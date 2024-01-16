Fortnite может вернуться на iPhone в ближайшее время, но есть нюанс

В ближайшие недели популярная песочница Fortnite может вернуться на устройства iOS. Причина в том, что Apple должна разрешить пользователям устанавливать приложения не из магазина App Store.

Однако, загрузка из сторонних источников будет доступна только на территории Европы. Как рассказал Марк Гурман из Bloomberg, App Store будет разделен на две части: одна – для стран ЕС, другая – для остального мира.

Напомним, в августе 2020 года Apple удалила Fortnite из App Store. Причиной стало нарушение Epic Games правил платформы, касающихся систем оплаты. Epic Games обратилась в суд с обвинениями против Apple в незаконном стремлении сохранить монополию в двух направлениях: ограничивая возможность установки приложений на iPhone только из App Store и контролируя все платежи внутри приложений, снимая 30% комиссию за каждую транзакцию. В итоге суд встал на сторону Apple, признав, что Epic нарушила свои договорные условия.

Тем временем, Япония готовит антимонопольное законодательство, подобное ЕС, которое потребует от Apple разрешить установку приложений из сторонних источников, а также внедрение альтернативных способов оплаты. Аналогичную возможность рассматривает Минюст США.

Учитывая эти обстоятельства, возможно, компания в будущем распространит подобную практику на весь мир.