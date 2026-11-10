Макеты iPhone Air 2 и iPhone 18 показали на фотографиях

В Сети появились фотографии «болванок» iPhone Air 2 и iPhone 18, что даёт представление о внешнем виде грядущих новинок. Такие алюминиевые формы обычно рассылаются производителям аксессуаров для изготовления чехлов.

Судя по опубликованным изображениям, базовый iPhone 18 в сравнении с iPhone 17 практически не изменится внешне, а основные нововведения достанутся следующему поколению тонкого смартфона Apple.

Болванка iPhone Air 2 подтверждает появление дополнительной камеры, которая, как ожидается, является ультрашириком на 48-мегапикселей. Смартфону также приписывают чип A20 Pro и аккумулятор ёмкостью около 3500 мАч — примерно на 11% больше, чем у предшественника. При этом толщина корпуса может уменьшиться с 5,64 до 5,2 мм.

Презентация смартфонов iPhone 18e, iPhone Air 2 и базового iPhone 18 ожидается весной 2027 года.