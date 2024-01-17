Новая версия realme C53 уже появилась в России

Realme выпустила в России новую версию смартфона C53 с объемом памяти 8 + 256 ГБ. Как отмечают представители компании, серия С пользуется отличным спросом: сейчас в России продано более 6,3 млн смартфонов из этой линейки, а во всем мире — более 100 млн.

Первая версия realme C53 (обзор) на 6+128 ГБ появилась на российском рынке в августе 2023 года. Смартфон получил экран с частотой обновления 90 Гц, камеру с разрешением 50 МП и большой дисплей на 6,74 дюйма.

Цена на realme С53 с памятью 8+256 ГБ начинается от 14 999 рублей.