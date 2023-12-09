Субботний дайджест №5

Привет!

Эта неделя заслуживает название «неделя GTA», поскольку произошло историческое событие: Rockstar Games анонсировала GTA VI. Абсолютно каждый день появляются новые догадки об игре, а каждый уважающий себя блогер детально разбирает показанный трейлер.

Действие новой GTA развернётся в вымышленном штате Леонида, а многими горячо любимый Вайс-Сити будет одним из его городов. Впервые за всю серию GTA одним из главным героев станет девушка по имени Лусия.

Выход GTA VI запланирован на 2025 год на PS5 и Xbox Series X|S. Игроки на PC традиционно будут ждать игру через 1-2 года.

Google представила нейросеть Gemini. ChatGPT-4 получил конкурента

Gemini состоит из трех моделей разного размера, каждая из которых может обрабатывать различные типы контента, включая текст, изображения, аудио и видео:

Gemini Ultra — самая мощная модель в линейке, предназначенная для решения сложных задач

Gemini Pro — универсальная модель, предназначенная для широкого спектра задач

Gemini Nano — наиболее эффективная модель для локальных задач

Основой Gemini является уникальная конфигурация Gemini Ultra, которая показала лучшие результаты в мировых тестах и превзошла экспертов-людей по MMLU (многозадачному пониманию языка).

Первоначальный доступ к Gemini Ultra предоставляется только ограниченному кругу партнеров, но в начале следующего года её распространят среди других разработчиков и корпоративных клиентов.

Правительства разных стран шпионят за пользователями Apple и Google

Власти некоторых стран используют push-уведомления для слежки за пользователями смартфонов, требуя данные от компаний Alphabet Google и Apple, заявил сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден. Конкретные страны в сообщении не упоминаются.

Весной 2022 года он начал расследование после получения данных о потенциальном надзоре. Уайден и его команда выяснили, что push-уведомления доставляются пользователям не напрямую от разработчиков приложений, а через системы, управляемые производителями мобильных операционных систем — Apple (через Push Notification Service) и Google (через Firebase Cloud Messaging).

По его словам, Apple и Google хранят данные о push-уведомлениях, а правительства могут запрашивать эту информацию. Сенатор обратился к обеим компаниям за подтверждением, но получил ответы о невозможности публичного раскрытия информации по указу правительства США.

Источник Reuters, знакомый с вопросом, подтвердил, что как иностранные, так и американские правительственные учреждения запрашивают у Apple и Google метаданные, связанные с push-уведомлениями. Собеседник отказался назвать правительства иностранных государств, участвовавших в подаче запросов, но назвал их демократиями-союзниками США.

Раскладные смартфоны OPPO Find N3 Series начали продаваться в России

Смартфоны серии OPPO Find N3, недавно представленные на российском рынке, теперь доступны для покупки в магазинах сети М.Видео. Первые покупатели новинок до 8 января 2024 года получат специальные условия и подарки.

При покупке смартфона Find N3 в М.Видео можно бесплатно получить планшет OPPO Pad Air на 64 Гб, а приобретая компактный Find N3 Flip, предоставят беспроводные наушники OPPO Enco Air3 Pro.

Стоимость серии Find N3 в России

Find N3 доступен в черном цвете со спинкой под кожу и глянцевом золотом за 219 999 рублей;

доступен в черном цвете со спинкой под кожу и глянцевом золотом за 219 999 рублей; Find N3 Flip доступен в золотом и черном цвете за 119 999 рублей.

Оба смартфона имеют гарантию на 2 года и доступны в рассрочку до 24 месяцев.

Официально: устройства Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS до конца года

Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые получат операционную систему HyperOS в этом и следующем месяце.

Согласно дорожной карте обновлений, в декабре 2023 года прошивку HyperOS получат смартфоны Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Extreme Edition, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Redmi K60 Pro, Redmi K60 и планшет Xiaomi Pad 6 Max 14.

В январе 2024 года обновление будет доступно для смартфонов Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi MIX Fold 2 и планшетов Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6.

Однако есть оговорка, всё это пока только для китайского рынка.