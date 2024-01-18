Apple будет продавать Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США с отключенным пульсоксиметром

С 18 января в США возобновляется запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Апелляционный суд федерального округа отклонил ходатайство Apple о приостановлении запрета на время рассмотрения апелляции.

Однако, Apple уже с 18 января начнет продавать Apple Watch без функции измерения уровня кислорода в крови. Это позволит обойти введенные в США ограничения. Часы по-прежнему будут включать приложение Blood Oxygen, но оно недоступно.

Запрет впервые был введен в прошлом месяце, но был оперативно приостановлен. Напомним, причина ограничений – нарушение патента на алгоритм измерения уровня кислорода в крови со стороны Apple.