от DDR5

DDR4 появилась в 2014 году, DDR5 — в 2020-м. У настольных модулей DIMM обоих поколений по 288 контактов, но вырез-ключ расположен по-разному. DDR5 не войдёт в слот DDR4, и наоборот. Для ноутбуков используются другие форматы модулей: совместимость нужно проверять отдельно.

Параметр DDR4 DDR5 Скорости распространённых настольных комплектов 2666–3600 МТ/с 4800–8000 МТ/с и выше Базовое напряжение 1,2 В 1,1 В Управление питанием На материнской плате PMIC на модуле Организация обычного модуля без ECC Один 64-битный канал Два независимых 32-битных подканала Внутренняя коррекция ошибок чипа Нет on-die ECC Есть on-die ECC Примеры платформ AMD AM4, Intel LGA1200, платы LGA1700 под DDR4 AMD AM5, Intel LGA1851, платы LGA1700 под DDR5

Здесь важнее всего совместимость. AM5 и LGA1851 рассчитаны на DDR5, AM4 — на DDR4. Процессоры Intel Core 12–14-го поколений на LGA1700 поддерживают оба типа, но конкретная массовая материнская плата рассчитана на один из них. Смотрите спецификацию платы и список совместимой памяти, а не только название процессора.

On-die ECC у DDR5 исправляет ошибки внутри чипа. Это не полноценная серверная ECC с защитой передачи данных между памятью и контроллером. Наличие on-die ECC не делает обычный модуль заменой ECC-памяти.

Частота или тайминги: почему CL40 не приговор

На коробке обычно указаны скорость, например 6000 МТ/с, и CAS-латентность — CL30. Первое число характеризует скорость передачи данных, второе — задержку в тактах. МТ/с и МГц не одно и то же: у DDR данные передаются дважды за такт.

CL нельзя сравнивать в отрыве от скорости. Поэтому CL40 у DDR5 не означает, что она в два с половиной раза медленнее DDR4 CL16. Приближённая CAS-задержка считается так: задержка (нс) = CL × 2000 / скорость (МТ/с). Это лишь одна составляющая общей задержки доступа.

Комплект CAS-задержка, нс DDR4-3200 CL16 10,0 DDR4-3600 CL18 10,0 DDR5-4800 CL40 16,7 DDR5-6000 CL36 12,0 DDR5-6000 CL30 10,0

Хорошая DDR5 может сравняться с DDR4 по CAS-задержке и заметно превзойти её по пропускной способности. Базовая DDR5-4800 CL40 по задержке уступает DDR4-3200 CL16, поэтому само название нового стандарта ещё не гарантирует большой выигрыш в играх.

Практический ориентир для многих сборок AM5 — DDR5-6000 с CL30–36; для DDR4 — 3200–3600 МТ/с с CL16–18. Проверяйте поддержку конкретного процессора, платы и BIOS. Скорость разгонного профиля не гарантируется для любой конфигурации, особенно с четырьмя модулями.

DDR4 против DDR5 в играх: сколько кадров на кону

Сравнить поколения памяти удобно на Intel LGA1700: один и тот же процессор работает с разными платами под DDR4 и DDR5. В июле 2026 года Tom’s Hardware протестировал восемь процессоров от Core i5-12600K до Core i9-14900K в 15 играх с RTX 5090 при разрешении 1080p. В стендах использовались 32 ГБ DDR4-3200 (4×8 ГБ) и 32 ГБ DDR5-7200 (2×16 ГБ). Менялись также материнские платы, поэтому это сравнение платформенных конфигураций, а не одной изолированной характеристики памяти.

С DDR4 средний FPS оказался ниже примерно на 9–14%: у Core i5-12600K — на 9,5%, у Core i9-14900K — на 14%. Проценты падения относительно DDR5 нельзя напрямую называть теми же процентами прироста при переходе с DDR4: у расчётов разная база.

График The GEEK по данным Tom’s Hardware, июль 2026. 15 игр, 1080p, RTX 5090.

Marvel Rivals: у Core i7-14700K падение с DDR4 достигало 25%.

у Core i7-14700K падение с DDR4 достигало 25%. Spider-Man 2: около 18% потери в рассмотренных конфигурациях.

около 18% потери в рассмотренных конфигурациях. Cyberpunk 2077: примерно 13–14%.

примерно 13–14%. Counter-Strike 2: разница в отдельных конфигурациях минимальна; у Core i7-12700K результаты совпали.

Marvel Rivals. Официальный игровой кадр NetEase Games / Marvel Games. Источник: Steam.

