DDR4 или DDR5: какая оперативка нужна в 2026 году

DDR4 или DDR5 — вопрос, который при сборке компьютера в 2026 году уже не кажется скучным. Память дорожает, DDR4 снова обсуждают на форумах, а в магазинах встречаются сомнительные модули. Разбираемся, чем отличаются поколения оперативной памяти, сколько кадров это даёт в играх и что проверить перед покупкой.
Коротко о главном
- DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Тип памяти определяет материнская плата.
- В тесте Intel LGA1700 с RTX 5090 в 1080p системы с DDR4 потеряли около 9–14% среднего FPS относительно DDR5. Это результат конкретных конфигураций, а не универсальная прибавка для любого ПК.
- Для современного игрового компьютера разумный ориентир — 32 ГБ. Достаточность 16 ГБ зависит от игр и фоновых приложений.
- Два модуля позволяют задействовать оба канала контроллера памяти. Обычно лучше комплект 2×16 ГБ, чем один модуль на 32 ГБ.
- Если заявленная скорость комплекта достигается через XMP или EXPO, профиль нужно включить в BIOS и проверить стабильность.
- Сравнивайте стоимость всей платформы: замена DDR4 на DDR5 часто требует новой платы, а иногда и процессора.
Оперативка простыми словами: рабочий стол процессора
Представьте мастерскую. SSD — склад: там лежит всё, но идти за деталью долго. Оперативная память — верстак прямо перед мастером. На него выкладывают то, что нужно в ближайшие секунды: текстуры уровня, логику врагов, открытые вкладки браузера.
Если верстак маленький, мастер постоянно бегает на склад. В играх это выглядит как статтеры и подгрузки. Если обмен данными с памятью медленный, процессор вынужден ждать: это может снижать FPS, особенно когда производительность ограничивает именно CPU.
Отсюда два главных параметра памяти: объём — сколько помещается на верстаке — и скорость обмена данными. Последняя зависит от пропускной способности и задержек.
Чем DDR4 отличается от DDR5
DDR4 появилась в 2014 году, DDR5 — в 2020-м. У настольных модулей DIMM обоих поколений по 288 контактов, но вырез-ключ расположен по-разному. DDR5 не войдёт в слот DDR4, и наоборот. Для ноутбуков используются другие форматы модулей: совместимость нужно проверять отдельно.
|Параметр
|DDR4
|DDR5
|Скорости распространённых настольных комплектов
|2666–3600 МТ/с
|4800–8000 МТ/с и выше
|Базовое напряжение
|1,2 В
|1,1 В
|Управление питанием
|На материнской плате
|PMIC на модуле
|Организация обычного модуля без ECC
|Один 64-битный канал
|Два независимых 32-битных подканала
|Внутренняя коррекция ошибок чипа
|Нет on-die ECC
|Есть on-die ECC
|Примеры платформ
|AMD AM4, Intel LGA1200, платы LGA1700 под DDR4
|AMD AM5, Intel LGA1851, платы LGA1700 под DDR5
Здесь важнее всего совместимость. AM5 и LGA1851 рассчитаны на DDR5, AM4 — на DDR4. Процессоры Intel Core 12–14-го поколений на LGA1700 поддерживают оба типа, но конкретная массовая материнская плата рассчитана на один из них. Смотрите спецификацию платы и список совместимой памяти, а не только название процессора.
On-die ECC у DDR5 исправляет ошибки внутри чипа. Это не полноценная серверная ECC с защитой передачи данных между памятью и контроллером. Наличие on-die ECC не делает обычный модуль заменой ECC-памяти.
Частота или тайминги: почему CL40 не приговор
На коробке обычно указаны скорость, например 6000 МТ/с, и CAS-латентность — CL30. Первое число характеризует скорость передачи данных, второе — задержку в тактах. МТ/с и МГц не одно и то же: у DDR данные передаются дважды за такт.
