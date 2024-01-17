Представлен Samsung Galaxy S24 Ultra: Snapdragon 8 Gen 3, титан и 7 лет обновлений

На презентации Galaxy Unpacked 2024 компания Samsung представила топовую модель линейки Galaxy S24 – Samsung Galaxy S24 Ultra.

Отличительной особенностью Galaxy S24 Ultra является его дизайн. Он напоминает предыдущую модель, но теперь включает торцевую рамку из титана вместо усиленного алюминия.

Кроме того, Samsung сделала экран смартфона полностью плоским, уменьшила вокруг него рамки, а также улучшила защиту экрана с помощью нового закаленного стекла Gorilla Glass Armor.

Характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra

Габариты: 162,3×79×8,6 мм, 233 г

Экран: 6,8 дюймов, LTPO AMOLED, 3120×1440, 1-120 Гц, HDR10+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256/512 ГБ или 1 ТБ

Камеры: основная – 200 Мп, f/1.7, OIS; широкоугольная – 12 Мп, f/2.2, 120°; телефото – 50 Мп, f/3.4, 5х, OIS; телефото – 10 Мп, 3х, f/2.4, OIS; фронтальная – 12 Мп, f/2.2

Батарея: 5000 мАч (быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт)

Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, LTE, Sub-6 5G, GPS, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, UWB, NFC

Цвета: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow

Galaxy S24 Ultra оснащен усовершенствованным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, модифицированным специально для Galaxy. Он с немного увеличенной частотой основного ядра на 0,09 ГГц.

В камерах единственное улучшение – новый перископический телеобъектив. Теперь он оснащен 50-мегапиксельным сенсором с апертурой f/3.4 и пятикратным оптическим зумом. Другие камеры остались прежними.

Как и его младшие модели Galaxy S24 и S24+, S24 Ultra поддерживает все те же продвинутые функции ИИ. Они дают дополнительные возможности в области мобильной фотографии и общения. Кроме того, обновление ПО на смартфон будут приходить в течение 7 лет. Цены на Galaxy S24 Ultra – от $1299 (~ 114 800 рублей).