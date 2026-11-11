Перед выходом GTA VI карты пополнения PlayStation Store продают с наценкой более 100%
The GEEK :: Новости :: Перед выходом GTA VI карты пополнения PlayStation Store продают с наценкой более 100%
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Перед выходом GTA VI карты пополнения PlayStation Store продают с наценкой более 100%

Как выяснил The GEEK, стоимость одинаковых карт у российских продавцов может различаться более чем вдвое.

Редакция The GEEK
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Редакция The GEEK сегодня в 01:20

В преддверии выхода Grand Theft Auto VI российские игроки столкнулись с высокими наценками на карты пополнения зарубежных аккаунтов PlayStation Store. Как выяснил The GEEK, отдельные продавцы предлагают карты номиналом 8000 индийских рупий за 16 800 рублей, хотя у конкурентов аналогичный номинал можно найти за 7100 рублей.

Разница между предложениями достигает 9700 рублей, или около 137%. При этом речь не о повсеместном подорожании: более доступные варианты на рынке по-прежнему встречаются.

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Карты индийского и турецкого регионов пользуются спросом среди российских владельцев PlayStation, поскольку позволяют приобретать цифровые игры после прекращения продаж в российском PS Store.

Повышенные цены у отдельных продавцов наблюдаются на фоне подготовки к релизу GTA VI, запланированному на 19 ноября.

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