CL нельзя сравнивать в отрыве от скорости. Поэтому CL40 у DDR5 не означает, что она в два с половиной раза медленнее DDR4 CL16. Приближённая CAS-задержка считается так: задержка (нс) = CL × 2000 / скорость (МТ/с). Это лишь одна составляющая общей задержки доступа.
|Комплект
|CAS-задержка, нс
|DDR4-3200 CL16
|10,0
|DDR4-3600 CL18
|10,0
|DDR5-4800 CL40
|16,7
|DDR5-6000 CL36
|12,0
|DDR5-6000 CL30
|10,0
Хорошая DDR5 может сравняться с DDR4 по CAS-задержке и заметно превзойти её по пропускной способности. Базовая DDR5-4800 CL40 по задержке уступает DDR4-3200 CL16, поэтому само название нового стандарта ещё не гарантирует большой выигрыш в играх.
Практический ориентир для многих сборок AM5 — DDR5-6000 с CL30–36; для DDR4 — 3200–3600 МТ/с с CL16–18. Проверяйте поддержку конкретного процессора, платы и BIOS. Скорость разгонного профиля не гарантируется для любой конфигурации, особенно с четырьмя модулями.
DDR4 против DDR5 в играх: сколько кадров на кону
Сравнить поколения памяти удобно на Intel LGA1700: один и тот же процессор работает с разными платами под DDR4 и DDR5. В июле 2026 года Tom’s Hardware протестировал восемь процессоров от Core i5-12600K до Core i9-14900K в 15 играх с RTX 5090 при разрешении 1080p. В стендах использовались 32 ГБ DDR4-3200 (4×8 ГБ) и 32 ГБ DDR5-7200 (2×16 ГБ). Менялись также материнские платы, поэтому это сравнение платформенных конфигураций, а не одной изолированной характеристики памяти.
С DDR4 средний FPS оказался ниже примерно на 9–14%: у Core i5-12600K — на 9,5%, у Core i9-14900K — на 14%. Проценты падения относительно DDR5 нельзя напрямую называть теми же процентами прироста при переходе с DDR4: у расчётов разная база.
- Marvel Rivals: у Core i7-14700K падение с DDR4 достигало 25%.
- Spider-Man 2: около 18% потери в рассмотренных конфигурациях.
- Cyberpunk 2077: примерно 13–14%.
- Counter-Strike 2: разница в отдельных конфигурациях минимальна; у Core i7-12700K результаты совпали.
Без оговорок эти цифры вводят в заблуждение. Тест в 1080p с топовой видеокартой подчёркивает ограничения процессора и памяти. При повышении разрешения и упоре в GPU разница обычно сокращается, но фиксированного процента для 1440p или 4K нет: всё зависит от игры, настроек и видеокарты.
DDR4-3200 и DDR5-7200 — комплекты разного класса скорости, к тому же с разным числом модулей. Переносить результаты на любые наборы DDR4 и DDR5 нельзя. В киберспорте при низких настройках и цели 300+ FPS роль процессора и памяти, напротив, может вырасти.
Если у вас средняя видеокарта и монитор 1440p, сначала выясните, во что упирается ваша система. Менять платформу только ради памяти часто невыгодно. Для новой мощной игровой сборки DDR5 — более перспективная основа.
Сколько оперативной памяти нужно в 2026 году
Объём важнее частоты, когда памяти не хватает. Система активнее использует файл подкачки на SSD, и плавность может ухудшиться: появляются задержки и подгрузки, которые не исправить одними мегагерцами.
|Объём
|Кому подходит
|8 ГБ
|Базовая офисная работа и нетребовательные задачи. Для современных тяжёлых игр мало.
|16 ГБ
|Рабочий минимум для многих игр; запас под браузер, Discord и тяжёлые проекты ограничено.
|32 ГБ
|Разумный ориентир для игрового ПК с фоновыми приложениями и запасом по объёму.
|64 ГБ и больше
|Монтаж, 3D, виртуальные машины, большие проекты и отдельные задачи с локальными нейросетями. Потребность зависит от нагрузки.