Без оговорок эти цифры вводят в заблуждение. Тест в 1080p с топовой видеокартой подчёркивает ограничения процессора и памяти. При повышении разрешения и упоре в GPU разница обычно сокращается, но фиксированного процента для 1440p или 4K нет: всё зависит от игры, настроек и видеокарты.

DDR4-3200 и DDR5-7200 — комплекты разного класса скорости, к тому же с разным числом модулей. Переносить результаты на любые наборы DDR4 и DDR5 нельзя. В киберспорте при низких настройках и цели 300+ FPS роль процессора и памяти, напротив, может вырасти.

Если у вас средняя видеокарта и монитор 1440p, сначала выясните, во что упирается ваша система. Менять платформу только ради памяти часто невыгодно. Для новой мощной игровой сборки DDR5 — более перспективная основа.

Сколько оперативной памяти нужно в 2026 году

Объём важнее частоты, когда памяти не хватает. Система активнее использует файл подкачки на SSD, и плавность может ухудшиться: появляются задержки и подгрузки, которые не исправить одними мегагерцами.

Объём Кому подходит 8 ГБ Базовая офисная работа и нетребовательные задачи. Для современных тяжёлых игр мало. 16 ГБ Рабочий минимум для многих игр; запас под браузер, Discord и тяжёлые проекты ограничено. 32 ГБ Разумный ориентир для игрового ПК с фоновыми приложениями и запасом по объёму. 64 ГБ и больше Монтаж, 3D, виртуальные машины, большие проекты и отдельные задачи с локальными нейросетями. Потребность зависит от нагрузки.

Разницу между средним FPS и плавностью хорошо показывает тест TechSpot / Hardware Unboxed. На одном комплекте DDR5 объёмом 64 ГБ автор ограничивал доступную Windows 11 память до 8, 16 и 32 ГБ через MSConfig: частота, тайминги и ранги оставались прежними. Стенд — Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090, в фоне открыты Chrome с шестью вкладками и Discord. Это сравнение объёма ОЗУ, а не поколений DDR4 и DDR5.

Mafia: The Old Country, 4K, Epic. Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5090. Кадр из теста Steven Walton, TechSpot / Hardware Unboxed, январь 2026.

В показанном кадре Mafia: The Old Country средний FPS составляет 78–79 при всех четырёх объёмах, а 1% low — 7, 6, 62 и 60 FPS соответственно для 8, 16, 32 и 64 ГБ.

Низкий 1% low отражает провалы в наиболее медленных кадрах; пики на графике времени кадра помогают увидеть статтеры. Один кадр не описывает весь прогон, но наглядно показывает, почему одинаковый средний FPS ещё не означает одинаковую плавность. В большинстве остальных игр этого теста 16 ГБ работали близко к 32 и 64 ГБ: 32 ГБ стоит рассматривать как запас, а не обязательную прибавку FPS.

Откройте Диспетчер задач сочетанием Ctrl + Shift + Esc, затем «Производительность» → «Память». Наблюдайте за загрузкой во время обычной игры вместе с фоновыми приложениями.

Постоянно высокая занятость и подкачка на фоне статтеров — повод увеличить объём. Одна цифра 85–90% сама по себе ещё не доказывает нехватку.

Одна планка или две: самая частая ошибка

В массовых настольных платформах контроллер процессора обычно поддерживает два канала памяти. Один модуль не задействует всю доступную ширину шины, а два в правильных слотах позволяют использовать оба канала. Теоретическая пропускная способность заметно растёт; выигрыш FPS зависит от задачи.

У DDR5 каждый обычный модуль разделён на два 32-битных подканала. Это не заменяет установку модулей в оба канала контроллера процессора. Одна планка DDR5 всё равно не эквивалентна двум при одинаковой скорости.

Схема The GEEK по документации Kingston. Показаны обычные настольные DIMM без внешнего ECC.

Берите готовый комплект: например, 2×16 ГБ вместо одного модуля на 32 ГБ.

Устанавливайте модули по инструкции платы. У четырёхслотовых моделей обычно рекомендуются A2 и B2 — второй и четвёртый слоты от процессора.

Четыре модуля DDR5 сильнее нагружают контроллер, из-за чего достижимая стабильная скорость может снижаться. Для 64 ГБ часто удобнее 2×32 ГБ.

Не смешивайте комплекты без необходимости. Даже одинаковые артикулы из разных партий не гарантируют совместную работу на разгонном профиле.

XMP и EXPO: как получить заявленную скорость

Вы купили DDR5-6000, а после сборки видите 4800 МТ/с. Но это не обязательно брак: комплект мог запуститься с базовыми параметрами JEDEC. Они зависят от модуля, процессора и BIOS; не вся DDR5 по умолчанию работает именно на 4800, а DDR4 — только на 2133 или 2400.

