Anthropic не вводила новый запрет на Claude для россиян. Что на самом деле изменилось
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Anthropic не вводила новый запрет на Claude для россиян. Что на самом деле изменилось

Компания уточнила действующие ограничения, а не объявила о новой волне блокировок.
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Редакция The GEEK вчера в 21:34
Anthropic не вводила новый запрет на Claude для россиян. Что на самом деле изменилось

В российских СМИ появились сообщения о том, что Anthropic запретила сотрудникам российских компаний пользоваться нейросетью Claude даже за границей. Однако речь идёт не о новом запрете, а об уточнении правил, действующих с 2025 года.

Обновлённая политика Supported Regions Policy вступает в силу 12 ноября 2026 года. Согласно документу, сервисы Anthropic недоступны организациям, зарегистрированным в неподдерживаемых регионах, включая Россию, независимо от фактического местонахождения их сотрудников.

Ограничения также распространяются на зарубежные компании, которые прямо или косвенно преимущественно принадлежат либо подконтрольны лицам или организациям из неподдерживаемых регионов.

В самой Anthropic отдельно подчеркнули, что соответствующие ограничения были введены ещё в прошлом году. В опубликованном 8 октября разъяснении компания сообщила, что новая редакция лишь уточняет порядок применения существующей политики.

При этом российское гражданство само по себе не является основанием для запрета. Гражданин России, находящийся в поддерживаемой стране и работающий в независимой местной компании, не подпадает под ограничения только из-за своего паспорта.

Правила распространяются на Claude.ai, Claude Code, Cowork, API и модели Anthropic, доступные через официальных облачных партнёров.

Таким образом, с 12 ноября вступает в силу новая редакция документа, но говорить о внезапном запрете Claude для россиян или массовой блокировке пользователей оснований нет.

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