Разницу между средним FPS и плавностью хорошо показывает тест TechSpot / Hardware Unboxed. На одном комплекте DDR5 объёмом 64 ГБ автор ограничивал доступную Windows 11 память до 8, 16 и 32 ГБ через MSConfig: частота, тайминги и ранги оставались прежними. Стенд — Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090, в фоне открыты Chrome с шестью вкладками и Discord. Это сравнение объёма ОЗУ, а не поколений DDR4 и DDR5.
В показанном кадре Mafia: The Old Country средний FPS составляет 78–79 при всех четырёх объёмах, а 1% low — 7, 6, 62 и 60 FPS соответственно для 8, 16, 32 и 64 ГБ.
Низкий 1% low отражает провалы в наиболее медленных кадрах; пики на графике времени кадра помогают увидеть статтеры. Один кадр не описывает весь прогон, но наглядно показывает, почему одинаковый средний FPS ещё не означает одинаковую плавность. В большинстве остальных игр этого теста 16 ГБ работали близко к 32 и 64 ГБ: 32 ГБ стоит рассматривать как запас, а не обязательную прибавку FPS.
Откройте Диспетчер задач сочетанием Ctrl + Shift + Esc, затем «Производительность» → «Память». Наблюдайте за загрузкой во время обычной игры вместе с фоновыми приложениями.
Постоянно высокая занятость и подкачка на фоне статтеров — повод увеличить объём. Одна цифра 85–90% сама по себе ещё не доказывает нехватку.
Одна планка или две: самая частая ошибка
В массовых настольных платформах контроллер процессора обычно поддерживает два канала памяти. Один модуль не задействует всю доступную ширину шины, а два в правильных слотах позволяют использовать оба канала. Теоретическая пропускная способность заметно растёт; выигрыш FPS зависит от задачи.
У DDR5 каждый обычный модуль разделён на два 32-битных подканала. Это не заменяет установку модулей в оба канала контроллера процессора. Одна планка DDR5 всё равно не эквивалентна двум при одинаковой скорости.
- Берите готовый комплект: например, 2×16 ГБ вместо одного модуля на 32 ГБ.
- Устанавливайте модули по инструкции платы. У четырёхслотовых моделей обычно рекомендуются A2 и B2 — второй и четвёртый слоты от процессора.
- Четыре модуля DDR5 сильнее нагружают контроллер, из-за чего достижимая стабильная скорость может снижаться. Для 64 ГБ часто удобнее 2×32 ГБ.
- Не смешивайте комплекты без необходимости. Даже одинаковые артикулы из разных партий не гарантируют совместную работу на разгонном профиле.
XMP и EXPO: как получить заявленную скорость
Вы купили DDR5-6000, а после сборки видите 4800 МТ/с. Но это не обязательно брак: комплект мог запуститься с базовыми параметрами JEDEC. Они зависят от модуля, процессора и BIOS; не вся DDR5 по умолчанию работает именно на 4800, а DDR4 — только на 2133 или 2400.
- XMP — профили разгона памяти Intel.
- EXPO — профили AMD для DDR5.
Поддержка профиля другой платформы зависит от конкретной платы и BIOS. Для AM5 удобно выбирать комплект EXPO, включённый в список совместимости.
Профиль обычно включается на главном экране BIOS или в разделе Ai Tweaker, OC либо Extreme Tweaker. Выберите подходящий профиль, сохраните настройки и проверьте стабильность. XMP и EXPO являются разгоном: заявленная скорость зависит от возможностей контроллера и конфигурации.
Результат можно посмотреть в Диспетчере задач или CPU-Z. На вкладке Memory CPU-Z показывает тактовую частоту: около 3000 МГц для DDR5-6000 — нормально. Эффективная скорость передачи данных вдвое выше.