XMP — профили разгона памяти Intel.

— профили разгона памяти Intel. EXPO — профили AMD для DDR5.

Поддержка профиля другой платформы зависит от конкретной платы и BIOS. Для AM5 удобно выбирать комплект EXPO, включённый в список совместимости.

Профиль обычно включается на главном экране BIOS или в разделе Ai Tweaker, OC либо Extreme Tweaker. Выберите подходящий профиль, сохраните настройки и проверьте стабильность. XMP и EXPO являются разгоном: заявленная скорость зависит от возможностей контроллера и конфигурации.

Результат можно посмотреть в Диспетчере задач или CPU-Z. На вкладке Memory CPU-Z показывает тактовую частоту: около 3000 МГц для DDR5-6000 — нормально. Эффективная скорость передачи данных вдвое выше.

После изменения параметров DDR5 первый запуск может занять заметно больше времени: плата выполняет обучение памяти, или memory training. Ориентируйтесь на инструкцию и индикаторы платы. При вылетах и синих экранах верните стандартные настройки, проверьте память, затем при необходимости обновите BIOS по инструкции производителя и попробуйте менее высокую скорость.

Цены на память и что покупать сейчас

На ноябрь 2026 года рынок памяти остаётся напряжённым. За три месяца, закончившихся в октябре, контрактные цены DDR4 выросли на 24%, DDR5 — на 20%.

Сокращение выпуска DDR4 и спрос на память для ИИ усиливают давление на предложение. В прогнозах аналитиков и Micron дефицит может сохраняться до 2028 года.

Ваша ситуация Что делать ПК на AM4 или старом Intel с DDR4, производительности хватает Оставить платформу. При нехватке памяти рассмотреть увеличение объёма до 32 ГБ совместимым комплектом. ПК на DDR4, хочется больше FPS Определить ограничение: видеокарта, процессор или нехватка ОЗУ. На LGA1700 процессор иногда можно сохранить, заменив плату и память; для AM4 обычно нужна смена платформы. Новый игровой ПК Рассмотреть платформу с DDR5 и оценить общую стоимость процессора, платы и комплекта памяти. Бюджет жёсткий, DDR4 уже есть Совместимая платформа DDR4 может сэкономить деньги. Учитывайте ограниченные возможности дальнейшего обновления.

Отдельно проверьте подлинность покупки. Выбирайте надёжного продавца, сохраняйте документы и сравнивайте артикул, объём и характеристики с сайтом производителя.

CPU-Z на вкладке SPD помогает проверить сведения о модуле, но это не абсолютная гарантия подлинности. Производитель модуля и производитель чипов могут быть разными — это нормально. Важны соответствие заявленной модели, реальный объём, стабильность и результаты проверки памяти.

Частые вопросы о DDR4 и DDR5

Можно ли поставить DDR5 в материнскую плату с DDR4?

Нет. Отличаются ключ, электрические параметры и организация памяти. Нужна плата с поддержкой соответствующего стандарта. Как узнать, какая память стоит в компьютере?

Проверьте характеристики модели ПК или платы, а также вкладки Память и SPD в CPU-Z. Диспетчер задач показывает объём и скорость, но не во всех версиях и конфигурациях явно указывает поколение DDR. Стоит ли менять DDR4 на DDR5 ради игр?

Решайте по стоимости и ограничениям системы. Обычно это замена платы и памяти, а вне совместимых платформ — ещё и процессора. При упоре в видеокарту выигрыш может быть небольшим. Можно ли смешивать планки разных производителей?

Иногда они работают вместе на общих параметрах, но стабильность и XMP/EXPO не гарантируются. Надёжнее один проверенный комплект. Что важнее: 32 ГБ DDR4 или 16 ГБ DDR5?

Если игре и фоновым приложениям не хватает 16 ГБ, больший объём может дать более плавную работу. При выборе нового ПК учитывайте также процессор и возможности платформы. Нужен ли радиатор на памяти?

На стандартных режимах он нужен не всегда. Для высоких скоростей и повышенного напряжения важны охлаждение модуля и обдув корпуса. Один радиатор не гарантирует стабильный разгон.

Что выбрать: DDR4 или DDR5

Выбор поколения памяти начинается с платформы и бюджета. Исправный компьютер с DDR4 не требует срочного перехода на DDR5. В новой производительной сборке DDR5 даёт больше возможностей, но результат зависит от процессора, видеокарты и задач.

Порядок простой: сначала достаточный объём — для игрового ПК ориентир 32 ГБ, затем два модуля в правильных слотах, после этого корректная настройка XMP или EXPO и проверка стабильности. Только потом имеет смысл доплачивать за более высокую скорость и низкие тайминги.