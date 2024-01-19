Apple открыла предзаказ на гарнитуру Apple Vision Pro

19 января в 5 утра по тихоокеанскому времени Apple открыла предзаказ на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Оформить его можно через интернет-магазин компании.

Цены на гарнитуру следующие:

256 ГБ – $3499 (~313 000 рублей)

512 ГБ – $3699 (~330 800 рублей)

1 ТБ – $3899 (~348 700 рублей)

Приобрести ее можно исключительно в США, для оформления необходим iPhone или iPad с Face ID для подбора подходящего размера. Старт розничных продаж Apple Vision Pro запланирован на 2 февраля, новинку начали отгружать на склады дистрибуции. Позже устройство появится на рынках других стран.

На днях журналисты протестировали гарнитуру и пока минусов у нового устройства Apple больше, чем плюсов. Кроме того, компания уже запустила полноценный цифровой магазин App Store для Vision Pro.