После изменения параметров DDR5 первый запуск может занять заметно больше времени: плата выполняет обучение памяти, или memory training. Ориентируйтесь на инструкцию и индикаторы платы. При вылетах и синих экранах верните стандартные настройки, проверьте память, затем при необходимости обновите BIOS по инструкции производителя и попробуйте менее высокую скорость.
Цены на память и что покупать сейчас
На ноябрь 2026 года рынок памяти остаётся напряжённым. За три месяца, закончившихся в октябре, контрактные цены DDR4 выросли на 24%, DDR5 — на 20%.
Сокращение выпуска DDR4 и спрос на память для ИИ усиливают давление на предложение. В прогнозах аналитиков и Micron дефицит может сохраняться до 2028 года.
|Ваша ситуация
|Что делать
|ПК на AM4 или старом Intel с DDR4, производительности хватает
|Оставить платформу. При нехватке памяти рассмотреть увеличение объёма до 32 ГБ совместимым комплектом.
|ПК на DDR4, хочется больше FPS
|Определить ограничение: видеокарта, процессор или нехватка ОЗУ. На LGA1700 процессор иногда можно сохранить, заменив плату и память; для AM4 обычно нужна смена платформы.
|Новый игровой ПК
|Рассмотреть платформу с DDR5 и оценить общую стоимость процессора, платы и комплекта памяти.
|Бюджет жёсткий, DDR4 уже есть
|Совместимая платформа DDR4 может сэкономить деньги. Учитывайте ограниченные возможности дальнейшего обновления.
Отдельно проверьте подлинность покупки. Выбирайте надёжного продавца, сохраняйте документы и сравнивайте артикул, объём и характеристики с сайтом производителя.
CPU-Z на вкладке SPD помогает проверить сведения о модуле, но это не абсолютная гарантия подлинности. Производитель модуля и производитель чипов могут быть разными — это нормально. Важны соответствие заявленной модели, реальный объём, стабильность и результаты проверки памяти.
Частые вопросы о DDR4 и DDR5
Можно ли поставить DDR5 в материнскую плату с DDR4?
Нет. Отличаются ключ, электрические параметры и организация памяти. Нужна плата с поддержкой соответствующего стандарта.
Как узнать, какая память стоит в компьютере?
Проверьте характеристики модели ПК или платы, а также вкладки Память и SPD в CPU-Z. Диспетчер задач показывает объём и скорость, но не во всех версиях и конфигурациях явно указывает поколение DDR.
Стоит ли менять DDR4 на DDR5 ради игр?
Решайте по стоимости и ограничениям системы. Обычно это замена платы и памяти, а вне совместимых платформ — ещё и процессора. При упоре в видеокарту выигрыш может быть небольшим.
Можно ли смешивать планки разных производителей?
Иногда они работают вместе на общих параметрах, но стабильность и XMP/EXPO не гарантируются. Надёжнее один проверенный комплект.
Что важнее: 32 ГБ DDR4 или 16 ГБ DDR5?
Если игре и фоновым приложениям не хватает 16 ГБ, больший объём может дать более плавную работу. При выборе нового ПК учитывайте также процессор и возможности платформы.
Нужен ли радиатор на памяти?
На стандартных режимах он нужен не всегда. Для высоких скоростей и повышенного напряжения важны охлаждение модуля и обдув корпуса. Один радиатор не гарантирует стабильный разгон.
Что выбрать: DDR4 или DDR5
Выбор поколения памяти начинается с платформы и бюджета. Исправный компьютер с DDR4 не требует срочного перехода на DDR5. В новой производительной сборке DDR5 даёт больше возможностей, но результат зависит от процессора, видеокарты и задач.
Порядок простой: сначала достаточный объём — для игрового ПК ориентир 32 ГБ, затем два модуля в правильных слотах, после этого корректная настройка XMP или EXPO и проверка стабильности. Только потом имеет смысл доплачивать за более высокую скорость и низкие тайминги.